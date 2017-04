Tennis Pascal Meis gewinnt ITF-Turnier

Der Hilzinger Tennisprofi Pascal Meis hat beim Internationalen ITF-Tennisturnier im kroatischen Opatija zusammen mit seinem italienischen Partner Fabrizio Ornago seinen insgesamt dritten Doppeltitel auf der Tour gewonnen

Tennis: Die Weichen für diesen Erfolg stellte das eingespielte Duo im Halbfinale, als Meis und Ornago die an Nummer eins gesetzten Brüder Sabanov, die in der aktuellen ATP-Weltrangliste an Position 272 geführt werden, in einem hochklassigen und packenden Spiel mit 6:4 und 6:4 bezwangen. Im Finale trafen sie auf die Argentinier Monzon/Cardini und sicherten sich mit einem 6:3 und 7:5 den Titel. Pascal Meis wird auch in diesem Jahr wieder für den Tennisclub Wolfsberg-Pforzheim in der Bundesliga aufschlagen. Daneben wird der Hilzinger seine Profikarriere auf der ATP- und ITF-Tour konsequent weiter verfolgen. Momentan rangiert der 24-jährige Hegauer auf der Position 583 in der ATP-Weltrangliste und auf Position 36 in Deutschland. (jümü)