Handball Paul Kaletsch: Das war ein Tor des Willens

Paul Kaletschs Siebenmetertor in letzter Sekunde hat der HSG Konstanz einen Punkt in Dessau gesichert. Der SÜDKURIER sprach mit dem Rückraumspieler

Herr Kaletsch, Sie haben erst in bester Torhüter-Manier einen Gegenstoß der Gastgeber im Kreis abgewehrt und mussten dafür zwei Minuten vom Feld, später haben Sie mit einem verwandelten Siebenmeter kurz vor Schluss für den Punktgewinn gesorgt. Was fällt nach solch einer Dramatik von einem ab?

Jede Menge, weil wir auswärts lange nichts mehr geholt haben und es ein wahnsinniges Auf und Ab war – auch bei mir persönlich. Ich habe im Moment meiner Abwehr des Gegenstoßes im Kreis gar nicht die Regel im Kopf gehabt, dass ich das nicht darf (lacht). Aber ich habe den Ball gehalten, das möchte ich an dieser Stelle betonen. Spaß beiseite: Es ist einfach geil, dass wir nicht wieder bitter verloren haben, sondern einen Punkt erobert haben. Dieser Punkt ist für uns ganz wichtig. Wir wollten unbequem sein und jeder Zähler, den wir uns auswärts holen, ist ein riesiges Erlebnis. Das feiern wir jetzt, denn das haben wir uns verdient. Ich hatte das Gefühl, dass einiges gegen uns gelaufen ist, deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir dagegen halten konnten.

Was ging Ihnen beim finalen Siebenmeter, nachdem zuvor Gregor Thomann mit der Chance zum 25:25 vom Punkt gescheitert war, durch den Kopf?

Matthias Stocker hat mich gefragt: Machst Du das Ding rein? Dann habe ich gesagt: Ja, das mache ich auf jeden Fall und bin los. Groß nachgedacht habe ich nicht, denn man ist einfach gallig, das Ding reinzumachen. Es war klar, dass die Zeit danach für Dessau nicht mehr reicht und der Punkt sicher ist. Ich hatte ein gutes Gefühl und wollte es unbedingt machen, nachdem ich das letzte Spiel verpasst habe. Es ist eine Katastrophe für mich, solche Spiele zu verpassen. Vielleicht kann man sagen, dass das am Ende ein Tor des Willens war und wir der gefühlte Sieger sind – auch wenn wir nur einen Punkt haben. Es bleibt weiter spannend.

War für Sie die Szene, als ihr minutenlang in der Abwehr kämpft, aber Dessau viermal den Abpraller bekommt, am Ende aber doch nicht das Tor macht, die Schlüsselszene und sinnbildlich für den aufopferungsvollen Kampf der HSG Konstanz?

Auch. Für mich war aber auch Hanemann einer der Matchwinner. Mit 56 Prozent gehaltenen Würfen hat er ein paar ganz wichtige Akzente gesetzt. Außerdem Fabian Schlaich, der von sieben Würfen fünf verwandelt und ein gutes Spiel abgeliefert hat. Wobei man bei diesem Spiel auch keinen herausheben und an der angesprochenen Szene ganz gut sehen kann, dass wir eine starke Mannschaftsleistung gezeigt haben. Und vielleicht war die letzte Szene mit der Roten Karte und dem Siebenmeter erzwungenes Glück, was man sich geholt hat, indem man vorher einige Ballgewinne erreicht und uns nur das Zeitspiel immer wieder in die Bredouille gebracht hat, wo wir eigentlich gut dran waren und am Ende doch noch eine Aktion zulassen.

Da hatten wir ein paarmal Pech – und am Ende ein wenig Glück. Deshalb ist das Remis das fairste Ergebnis.

In den letzten Wochen war das Glück nicht gerade auf Konstanzer Seite. War das der Ausgleich dafür?

Ja, definitiv, wir waren zuletzt ein paarmal nicht die glücklichere Mannschaft. Ich war zwar gegen Hamm nicht dabei, aber gegen Dessau war das nach dem Spielverlauf ein verdienter Punkt und wirklich erkämpft. Darauf bauen wir auf. Ein Resümee über Glück und Pech kann man dann am Ende der Saison ziehen.

Wie wertvoll ist die Punkteteilung?

Vor allem für die Moral ist er wichtig, weil wir nicht verloren haben. Ich bin keiner, der sämtliche Möglichkeiten durchrechnet. Aber wir sind dadurch auch wieder weg von den Abstiegsrängen, wo wir auch am Ende der Saison stehen wollen. Wir haben uns wieder für eine gute Trainingswoche und sehr großen Aufwand mit der frühen Anreise und Übernachtung belohnt. Es gab Tage, da hätten wir solch ein Spiel dennoch verloren.

Weil der 7:0-Lauf des Dessau-Roßlauer HV in der ersten Halbzeit dafür hätte sorgen können, dass eine junge Mannschaft auseinanderbricht?

Das ist uns auswärts leider ein paarmal passiert, aber in Dessau nicht. Das ist sehr wichtig. Wir haben nicht nachgelassen, waren immer heiß und wollten unbedingt. Wir waren einfach sehr hartnäckig. Deshalb hatte es auch keine Mannschaft verdient zu verlieren. Für uns ist das ein super Ergebnis.

Zur Person

Paul Kaletsch, geboren in Lich, spielt seit 2013 und seinem Wechsel vom TV Hüttenberg an den Bodensee als Rechtshänder vornehmlich im rechten Rückraum – eine absolute Ausnahme in der 2. Bundesliga. Der 24-Jährige zeichnete sich dabei schon 137 Mal als Torschütze aus. Kaletsch studiert Politik und Verwaltung mit Schwerpunkt Personalmanagement an der Universität Konstanz.