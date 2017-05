vor 7 Stunden SK Stand-up-Paddling Packende Kämpfe beim 3. Bodensee SUP-Cup

Beim 3. Bodensee SUP-Cup in Immenstaad wurden unter 33 Teilnehmern „The King and The Queen of the Lake“gefunden. Sieger bei den Männern wurde Alain Luck aus Zürich. Bei den Frauen gewann Marion Rappl aus München