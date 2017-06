Handball Patrick Glatt: Wie ein guter Wein

Patrick Glatt beendet seine Handball-Karriere. Der reaktivierte Torhüter der HSG Konstanz will sich mit dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga verabschieden.

Handball, 2. Bundesliga: Ein bisschen ist es bei Patrick Glatt wie mit einem guten Wein. Nicht jeder Wein, aber eben viele richtig edle Tropfen werden mit ein paar weiteren Jahren Lagerung immer besser. Beim Schlussmann der HSG Konstanz tun sich erstaunliche Parallelen auf. Vor allem zwei Jahre weitere Reifung in der Schweiz, beim HSC Kreuzlingen, schadeten dem Torwart nicht – im Gegenteil. Nachdem er zwischen 2005 und 2014 eine Ära im Kasten der HSG prägte, am Ende auch Kapitän der Gelb-Blauen war, und HSG-Präsident Otto Eblen nach der schweren Verletzung von Stefan Hanemann bei ihm anklopfte, musste Glatt nicht lange überlegen. Sieben Monate überzeugte er anschließend ohne jede Eingewöhnungsphase im Kasten der HSG, bis Junioren-Nationaltorwart Hanemann sein Comeback feiern konnte.

Beim letzten Spiel am 10. Juni verabschiedet der mittlerweile 32-Jährige sich ebenso wie Matthias Stocker und Simon Flockerzie in den Handball-Ruhestand – dieses Mal endgültig, wie er versichert. Mit einem kleinen Hintertürchen, denn dass man sich in ein paar Jahren wiedersieht, hält er für nicht ausgeschlossen. Das zeigt allein schon sein zweites Engagement im HSG-Trikot. Denn eigentlich wollte er nach seinen zwei Jahren bei den Eidgenossen schon aufhören mit dem Handball. Mit einem anspruchsvollen Job als stellvertretender Leiter des Konstanzer Sportamtes und einer kleinen Familie kein Wunder. Aber, so Glatt, die HSG Konstanz sei nach nun zehn Jahren als deren Torhüter eine „große Herzensangelegenheit“. Glatt ist dankbar und wollte etwas zurückgeben, als der HSG-Präsident in der Not, in der Vorbereitung auf die aktuelle Zweitliga-Saison nur noch über einen Torwart zu verfügen, auf ihn zukam.

„Ich hätte nirgendwo anders Studium und hochklassigen Handball so gut verbinden können wie hier“, sagt er dankbar. „Dazu habe ich hier sehr gute Freunde kennengelernt – Handball und die HSG war ein großer Teil meines Lebens – da musste ich nicht lange überlegen, um zu helfen.“ Diese Mission gelang ihm eindrucksvoll. Immer, wenn er gebraucht wurde, war der gebürtige Offenburger zur Stelle. 30 Mal wurde er eingesetzt, dabei kam er auf 65 Paraden und 30 Prozent gehaltene Würfe – und als einziger HSG-Keeper auf ein Tor gegen Neuhausen, als er zuerst mit einer Monster-Parade gegen einen freien Wurf aus kürzester Distanz den eminent wichtigen Sieg sicherstellte und dann auch noch selbst den Schlusspunkt zum 27:24-Erfolg über das ganze Spielfeld hinweg setzte.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal in der 2. Bundesliga spiele“, so der 1,94 Meter große Torhüter. „Umso schöner war die Zeit mit diesen talentierten Jungs.“ Diese Zeit, sie wird ihm in guter Erinnerung bleiben, als krönender Abschluss einer Karriere, die mit der deutschen A-Jugend-Vizemeisterschaft 2002 mit einem Highlight begonnen hatte. Und nun – voraussichtlich – mit einem weiteren enden wird: dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg am Samstag in Neuhausen, und die Sektkorken können knallen, dann gehört die HSG auch in der kommenden Spielzeit dem Bundesliga-Unterhaus an. Aber auch bei Patzern der Konkurrenz könnte es bereits soweit sein. Patrick Glatt wird dann einer von über 100 mitgereisten Konstanzer Zuschauern auf der Tribüne sein. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir schon hier die nötigen Punkte holen werden, auch wenn Neuhausen zuletzt sehr gute Ergebnisse erzielt hat und sich nach einer langen Ära in der 1. und 2. Bundesliga gut verabschieden möchte.“

