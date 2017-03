Platz zwei als krönender Abschluss für die Turnerinnen der TG Hegau-Bodensee

Die TG Hegau-Bodensee feiert die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga. Nun kämpfen die Turnerinnen um den Aufstieg in die Oberliga.

Turnen, Verbandsliga: Zum krönenden Abschluss der Ligasaison haben sich die Turnerinnen der TG-Hegau Bodensee bei der gemeinsamen Rückrunde aller acht Mannschaften in Kehl den zweiten Platz und damit die Vizemeisterschaft in der badischen Verbandsliga gesichert. Nachdem sich das Team bereits in den drei Wettkämpfen der Vorrunde direkt hinter der Mannschaft vom Leistungszentrum TG Breisgau auf dem zweiten Rang festgesetzt hatte, konnten es diesen Wettkampf relativ entspannt angehen, da das Ziel Klassenerhalt bereits sicher war.

Zusammen mit den Breisgauer Turnerinnen starteten die TGHB-Turnerinnen Ann-Kristin Geyer, Leonie Heuser, Anja Funke, Beatrice Suttrop, Sophia Vetter, Julia Weh, und Loreen Kersting als führende Mannschaft der Gesamttabelle am Sprung in diesen Wettkampf und legten direkt einen perfekten Start hin. Alle TGHB-Turnerinnen turnten ihre Sprünge in den Stand, erzielten Höchstwertungen und setzten sich damit vorübergehend an die Spitze der acht Mannschaften.

Weil beide Teams diesen Wettkampf in olympischer Gerätereihenfolge, Sprung, Barren, Balken und Boden absolvierten, folgte auf diesen Triumph über die stärkste Mannschaft nun die größte Hürde des Tages. Denn der Barren hatte sich für die Bodenseemannschaft bereits in den Vorrunden-Wettkämpfen als schwierigstes Gerät und für den weiteren Wettkampfverlauf als richtungsweisend herausgestellt. Somit war nun höchste Konzentration gefragt, wobei die Tatsache, dass die Turnerinnen der TG Breisgau mit nahezu perfekten Übungen und beneidenswerter Leichtigkeit um die Barrenholme wirbelten, es ihnen nicht leicht machte. Doch vielleicht gab das Gefühl, an diesem Tag nur gewinnen zu können, den TGHB-Turnerinnen die notwendige Sicherheit. Denn auch an diesem Gerät lief es gut – und mit einem vierten Platz in dieser Gerätewertung konnte die Mannschaft sich weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz behaupten.

Am dritten Gerät gelang der TG Hegau-Bodensee um Trainerin Ulrike Dunand dann das Meisterstück. Zum ersten Mal in dieser Wettkampfstaffel musste keine Turnerin den Schwebebalken unfreiwillig verlassen, was von den Kampfrichterinnen prompt mit dem Sieg in der Gerätewertung belohnt wurde. Mit diesen wertvollen Punkten schlossen sie wieder zur führenden Mannschaft aus dem Breisgau auf und erhofften sich durch gute Bodenübungen noch eine Chance auf die Tabellenspitze. Doch auch die Konkurrenz legte nach, und obwohl alle TGHB-Turnerinnen gelungene Übungen mit vielen akrobatischen Elementen von hohem Schwierigkeitsgrad zeigten, hatten die Turnerinnen der TG Breisgau erneut die Nase vorn.

Mit dieser Leistung holten sich die Turnerinnen der TG Breisgau den verdienten Verbandsligatitel und dürfen als Direktaufsteiger im nächsten Jahr in der Oberliga starten. Zudem dürfen sich auch die Turnerinnen der TG Hegau-Bodensee als Vizemeister und die Turnerinnen des Heidelberger TV als Drittplatzierte Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Denn mit dieser Platzierung haben sich beide Verbandsligamannschaften für den Relegationswettkampf am 2. April in Wiesental qualifiziert, wo sie auf die vom Abstieg bedrohten Oberligamannschaften aus Walldorf und Hockenheim treffen. Ebenfalls ihren Verbleib in der Verbandsliga gesichert haben sich die Mannschaften der Wettkampfgemeinschaft Forchheim/Wyhl als Tabellenvierter und der SG Nußloch als Tabellenfünfter.

Hingegen müssen die sechst- und siebtplatzierten Mannschaften aus Leimen und Brodersweier um ihre Startberechtigung bangen und diese im Relegationswettkampf gegen die aufstiegswilligen Landesligamannschaften aus Überlingen und Wiesental verteidigen. Als Achter steigt der Tabellenletzte TV Ichenheim direkt ab und wird im nächsten Jahr wieder in der Landesliga starten.