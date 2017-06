Schwimmen Nils Miedler ist deutscher Jugendmeister

Historische Bilanz für SSF Singen bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften im Schwimmen der Schüler, Jugend und Junioren im Europasportpark in Berlin.

Schwimmen: Die Deutschen Jugend-Meisterschaften (DJM) im Schwimmen der Schüler, Jugend und Junioren im Europasportpark in Berlin bescherten den fünf Startern der Schwimm-Sport-Freunde (SSF) Singen eine in der 46-jährigen Vereinsgeschichte historische Bilanz, die selbst die Ergebnisse um die Jahrtausendwende mit Junioren-Europameister Thomas Winkler im Altersklassenbereich toppte. Mit 25 Nominierungen stellten die SSF im Vorfeld ihre Rekordmarke aus dem Vorjahr ein, davon nutzten sie in Berlin wegen zu starker Starthäufung an manchen Tagen aber nur 20 Startmöglichkeiten. In diesen schwammen sie zwölf Mal in Finalplatzierungen (Rang 1-8) und erzielten drei Final-Reserveplätze (Rang 9-11). Die Singener kamen auf 15 persönliche Bestzeiten und drei Saison-Bestzeiten. Der 13-Jährige Nils Miedler erschwamm im Jahrgang 2003 vier Medaillen, davon Gold über 50 m Rücken, sowie drei badische Altersklassenrekorde über 50/100/200 m Freistil.

Lisa Gigl (Jahrgang 1998) konnte sich trotz gerade absolviertem Abitur über 100 m Freistil für die DJM qualifizieren, schwamm in 1:01,14 Minuten wieder um ihre Saisonbestzeit (Platz 19) und beschloss damit ihre dritten deutschen Titelkämpfe. Mattia Scigliano (1999) steigerte sich auf den Mittelstrecken beeindruckend, schraubte über 200 m Schmetterling seine Bestzeit von 2:15,67 auf 2:12,52 Minuten, sowie über 200 m Freistil von 2:01,36 auf 1:58,78 Minuten und belegte beide Male die Finalreserveplätze elf. Über 1500 m Freistil ließ er 17:01,03 Minuten folgen und belegte Finalplatz sieben. Für das 400m-Freistilfinale qualifizierte er sich mit einer Saisonbestzeit von 4:14,13 Minuten und belegte Rang acht. Moritz Schmid (2000) schob sich über 200 m Rücken mit einer Saison-Bestzeit von 2:14,61 Minuten von Melderang 19 auf Platz 14 vor, steigerte sich über 100 m Rücken von 1:01,90 auf hervorragende 1:01,11 Minuten und rückte damit von Platz 22 auf Rang 15 vor. In seinem nicht antrainierten „Beschäftigungsstart“ über 800 m Freistil belegte er in Saisonbestzeit (9:04,28 min) Rang 17.

Vanessa Steigauf (2001) schaffte als Mittelstrecklerin den Sprung in vier Finals, nachdem sie 2016 eine Finalplatzierung erreicht hatte. Nach ihrem „Beschäftigungsstart“ über 50 m Freistil (0:28,27) schwamm sie über 100/200/400/800/1500 m Freistil glänzende Bestzeiten, erzielte über 100 m Freistil in 0:59,65 Minuten den Finalreserveplatz elf, schob sich dann auf den vier Mittel- und Langstrecken jeweils um mehrere Positionen nach vorne, sicherte sich vier Finalplätze und erzielte über 200 m Freistil (2:08,90 auf 2:07,40) Rang fünf, über 400 m Freistil (4:30,31 auf 4:27,71) Platz sechs, über 800 m Freistil mit einer Zehn-Sekunden-Steigerung (9:26,82 auf 9:16,82) Rang fünf und auf der 1500m-Freistil-Strecke mit einer Steigerung um 21 Sekunden (18:08,38 auf 17:46,93) Platz fünf.

Der absolute Shootingstar des SSF-Teams von Trainer Norbert Mayer war aber Nils Miedler (2003). Gleich am ersten Tag zog er mit 55,68 Sekunden (bisher 0:55,86) in das 100m-Freistil-Finale ein, steigerte dort seine Bestzeit aus dem Vorlauf auf die badische Altersklassen-Rekordmarke von 54,86 Sekunden und gewann seine erste DJM-Bronzemedaille. In einem „Beschäftigungsstart“ zog er über 50 m Schmetterling erneut ins Finale ein, schraubte seine Bestzeit von 28,56 über 27,73 (Vorlauf) auf 27,39 Sekunden und schob sich damit von Qualifikationsplatz zehn auf Rang sechs vor. An Tag drei qualifizierte sich „Sprinter“ Miedler in 2:02,64 Minuten überraschend als Dritter für das 200m-Freistil-Finale, lieferte sich dort mit dem führenden Gladbecker ein mutiges Rennen, steigerte sich auf die badische Altersklassen-Rekordzeit von 1:59,15 Minuten und gewann Silber. Das Finale über 100 m Rücken hatte Trainer Mayer am Vormittag zugunsten der 200 m Freistil abgemeldet.

Beflügelt ging Miedler am vierten Tag über 50 m Freistil (bisher 25,61 sec) an den Start, steigerte sich im Vorlauf auf 25,48 Sekunden, zog als Zweiter ins Finale ein, verteidigte dort diese Position in neuer badischer Altersklassen-Rekordzeit von 24,94 Sekunden und gewann erneut Silber. Der fünfte Tag wurde mit dem letzten SSF-Start zum Höhepunkt: Über 50 m Rücken (bisher 28,72 sec) schraubte Miedler seine Bestzeit auf 28,24 Sekunden, zog als Vorlaufschnellster ins Finale ein, verbesserte sich dort auf bärenstarke 27,76 Sekunden, wurde seiner ersten Favoritenrolle vollauf gerecht und gewann mit vier Zehntelsekunden Vorsprung seine erste DJM-Goldmedaille. Dabei schaffte er als Einziger gar die kleine Sensation, den zuvor in sechs DJM-Rennen ungeschlagenen, mit Miedler befreundeten Josif Miladinov (Gera, 28,19 sec, Platz 2) hinter sich zu lassen.

„Im Vorfeld hatten wir mit einigen Finals gerechnet, ein wenig mit einer Medaille geliebäugelt. Die enormen Steigerungen haben nun zu einer Bilanz geführt, von der wir nicht einmal geträumt hatten“, zollt Mayer seinen DJM-Startern hohe Anerkennung.