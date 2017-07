Fußball Peter Dreide: "Die Nachfrage nach Tickets ist riesig"

Peter Dreide, Vorsitzender des 1. FC Rielasingen-Arlen, spricht über die Organisation der DFB-Pokalpartie gegen Borussia Dortmund und den Ticket-Vorverkauf

Herr Dreide, wie läuft der Ticket-Vorverkauf?

Bestens, die Resonanz ist riesig. Wir haben gerade erst 7000 Karten mit dem Auto nach Dortmund gefahren, die der BVB ab Dienstag dann an seine Fans verkaufen will. Weitere 14 000 Tickets haben wir zusammen mit reservix.de bereits verkauft, so dass von den 22 000 frei erhältlichen Karten jetzt noch 1000 da sind. Das sieht nach einem vollen Haus am 12. August aus.

Wie stressig ist die Vorbereitung einer DFB-Pokalpartie für einen Amateurverein, der ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter hat?

Gerade das Ticketing, für das meine Frau Christine und unser Spieler Frank Stark verantwortlich zeichnen, ist sehr aufwändig. Es kommen Anfragen aus ganz Deutschland, teilweise mit Sonderwünschen, zudem drucken wir die Karten selbst aus. Da muss jeder an seine Grenzen gehen – oder eher noch darüber hinaus. Das schlaucht ganz schön, meine Frau hat durch den Ticket-Stress schon ein paar Kilo abgenommen.

Am heutigen Dienstag ab 19 Uhr findet auf der Talwiese ein öffentliches Training des 1. FC Rielasingen-Arlen statt. Wie kam es dazu?

Der Fernsehsender RTL hat uns eine Anfrage geschickt. Die wollen uns bei der Vorbereitung filmen, sich aber auch ein bisschen in der Gemeinde umhören, wie die Erwartungen an dieses Spiel sind. Und damit auch ein paar Leute vor der Kamera zu sehen sind, hatten wir die Idee, ein öffentliches Training zu machen. Der Deutsche Fußball-Bund kommt übrigens auch mit einem Kamerateam.

Wie war bisher der Kontakt zum BVB?

Ich war vor Kurzem in Dortmund und hatte ein langes Gespräch mit Christian Hockenjos, Direktor für Organisation und Verwaltung bei Borussia Dortmund. Das war eine sehr angenehme Atmosphäre, der Kontakt zum BVB ist sehr gut. Geschenkt wird uns aber trotzdem nichts. Wir müssen an die Borussen 50 Prozent der Einnahmen durch den Kartenverkauf abgeben. So ist es vorgesehen laut DFB-Pokalstatuten, auch wenn der eine Verein ein Bundesliga-Spitzenteam ist und der andere ein sechstklassiger Amateurclub.

Wird das Pokalspiel im großen Zelt auf der Rielasinger Talwiese live übertragen?

Nein, das klappt leider nicht. Wir haben niemanden, der das stemmen könnte an diesem Tag. Wir sind alle in Freiburg dabei, keiner will dieses große Erlebnis verpassen.

Zur Person

Peter Dreide ist 53 Jahre alt und wurde in Stockach geboren. Fußball gespielt hat er beim FC Gottmadingen und beim VfB Randegg, musste aber mit 21 Jahren wegen einer Verletzung an der Wirbelsäule seine Karriere beenden. Seit zehn Jahren ist Dreide Vorsitzender des 1. FC Rielasingen-Arlen, der derzeit in der Verbandsliga spielt und am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals in Freiburg gegen Borussia Dortmund antritt. Der Fonds-Manager ist verheiratet und hat drei Kinder, Max (21), Kira (19) und Selina (19).