Fußball Nur der FC 03 Radolfzell kann jubeln

Während die Mettnauer einen 4:1-Heimerfolg feiern, verlieren der 1. FC Rielasingen-Arlen und der FC Singen 04 auswärts

Fußball, Verbandsliga

FC 03 Radolfzell

SV 08 Kuppenheim

4:1 (2:1)

Nach kurzem Abtasten hatten Stricker in der 9. Minute und Wehrle in der 11. Minute die ersten Möglichkeiten für den FC 03 Radolfzell. In der 17. Minute dann der erste Schuss der Gäste, welcher jedoch weit über das Tor ging. Radolfzell hatte mehr vom Spiel, wurde aber in der 24. Minute kalt erwischt. Nach einem Ballverlust im Aufbau kamen die Gäste über die linke Seite, spielten den Ball hoch in den Strafraum und Klein konnte zum 0:1 einköpfen. Radolfzell war nun kurzzeitig etwas von der Rolle. In der 31. Minute dann der gleiche Fehler bei den Gästen, Stricker konnte den Ball erkämpfen und dann gedankenschnell auf Krüger weiterleiten, der ihn nur noch ins Tor schieben musste. Jetzt war der FCR wieder Spiel bestimmend. Nach einem Foul im Strafraum an Stricker verwandelte dieser selbst den Strafstoß zur Führung. So ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff setzte Radolfzell die Gäste sofort wieder unter Druck. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: In der 57. Minute schloss Stricker nach Vorarbeit von Krüger in Torjägermanier zum 3:1 ab. Radolfzell bestimmte die Partie nach Belieben und erspielte sich weitere Möglichkeiten. In der 64. Minute gab es dann erneut Strafstoß für die Heimmannschaft. Wieder nahm sich Stricker den Ball und verwandelte sicher. In der 73. Minute dann die einzige Möglichkeit der Gäste in der zweiten Halbzeit, eine verunglückte Flanke konnte vom guten Radolfzeller Torhüter Tkacz aber zur Ecke geklärt werden. Dann ging es wieder Richtung Gästetor. In der 78. Minute hatte Krüger noch eine Möglichkeit, konnte diese jedoch nicht nutzen. So blieb es beim verdienten 4:1-Sieg der Mettnauer. (km)

FC 03 Radolfzell: Tkacz (Tor); Ranzenberger, Stricker, Blessing, Hoxha (33. Hepfer/83. Hügle), da Silva (58. Miezi), Galantai, Wehrle (75. Aichem), Scherer, Krüger, Hlavacek. – Tore: 0:1 (24.) Klein, 1:1 (31.) Krüger, 2:1 (40./FE) Stricker, 3:1 (57.) Stricker, 4:1 (64./FE) Stricker. – SR: Gallus (Freiburg). – Z: 160.

SV Linx

1.FC Rielasingen-Arlen

4:2 (2:1)

Das Spiel zwischen den Strafräumen war ausgeglichen, doch die Gastgeber waren vor dem Rielasinger Tor gefährlicher. In Front gingen aber die Gäste durch ein kurioses Tor: Nach einem Rückpass auf den Linxer Torhüter Norman Riedinger schoss dieser den anlaufenden Alen Lekavski an und der Ball trudelte zur Rielasinger Führung ins Tor. Die Gäste blieben dran, hatten weitere Chancen, doch das Tor fiel auf der anderen Seite: Im Anschluss an eine Ecke traf Adrian Vollmer völlig freistehend aus elf Metern per Kopf zum 1:1. Kaum beeindruckt, blieben die Gäste Spiel bestimmend, Chancen von Gian-Luca Wellhäuser, Tobias Bertsch und Benjamin Winterhalder wurden aber vergeben. Kurz vor der Pause folgte die kalte Dusche, als Pierre Venturini den Ball nach einem umstrittenen Freistoß ins Kreuzeck zur Linxer Führung zirkelte.

Dieser Rückstand nagte an den Hegauern, die zunächst nicht mehr so richtig ins Spiel fanden. Schwach das Defensivverhalten in der 57. Minute, als Piakei Henkel einen Konter zum 3:1 veredelte. Nachdem Frank Stark (67.), Gian-Luca Wellhäuser (73.) und Alen Lekavski den Anschlusstreffer verpasst hatten, war Christoph Matt erfolgreich, wodurch die Gäste noch einmal alle Kräfte mobilisierten. Der Gastgeber wankte in der Schlussphase gewaltig, doch ein unnötiges Dribbling an der Mittellinie von Veysel Kayantas brachte den entscheidenden Konter für die Gastgeber, den Adrian Vollmer abgezockt zum 4:2-Endstand nutzte. Rielasingen-Arlen ist bereits am Dienstag (17.30 Uhr) wieder im Verbandspokal beim FC Neustadt gefordert, ehe es am kommenden Sonntag zum Heimspiel gegen den SV Stadelhofen kommt. (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose, Almeida (58. F. Stark), Bertsch, Winterhalder (74. Heller), Niedhardt (46. S. Stark), Strauß, Lekavski, Berger (66. Greuter), Matt, Wellhäuser, Kayantas. – Tore: 0:1 (17.) Lekavski, 1:1 (26.) Vollmer, 2:1 (45.) Venturini, 3:1 (57.) Henkel, 3:2 (76.) Matt, 4:2 (87.) Vollmer. – SR: Wolf (Rheinfelden). – Z: 250.

FV Lörrach-Brombach

FC Singen 04

6:1 (1:1)

Der FC Singen 04 hat das Aufsteigerduell in der Fußball-Verbandsliga beim FV Lörrach-Brombach mit 1:6 (1:1) verloren. Knackpunkt der Partie war die Gelb-Rote Karte gegen den Singener Atef Arfaoui nach 42 Minuten – die Unterzahl wurde den Gästen im zweiten Abschnitt zum Verhängnis. Zwar gelang Singen noch vor der Pause der Ausgleich, als Nuradin Xani einen Alleingang verwandelte. Doch im zweiten Abschnitt „hatten wir nichts mehr entgegenzusetzen“, bilanzierte FC-Trainer Vice Barjasic.

Nach dem 1:2 in der 47. Minute bot Singen den spielstarken Gastgebern zu viel Raum und kassierte binnen sieben Minuten zwei weitere Treffer. Spätestens nach dem 1:3 „war das Ding gelaufen“, so Barjasic, die Köpfe seiner Spieler seien runtergegangen. Allen voran Buba Ceesay, der vier der sechs Lörracher Tore erzielte, bekamen die Gäste nicht in den Griff. An der Situation sei man selbst schuld, haderte Barjasic noch mit dem unnötigen Platzverweis. Zumal seine Elf bis dahin einen ordentlichen Auftritt hingelegt hatte.

Die beste Möglichkeit auf einen zweiten Singener Treffer hatte Sven Körner (56.), er scheiterte aber am Lörrach-Brombacher Torwart Dominik Lüchinger. Dessen Gegenüber Matthias Wind sorgte mit mehreren Paraden dafür, dass die Niederlage in Lörrach nicht noch höher ausfiel. (mk)

FC Singen 04: Wind (Tor); Arfaoui, Ferrone, Mottola, Körner, Kohli, Lang, Gass, Karaki (65. Nichita), Jeske, Xani (80. Vogt). – Tore: 1:0 Ceesay (22.), 1:1 Xani (44.), 2:1 Briegel (47.), 3:1, 4:1 beide Ceesay (53., 55.), 5:1 Lismann (70.), 6:1 Ceesay (72.). – SR: Nasser (Friesenheim). – Z: 260. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot: Arfaoui (42./Singen).