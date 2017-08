Fußball Perfekter Einstand für Stefan Bach

Beim Auftaktsieg des FV Walbertsweiler-Rengetsweiler in der Landesliga gegen den SC Pfullendorf steuert der neue Spielertrainer Stefan Bach zwei Treffer bei

Fußball, Landesliga: Daran wird sich der SC Pfullendorf gewöhnen müssen: hoch motivierte und tief stehende Gegner, die ganz auf Konter setzen und dem einst übermächtigen Nachbarn in Derbys gerne ein Bein stellen wollen. An eines wird sich der SC Pfullendorf, der nicht ohne Grund Titelanwärter Nummer eins ist, aber nicht gewöhnen wollen: Dass diese Taktik aufgeht und der ehemalige Regionalligist am Ende mit leeren Händen dasteht wie beim Saisonauftakt beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. Denn dann wird es nichts aus dem sofortigen Wiederaufstieg, den sich die Elf von Trainer Marco Konrad auf die Fahnen geschrieben hat.

Für den FV hingegen war das Match gegen den SCP der frühe Saisonhöhepunkt, traf man doch über Jahrzehnte allenfalls in Testspielen oder mit glücklichem Pokallos auf die Rot-Weißen. „Da war alles mit dabei: Eine gute Mannschaftsleistung, eine tolle Zuschauerkulisse, ein spannender Spielverlauf und ein Happyend für uns“, zog FV-Spielertrainer Stefan Bach in mehrfacher Hinsicht ein positives Fazit. Zum Landesliga-Debüt gleich ein Meisterschaftsfavorit, das hätte leicht auch eine zu hohe Hürde sein können. Allerdings war die Konstellation angesichts des prominenten Gegners und der über 1000 Zuschauer sicherlich auch günstig für den Trainer, da seine Spieler für diese Partie keine besondere Motivationspritze benötigten. Auch er selbst nicht: Stefan Bach feierte mit zwei Treffern, darunter der umjubelte Siegtreffer in der Nachspielzeit, auch als Spieler einen perfekten Auftakt. „Besser kann es nicht laufen. Ich hatte drei Chancen und habe zwei Tore gemacht, wobei ich eigentlich auch noch die dritte Chance verwandeln muss. Aber das wird nicht in jedem Spiel so laufen“, sagte der Matchwinner.

Die Taktik des Trainers Bach kam dem Stürmer Bach offensichtlich entgegen. „Vor dem Spiel war uns schon klar, dass wir uns nur wenige Chancen erspielen können, diese dann aber nutzen müssen“, so Bachs Vorgabe, der einräumte: „Von der individuellen Klasse und den Spielanteilen her war der SCP klar im Vorteil.“

Bis zur 82. Minute war der FV in Führung, dann nahm das Spiel mit dem 1:1-Ausgleich Fahrt auf. Zwei Minuten später das 2:1 für die Gastgeber, nach vier weiteren Minuten der erneute Ausgleich. „Pfullendorf wollte nach dem Ausgleich noch unbedingt den dritten Treffer zum Sieg, beim Stand von 2:2 kurz vor Schluss könnte man aber zum Auftakt auch mit einem Punkt im Derby zufrieden sein“, sagte Bach. Das gab Räume und eine Chance in der 93. Minute, die der Spielertrainer nutzte.

Der FV steht nun vor einer ganz anderen Aufgabe, denn nach dem Erfolg gegen Pfullendorf muss er beim Aufsteiger Hilzingen wohl das Spiel machen, der SC Pfullendorf hingegen wird weiter gegen verstärkte Defensivreihen antreten müssen.