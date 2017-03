Konstanz Nur Punkte zählen für den SV Allensbach

Bietigheim ist zu Gast beim Handball-Drittligisten. Allensbach will nach der jüngsten Auswärtspleite wieder seine Heimstärke unter Beweis stellen

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – SG BBM Bietigheim II (Sonntag, 16 Uhr, Riesenberghalle). – Nach einer spielfreien Woche beginnt für den SV Allensbach der Endspurt in der 3. Liga Süd. Noch sechs Spiele hat die Mannschaft vom Bodensee im Rennen um die Meisterschaft vor sich.

Volle Konzentration wird am Sonntag von Nöten sein, wenn die Allensbacherinnen die SG BBM Bietigheim II in der Riesenberghalle empfangen. Denn mit der Bundesligareserve erwartet den SVA laut Trainer Claus Ammann nicht nur eine „solide, kampforientierte Abwehr und gut individuell ausgebildete Mannschaft“, sondern auch eine wahre Wundertüte. Schließlich kann es durchaus sein, dass junge Perspektivspielerinnen aus der ersten Bietigheimer Mannschaft in der 3. Liga wertvolle Spielpraxis sammeln sollen.

Umso besser also, dass Allensbach selbst mit vollbesetzem Kader aufwarten kann. Mit von der Partie ist auch Anna Mayer, die im Spiel gegen Bietigheim zum ersten Mal in dieser Saison vor den heimischen Fans auf dem Parkett stehen wird. „Es hat im Trainingsbetrieb bei ihr gut ausgesehen“, sagt Ammann zuversichtlich.

Dass das Spiel gegen Bietigheim kein leichtes werden wird, zeigte bereits das Hinspiel. Auch wenn Allensbach sich dort mit 25:21 durchsetzen konnte, gab es damals schon erbitterte Gegenwehr des Tabellensechsten. „Für uns heißt es, in der Abwehr und im Angriff zu funktionieren, den Weg zum Tor zu finden“, gibt Ammann die Marschroute für das kommende Spiel vor. Das Ziel ist es also, die Siegesserie daheim weiter auszubauen, denn Punkte wären wichtig für den SVA, der durch seine Negativserie in fremden Hallen die Tabellenführung abgeben musste. „Die Rückrunde hat uns etwas in die Realität zurückgeholt. Es ging viel bergauf für uns, nun ging es halt in die andere Richtung“, beschreibt Ammann die derzeitige Situation. In den letzten Spielen soll sich seine Mannschaft deshalb noch einmal im Kampf um die Tabellenspitze „voll reinknien“.

Ein Allensbacher Konkurrent im Kampf um die Spitze stolperte derweil über einen formalen Fehler. Nach dem Sieg über Brombach wäre die HSG Freiburg mit sechs Siegen in Folge punktgleich mit Allensbach gewesen, das Spiel wurde nun jedoch vom Sportgericht des Deutschen Handballbundes zugunsten des TV Brombach gewertet. Der Grund: Eine noch nicht volljährige Spielerin der HSG hatte in 46 Stunden drei Spiele absolviert, obwohl minderjährige Spielerinnen innerhalb von 48 Stunden nur zweimal auf dem Spielfeld stehen dürfen.