Otto Eblen: Wir haben einiges vor"

Der Präsident der HSG Konstanz, Otto Eblen, über die Höhepunkte des Jahres 2016 und die Vorbereitungen auf die nächste Saison

Herr Eblen, 1850 Fans zu Beginn des Jahres 2016 in der Schänzlehalle, 1600 zum Abschluss, dazwischen die Süddeutsche Meisterschaft und die Rückkehr in die Zweite Liga. Bekommen Sie da nicht manchmal Gänsehaut beim Rückblick?

Schon. Trotzdem vergesse ich nie, dass es, wenn es nicht läuft, auch wieder besser und wenn es läuft, wieder schwieriger werden wird. Wir bleiben am Boden, dennoch darf man sich über dieses unvergessliche Jahr freuen. Dabei wird der Erfolg immer an den aktuellen Ergebnissen und Tabellen gemessen, wobei manchmal ganz aus dem Blick gerät, welch’ jahrelange Bemühungen hinter dem Erfolg stehen.

Was war Ihr persönlicher Höhepunkt 2016?

Die Reaktion der Spieler im Training, als ich verkündet habe, dass wir aufsteigen wollen. Da war positives Entsetzen in den Gesichtern der Spieler zu sehen. Danach haben sie dieses Ziel sofort angenommen. Wir haben dies nach jahrelanger Arbeit in der 3. Liga zusammen erreicht, weil wir daran geglaubt haben. Nun werden wir alles dafür tun, dass wir das Erreichte auch halten können.

Gab es etwas, dass Sie besonders überrascht hat?

Sehr imponierend waren vor allem unsere bisherigen Auswärtsauftritte in der 2. Bundesliga, womit nicht nur die sportliche Leistung gemeint ist. Die Unterstützung durch die Stadt, die Sponsoren und Fans ist großartig. Nach einem halben Jahr in der 2. Bundesliga können wir schon den ersten Erfolg verbuchen: Wirtschaftlich muss man trotz der Belastungen keine Albträume haben. Die Heimspiele waren immer gut besucht und die HSG ist in Konstanz und der Region in aller Munde. Dazu haben uns die Reaktionen der Sponsoren überrascht. Die Unterstützung war noch nie so groß.

Was hat die HSG ausgezeichnet, dass sie bereits 18 Punkte in der 2. Bundesliga sammeln konnte?

Es zeichnet unser Team aus, das es immer alles gibt. So hat sich die Mannschaft mit jugendlichem Elan und ihrer positiven Einstellung schon beachtlich viele Punkte gesichert. Hinzu kommt die Qualität des Trainers, der die Spieler gut auf vermeintlich stärkere Gegner einstellt. Inzwischen haben wir uns sicher den Respekt und die Achtung der Gegner erarbeitet.

Wird es im Winter Ergänzungen für den Kader der Zweitligamannschaft geben?

Die guten Spieler sind doch längst alle bei einem Verein untergekommen. Selbst wenn man wollte, ist dies im Moment nicht möglich. Was die Planung der neuen Saison angeht, sind wir allerdings schon sehr aktiv. Wir wollen uns gerne breiter aufstellen, denn die Belastung in der 2. Bundesliga ist enorm. Wunderspieler wird es jedoch nicht geben. Wir bleiben unserem Konzept treu und setzen auf junge, hungrige Talente, die wir selbst zu Bundesligaspielern entwickeln.

Was sind Ihre Wünsche für das neue Jahr und wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Unsere Maxime bei allem, was wir tun, ist immer die Qualität auf allen Ebenen. Jeder, der zu uns kommt, muss diese leben, um das Maximale aus unseren Möglichkeiten herauszuholen. Was dann dabei herauskommt, werden wir sehen. Wir haben einiges vor im neuen Jahr, werden neue Wege gehen und neue Highlights dazubekommen. Ein erstes werden wir am 18. März im Rahmen des Bundesliga-Superballs vorstellen.

Entscheidend für den Erfolg ist auch der Teamgeist, der die Mannschaft auszeichnet. Dieser Zusammenhalt ist im ganzen Verein zu spüren. Woher kommt diese besondere Stimmung?

Ich spüre, dass jeder Einzelne sich gerne einbringt und sein Bestes gibt. Dann wird es von mir auch nie einen Vorwurf geben. Wenn man fair ist und die Leistungen anerkennt, dann wird jeder gerne gute Arbeit leisten. Man muss die Menschen so empfangen, dass sie sich willkommen fühlen, ihnen Vertrauen schenken und bereit sein, immer wieder dazuzulernen.

Zur Person

Otto Eblen engagiert sich seit mehr als 35 Jahren in verschiedenen Funktionen wie der Jugendarbeit, als Trainer und im Management bei der HSG Konstanz. Seit 1991 ist der 69-Jährige Präsident der HSG. Otto Eblen hat zwei Söhne, zwei Töchter und sechs Enkel, sein Sohn Daniel trainiert die erste Mannschaft, sein Sohn Tobias ist Talenttrainer der HSG Konstanz. (joa)