Fußball Noch viel zu tun für Bülent Babur

Der Trainer des Bezirksliga-Neulings FC Anadolu Radolfzell sieht nach der 1:8-Auftaktpleite gegen den Hegauer FV viel Arbeit auf sich zukommen

Fußball, Bezirksliga: Einen schlechteren Ausgang hätte das erste Bezirksliga-Spiel in der Geschichte des FC Anadolu Radolfzell wohl kaum nehmen können. Nach der überraschend deutlichen 1:8-Auftaktpleite gegen den Ex-Landesligisten Hegauer FV erwartet den neuen Trainer Bülent Babür und sein Team noch eine Menge Arbeit.

„Ich habe schon vor der Partie gedacht, dass es wahrscheinlich nicht gut laufen würde“, gesteht Babür ein. „Wir sind im taktischen Bereich und im Kollektiv noch nicht so weit, wie ich das gerne hätte.“ Vor allem in Sachen defensive Geschlossenheit macht er noch große Schwächen aus. „Wir haben momentan sehr viele Probleme im Spiel gegen den Ball“, analysiert der Radolfzeller Coach. „Auch an der Disziplin müssen wir arbeiten – die berechtigte gelb-rote Karte in der ersten Hälfte hat uns das Leben nicht gerade leichter gemacht.“ Trotzdem fordert Babür, angesichts der krachenden Auftaktschlappe nicht in kopflose Panik zu verfallen. „Rein fußballerisch haben wir sehr viele gute Spieler im Kader“, betont er. „In der Woche vor Saisonbeginn haben wir beispielsweise auch den Landesligisten aus Dettingen-Dingelsdorf geschlagen.“

Auch sein Gegenüber Lars Kohler, Trainer beim Hegauer FV, warnt davor, den FC Anadolu schon nach dem ersten Spieltag abzuschreiben. „So desolat, wie es dem Ergebnis nach klingt, war das Radolfzeller Spiel gar nicht. Man hat gesehen, dass sie im Offensivspiel große Qualitäten besitzen“, findet Kohler. „Ich muss im Umkehrschluss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben es sehr gut gemacht und den Gegner früh gestört.“ Trotz des rauschenden Schützenfestes tritt er auf die Euphoriebremse: „Das Ergebnis täuscht ein wenig, denn Radolfzell hat sich am Ende einfach aufgegeben – da kam kaum noch Gegenwehr, deshalb war es hinten heraus relativ einfach für uns.“ Deshalb sieht Kohler auch noch Verbesserungspotenzial. „Am Anfang einer Saison kann einfach noch nicht alles stimmen. Wir müssen weiterhin an uns arbeiten, das weiß die Truppe, das weiß ich. An dem Tag, an dem es wirklich nichts mehr zu verbessern gibt, kann ich auch einfach meinen Hut nehmen“, meint Kohler launig.

Verbessern soll sich unter der Führung von Bülent Babür auch schnellstmöglich der FC Anadolu Radolfzell. „Ich hoffe, dass wir nächste Woche ein anderes Gesicht zeigen“, meint der Trainer. Auch bei sich selbst sieht er Optimierungsbedarf. „Ich muss mich erst einmal akklimatisieren“, verrät Babür. „Ich komme ja aus dem Profibereich bei Rapid Wien und bin es gewohnt, viel mehr Zeit zu haben, um mit meinen Spielern zu arbeiten. Hier in Radolfzell kann ich dagegen nur zwei Mal pro Woche trainieren und am Schluss steht zwischen dem, was ich vorgebe und dem, was wir auf den Platz bringen, ja der Spieler, der Mensch – vielleicht muss ich meine Inhalte hier einfach ein wenig anders vermitteln.“