Fußball Peter Posprich: "Wir haben unser Konzept gefunden"

Ein zufriedenes Fazit zieht Turnierleiter Peter Posprich nach der 29. Auflage des Markdorf-Cup auf den Gehrenberg-Sportanlagen.

Herr Posprich, wie lautet ihr Fazit nach dem 29. Markdorf-Cup?

Wir waren dieses Jahr, was die Mannschaften angeht, auf einem qualitativ hohen Niveau. Auch in Bezug auf die Zuschauerzahl sind wir zufrieden. Wir haben unser Konzept gefunden, alles Unwichtige weggeschnitten und haben uns auf den Fußball konzentriert. Das akzeptierten die Zuschauer und die teilnehmenden Vereine. Für Letztere war es wieder eine tolle Plattform, um sich zu präsentieren. Die Trainer konnten viel ausprobieren und ihre ersten Erkenntnisse ziehen.

Vorbereitung unter Wettkampfbedingungen – ist das eine Stärke des Markdorf-Cups?

Ja, denn der Markdorf-Cup ist nicht wie viele Vorbereitungsspiele von der Öffentlichkeit ausgeschlossen und somit wettbewerbsnah. Wenn draußen ein paar hundert Zuschauer sitzen, gibt es für die Spieler nicht nur die spielerische Herausforderung, sondern auch die richtige Kulisse. Man merkt es einfach: Fußball live zu erleben hat was.

7:6 nach Elfmeterschießen zwischen dem Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen und dem Oberligisten FV Ravensburg: Hätten Sie sich ein besseres Endspiel vorstellen können?

Das war meiner Meinung nach eines der besten Endspiele in der Geschichte des Markdorf-Cup, es ist mindestens unter den Top drei. Die beiden Mannschaften sind die beiden höchstklassigen Teams, die wir im Moment in 100 Kilometern Umgebung haben. Beide Mannschaften zeigten eine tolle sportliche Einstellung, und dass beide den Markdorf-Cup unbedingt gewinnen wollten, sah man den Ravensburgern an, die nach der Niederlage sichtlich angefressen waren.

Wieso geht es nach dem Regelwerk eigentlich gleich ins Elfmeterschießen?

Weil wir auf dem Platz auf den Gehrenberg-Sportanlagen kein Flutlicht haben. Das Stadion liegt logistisch ungünstiger und auf unserem Hauptplatz spielen wir meistens mittags. Ein Endspiel beim Markdorf-Cup bekommen wir also von den Lichtverhältnissen ohne Flutlicht nicht hin. Für nächstes Jahr könnte man allerdings überlegen, ob ein Spiel um Platz drei überhaupt noch nötig ist, oder ob man vielleicht lieber das Endspiel aufwertet und eine Verlängerung möglich machen kann. Die Partie um Platz drei ist ja immer auch das Spiel der Enttäuschten, vielleicht wäre es da besser, den besten Zweiten der Endturnier-Gruppen gleich zum Drittplatzierten zu machen.

Welche Schlüsse können Sie noch im Hinblick auf den 30. Markdorf-Cup ziehen?

Zum ersten Mal gab es die Diskussion, dass die Trainer gerne mehr gewechselt hätten als nur sechs Mal. Wir werden diesbezüglich über eine Regeländerung nachdenken. Gerade die beiden Spitzenteams, der 1. FC Rielasingen-Arlen und der FV Ravensburg, haben einen immens großen Kader und können mit mehr Auswechslungen mehr Erkenntnisse aus diesen Spielen ziehen. Sinnvoll wäre der Blockwechsel, wie bei anderen Vorbereitungsturnieren auch. Wie wir es fair machen, weil die kleinen Mannschaften nicht so ein Wechselkontingent haben, müssen wir dann sehen. Da müssen wir uns mit der Rückwechslungsthematik befassen.

29 Markdorf-Cups haben Sie schon erfolgreich organisiert, wie viele werden noch folgen?

Der 30. Markdorf-Cup wird für mich das letzte Turnier werden, das habe ich bereits für mich entschieden. Ich werde den Stab weitergeben. Aber nicht, weil ich keine Lust mehr darauf habe. Ich hatte wunderbare Erlebnisse beim Markdorf-Cup. Doch der Zeitpunkt passt jetzt einfach.

Zur Person

Peter Posprich (57) wohnt in Markdorf und arbeitet als Teamleiter bei der Motoren- und Turbinen-Union (MTU) in Friedrichshafen. Er ist seit 1989 Organisator des Markdorf-Cup und kümmert sich dabei vor allem um den sportlichen Teil wie die Zusammenstellung des Teilnehmerfeldes und den Kontakt zu den Trainern. Posprich ist verheiratet und hat einen Sohn. Steffen Posprich war selbst aktiv beim SC Markdorf, bei dem er als Jugendspieler in der D-Jugend mit dem Fußball begann. (hal)