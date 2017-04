Fußball Oster-Doppelpack für FC Rot-Weiß Salem

Die Mannschaft von Trainer Michael Krause empfängt in der Fußball-Landesliga am Samstag den SC Konstanz-Wollmatingen und muss dann am Montag zum FC Furtwangen.

Fußball, Landesliga: FC RW Salem – SC Konstanz-Wollmatingen (Samstag, 17 Uhr), FC Furtwangen – FC RW Salem (Ostermontag, 15 Uhr). – Zwei Doppelspieltage prägen das Programm des FC RW Salem in den nächsten beiden Wochen. Zunächst geht es über Ostern gegen Konstanz und Furtwangen, danach ist die Elf von Trainer Michael Krause spielfrei, und am letzten Samstag im April steht dann das Derby gegen Markdorf im Schlossseestadion auf dem Programm. Am Mai-Feiertag geht es schließlich zum aktuellen Vorletzten, zur DJK Villingen.

Eine schwache Hinrunde, die Trainer Krause jedoch wegen personeller Probleme gar nicht überrascht hat, brachte die Salemer tief in den Tabellenkeller. Die Rückrunde hingegen läuft deutlich besser. Holten die Salemer in den 13 Hinrundenspielen nur 13 Punkte, so haben sie diese Bilanz mit 16 Zählern schon nach neun Rückrundenspielen überboten. Dennoch wirkt sich dies in der Tabelle noch nicht so aus wie erhofft. Denn wenn man von fünf möglichen Absteigern ausgeht, dann befinden sich die Rot-Weißen seit dem dritten Spieltag auf einem Abstiegsrang. Doch der Anschluss an die Mittelfeldränge ist immerhin hergestellt. Aus diesem Grund stehen nun zwei wichtige Partien auf dem Programm. „Für uns gibt es jetzt nur noch schwere Spiele“, betont auch der Vorsitzende des FC RW, Jörg Allgaier, den Ernst der Lage. Und vor allem auf die Heimstärke wolle man da bauen, so Allgaier selbstbewusst: „Wir haben zuletzt im September auf eigenem Platz verloren.“

Auf Spekulationen, ob es nun leicht ist, gegen eine Mannschaft wie den SC Konstanz-Wollmatingen zu spielen, für den es um nichts mehr geht, oder ob der Gast daher unbeschwert aufspielen kann, will man sich aufseiten des FC RW gar nicht einlassen. Die Taktik ist ohnehin stets die gleiche: Aus einer stabilen Abwehr mit schnellen Kontern auf Erfolg hoffen. „Wenn wir führen, dann wird es schwer gegen uns“, weiß Allgaier um die Defensivstärke seines Teams. Wenn die Krause-Elf aber zurückliegt, dann ist sie kaum in der Lage, das Spiel zu drehen – die Kehrseite der Medaille. „Da fehlt uns das Personal. Wir haben keinen Knipser“, erklärt Allgaier.

Mit einem Heimsieg im Rücken würde es sich auch beim direkten Rivalen im Abstiegskampf, beim FC Furtwangen, am Ostermontag besser spielen lassen. Und im Idealfall geht es dann auf einen Nichtabstiegsrang.

