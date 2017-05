Tennis Pech für TC Radolfzell

Das Tennisteam von der Mettnau ist in Stuttgart nahe dran am zweiten Saisonsieg, verliert am Ende aber mit 4:5

Tennis, Damen-Bundesliga: TEC Waldau-Stuttgart – Kögel Touristik TC Radolfzell 5:4 (3:3). – Pech für den TC Radolfzell. In einem hatte sich TCR-Coach Norman Bingeser im Vorfeld des schwäbisch-badischen Duells getäuscht. In ihrem ersten Heimspiel präsentierten sich die Stuttgarterinnen nicht etwa besser aufgestellt als bei den beiden Niederlagen, sondern eher schwächer. So war bei Mona Barthel nach dem Achtelfinal-Aus in Rom am Donnerstag schlicht der „Akku leer“, sodass sie am Freitag nicht schon wieder auf dem Platz stehen konnte. Das eröffnete den Gästen vom Bodensee die Chance, etwas aus ihrer Außenseiterrolle zu machen und den „Stuttgart-Fluch“ möglicherweise zu besiegen. Denn noch nie konnte der TCR gegen das Waldau-Team gewinnen. Zwar gelang dies nach spannenden Spielen mit einer 4:5-Niederlage erneut nicht, doch in einer spannenden Begegnung war Radolfzell dicht an der zweiten Überraschung der Runde dran.

Das Glück, das sich durch die Besetzung des Stuttgarter Kaders für das TCR-Team ergab, relativierte sich jedoch rasch, denn bedingt durch das durchwachsene Wetter ging es am Freitag erst um 16 Uhr nach dem Umzug in die Halle los, sodass auf einem Belag gespielt wurde, den die Gastgeberinnen gewohnt waren.

Nach den Einzeln stand es 3:3, doch für die Gäste war hier mehr drin. So musste Karolina Muchova im dritten Saisonspiel zum dritten Mal in den Matchtiebreak, sie vergab aber drei Matchbälle, sodass es nach dem 11:9-Matchtiebreak-Erfolg von Caroline Werner 3:3 stand.

Bingeser schonte die leicht angeschlagene Sesil Karatantcheva in den Doppeln. Das erste Stuttgarter Doppel, Zaja/Schädler, sorgte gegen Muchova/Werner für die 4:3-Führung, und Solovyeva/Rüffer machten mit einem 7:5/6:1 den Sack aus Stuttgarter Sicht zu, Knoll/Wörle-Scheller konnten nur noch Ergebniskosmetik betreiben. „Es war schade, dass wir hier die Chance verpasst haben. So langsam wird es eng, denn ich befürchte, dass man drei Mal gewinnen muss, um in der Liga zu bleiben“, glaubt Bingeser. Die Chance auf den zweiten Saisonsieg hat das Radolfzeller Team am Pfingstmontag, wenn „Der Club von der Alster“ auf der Mettnau zu Gast ist.

Solovyeva – Karatantcheva 6:2/6:1, Zaja – Muchova 3:6/6:1/12:10, Schädler – Werner 3:6/6:2/9:11, Gabric – Bachofer 6:2/6:4, Rüffer – Knoll 2:6/1:6, Neuwirth – Wörle-Scheller 1:6/1:6. –Zaja/Schädler – Muchova/Werner 6:1/6:3, Solovyeva/Rüffer – Bachofer/Wagner 7:5/6:1, Gabric/Krauss-Granate – Knoll/Wörle-Scheller 3:6/7:6/8:10.