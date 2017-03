Perfekter Abschluss für Anna-Lena Forster

Monoskifahrerin aus Stahringen geht mit einem Sieg in die Sommerpause. Beim Weltcup in Südkorea triumphiert sie im Slalom

Monoski: Das nennt man einen perfekten Abschluss. Die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster aus Stahringen geht mit einem Sieg in die Sommerpause. Beim Weltcupfinale im südkoreanischen Pyeongchang, wo im kommenden Jahr die Olympischen Winterspiele und die Paralympics stattfinden, gewann die 21-Jährige am vergangenen Wochenende den finalen Weltcup-Wettbewerb im Slalom. „Das gibt Motivation für einen trainingsintensiven Sommer“, sagte Forster.

Insgesamt wurden beim Weltcupfinale, das auch als Testevent für die Paralympics gesehen wurde, vier von fünf Disziplinen ausgetragen: Abfahrt, zwei Super-G, Riesenslalom und Slalom. In der Abfahrt erkämpfte sich die Starterin des BRSV Radolfzell den zweiten Platz. In den beiden Super-G-Rennen belegte Forster einmal Rang drei und einmal Platz vier. Auch im Riesenslalom landete die Studentin als Dritte auf dem Siegerpodest, ehe als Krönung der Saison der Sieg im Slalom folgte. „Das ist für mich eine gelungene Generalprobe für die Paralympics 2018 an gleicher Stelle“, jubelte Anna-Lena Forster.

Überhaupt war dieser Winter ein sehr erfolgreicher für die Stahringerin. In den Weltcupwertungen von Abfahrt und Riesenslalom belegte Forster jeweils den dritten Rang, im Slalom fehlten ihr als Zweite nur 15 Punkte zum Sieg in dieser Disziplin. In der Gesamtweltcupwertung über alle Disziplinen hinweg erreichte sie damit den dritten Platz. „Nach vielen nötigen Veränderungen an meinem Monoski konnte ich diese Saison viele Fortschritte machen“, analysierte die Sportlerin, die sich beim ehemaligen Monoskirennläufer und mehrfachen Paralympics-Sieger Martin Braxenthaler bedankte, „der mir durch seine Erfahrungen und sein schnelles Handeln weitergeholfen hat“.

Viel Zeit zum Ausruhen bleibt Anna-Lena Forster aber nicht. Nach einer kurzen Erholungspause finden bereits Ende April und Anfang Mai die nächsten Trainingslager statt. Im Sommer konzentriert sich die dreifache Paralympics-Medaillengewinnerin dann auf ihr Psychologiestudium, während intensiv an der Kondition gefeilt und der Monoski weiter optimiert wird.

Anna-Lena Forster will perfekt vorbereitet sein auf den kommenden Winter. In nicht mal mehr einem Jahr findet in Pyeongchang der Saisonhöhepunkt, die Paralympics, statt. Und wie man dort gewinnen kann, hat die 21-Jährige ja gerade erst bewiesen. (fei)