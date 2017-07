vor 32 Minuten SK Segeln Platz zwei für Betz/Schuster bei der Deutschen Tornado Klassenmeisterschaft

18 Tornados aus Deutschland, Österreich und Polen kämpften am Wochenende am Forgensee um die Deutsche Tornado Klassenmeisterschaft. Dabei wurde Markus Betz vom Segel- und Motorbootclub Überlingen mit seiner Vorschoterin Monica Schuster Deutscher Vizemeister in der Mix-Wertung und Dritter in der Gesamtwertung, punktgleich mit dem Zweiten