Fußball Positive Nachrichten beim Bezirksjugendtag: Nur ein Spielabbruch im Nachwuchsbereich

Im Bürgersaal Worndorf wurde der Bezirksjugendtag der Fußballer vom Bodensee abgehalten. Dabei wurde Hans-Peter Restle als Bezirksjugendwart wiedergewählt

Fußball: Der Bürgersaal Worndorf gab die Kulisse für den Bezirksjugendtag der Fußballer vom Bodensee. Wer eine heiße Sitzung erwartete, hatte nur bezüglich der Temperaturen Recht, die Versammlung selbst bot keine aufregenden Streitthemen. Nach den Grußworten resümierte Bezirksjugendwart Hans-Peter Restle (Pfullendorf) in einer kurzen Zusammenfassung die abgelaufene Saison.

Musste Restle in den vergangenen Jahren immer wieder von mehreren Spielabbrüchen berichten, war es in dieser Saison ein einziger. Restle: „Ich hoffe, Ihnen 2018 mitteilen zu können, dass es im Jugendbereich zu keinem einzigen Spielabbruch gekommen ist.“ Zudem mussten auch weniger Urteile gefällt werden, was zur Hoffnung berechtigt, dass es in Zukunft so weitergehen wird. „Gerade für die Spielerinnen und Spieler in unseren Jugendmannschaften ist es ein wichtiges Zeichen, dass Fair-Play nicht nur ausgesprochen, sondern auch gelebt wird“, so Restle. Er bedankte sich in diesem Zusammenhang bei den Schiedsrichtern, ohne die ein geregelter Spielbetrieb nicht möglich sei. Zugleich appellierte der Bezirksjugendwart an die Verantwortlichen, mit den Schiedsrichtern fair umzugehen.

Für die Hallenrunde im Winter lobte Hans-Peter Restle die zahlreichen Vereine, die ihre Hallen zur Verfügung stellten und dem Hegauer FV für die Platzgestellung und Organisation beim Finalspieltag der A- bis D-Junioren.

Erfreut konnte er feststellen, dass sich die Zahl der Jugendmannschaften im Bezirk Bodensee nicht verringert hat. So wurden für die kommende Saison 388 Mannschaften von der E-Jugend bis hinauf zu den A-Junioren beziehungsweise den D-, C- und B-Juniorinnen zum Spielbetrieb angemeldet. Hinzu kommen bereits jetzt 112 gemeldete F-Jugendmannschaften und diese Zahl wird sich noch erhöhen.

Verbandssportlehrer André Malinowski (Freiburg), der als Sportlicher Leiter des Südbadischen Fußballverbandes gemeinsam mit Felix Gärtner (Dauchingen/Verbandsjugendausschuss) den Verband vertrat, referierte in einem sehr ausführlichen Vortrag zum Thema „SBFV-Offensive für Kinder-/Jugendfußball“, gefolgt von der Ehrung verdienter Vereinsmitarbeiter sowie der Meister und Pokalsieger der abgelaufenen Saison. 14 Ehrenamtliche waren von ihren Vereinen zur Ehrung vorgeschlagen worden, zehn hatten den Weg nach Worndorf auf sich genommen. Die Zahl der Meisterwimpel und -urkunden ging bei den Mannschaften in Richtung dreistelliger Bereich.

Leichtes Spiel hatte schließlich Ortsvorsteher Günther Binder aus Schwandorf in seiner Funktion als Wahlleiter. Die Vereine entlasteten nicht nur den gesamten Bezirksjugendausschuss Bodensee einstimmig, sondern wählten dann auch Bezirksjugendwart Hans-Peter Restle wieder in sein Amt. Einstimmig erfolgten schließlich auch die Wahlen von Jens Weimer (Konstanz/Vorsitzender des Beirksjugendsportgerichts), Mädchenreferentin Vera Epple (Pfullendorf) sowie der Juniorenstaffelleiter Franz Jehle (Salem), Matteo Marra (Singen), Hans-Peter Restle (Pfullendorf), Thomas Restle (Überlingen) und Anton Spohn Ruschweiler. Auf eigenen Wunsch ausgeschieden sind Otmar Wikenhauser (Engen/Jugendsportrichter) und Lothar Hess (Neuhausen) in seiner Funktion als Jugendpokal-Spielleiter.

Nachdem auch noch Bermatingen als Veranstaltungsort des Bezirksjugendtages 2018 (7. Juli) bestätigt worden war, folgte als letzter Höhepunkt des Tages die Einteilung der Mannschaften auf die verschiedenen Staffeln. Nach zweieinhalb Stunden konnte Hans-Peter Restle den Bezirksjugendtag 2017 dann beschließen. (kha)

Ehrungen

Verbandsehrenurkunde: Peter Belien (SV Heiligenberg), Claudia Deutinger (SC Konstanz-Wollmatingen), Dajana Dufner (FC Schwandorf-Worndorf), Nick Dunand (SC Konstanz-Wollmatingen), Markus Ebner (SC Konstanz-Wollmatingen), Ingo Eilmus (SV Heiligenberg), Dirk Huterer (SC Konstanz-Wollmatingen), Dirk Jänchen (SV Aach Eigeltingen), Julian Martin (SV Aach Eigeltingen), Thomas Pohl (SC Konstanz-Wollmatingen), Andreas Schneider (SV Deggenhausertal), Martin Utz (SV Kreenheinstetten), Thomas Walter (SV Deggenhausertal), Max Widmann (SC Konstanz-Wollmatingen)