Der Handball-Zweitligist will gegen den TV Emsdetten Wiedergutmachung für die deutliche 23:33-Niederlage aus dem Hinspiel, verliert allerdings auch in eigener Halle mit 26:30 (13:17).

Große Namen in der Schänzlehalle. Am Nachmittag war Christian Schwarzer, der Weltmeister von 2007, als Trainer des SV Zweibrücken Gegner der A-Jugend der HSG Konstanz, nur wenig später saß Daniel Kubes auf der Bank. Der Deutsche Meister, DHB-Pokal-, Champions-League- und Weltpokal-Sieger, der auch die tschechische Nationalmannschaft trainiert, kämpfte mit dem TV Emsdetten gegen die Konstanzer Aktiven um Punkte in der 2. Bundesliga – und beendete die kleine Siegesserie des Aufsteigers.Nach der 23:33-Niederlage im Hinspiel waren die Gastgeber auf Wiedergutmachung aus, doch das Spiel vor 1100 Zuschauern begann äußerst zäh. Das erste Feldtor fiel nach fast fünf Minuten – zum 1:2. Bei der HSG lief zu Beginn nicht viel. Die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen machte zu viele Fehler im Angriff, präsentierte sich in der Offensive am Fastnachtssamstag teilweise närrisch-vogelwild. In der Abwehr agierten die Konstanzer zu passiv und luden den Gegner zum Toreschießen ein. Die Folge: eine frühe Auszeit von Eblen beim 1:5 in der 8. Minute.Die Ansprache des Trainers zeigte kurz Wirkung. Die Konstanzer fingen sich und verkürzten in Überzahl auf 4:6 (10.). Die folgenden Minuten sollten die stärksten der HSG im ganzen Spiel sein. Der Aufsteiger ging volles Tempo und glich nach zwei Treffern von Matthias Stocker, nur Sekunden nach Paraden von Konstantin Poltrum, zum 7:7 aus. Alles war wieder offen. Zum Leidwesen der Konstanzer allerdings nicht sehr lange. Ein wuchtiger Distanztreffer von Felix Gäßler, der für den zunächst wegen Rückenproblemen geschonten Mathias Riedel zum Einsatz kam, sorgte beim 8:8 erneut für Gleichstand, doch dann zogen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen davon.Trotz acht von Poltrum gehaltenen Bällen war die Konstanzer Abwehr alles andere als sattelfest – auf der anderen Seite waren im ersten Abschnitt nur 50 Prozent der HSG-Angriffe von Erfolg gekrönt. Der TV Emsdetten dagegen erzielte Tor um Tor – und beim Stand von 10:16 war drei Minuten vor der Halbzeit die Konstanzer Revanche in weite Ferne gerückt, auch wenn es der HSG nochmals gelang, den Rückstand bis zur Pause auf vier Treffer zu verkürzen (13:17).Im zweiten Abschnitt machten beide Mannschaften dann so weiter, wie sie vor dem Seitenwechsel aufgehört hatten. Die Konstanzer vergaben drei Angriffe in Serie – und wurden postwendend bestraft (13:20/34.). Kurz durften die HSG-Fans unter den 1100 Zuschauern noch etwas hoffen, als Fabian Schlaich sein Team mit drei Toren in Serie auf 17:21 heranbrachte, doch der TV Emsdetten ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass es nichts werden würde mit der erhofften Revanche und dem dritten HSG-Sieg in Serie.Die Konstanzer gaben zwar nicht auf und kämpften sich in einer heißen Schlussphase auf 23:27 (52.) heran, doch Emsdetten brachte routiniert und mit gaaaaaanz viel Geduld in den Angriffen den Sieg über die Zeit. Am Ende hieß es 26:30 – und jubeln durften nur die Gäste mit ihrem Trainer Daniel Kubes sowie das Dutzend TVE-Fans.HSG Konstanz: Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (7), Thomann (3/1), Riedel (1), Flockerzie, Stocker (8), Oehler, Kaletsch (4/3), Maier-Hasselmann, Gäßler (3), Jud, Krüger. – TV Emsdetten: Madert, Behrens, Komendant (Tor); Krings (7), Franke (6), Terhaer, Pröhl (1), Steffen (8/3), Dräger, Wesseling, Kropp (2), Pöhle (6/1).