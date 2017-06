Radsport Niklas Rettig bleibt vorne im WD-Dittus Bahn-Cup

Überlinger verteidigt Gesamtführung im Bahn-Cup. Den Tagessieg auf der Singener Radrennbahn holt Martin Ruepp

Bahnradsport: Beim vierten Lauf im WD-Dittus Bahn-Cup konnten Elitefahrer Martin Ruepp (Strada Sport) und Jugendfahrer Maximilian Boos (RSV Ellmendingen) den Tagessieg jeweils mit dem Gewinn aller Disziplinen holen. Damit eroberte sich Boos die Führung in der Gesamtwertung von Paul Wissert (VC Singen) zurück, der nach dem Ausscheidungsfahren das Rennen beenden musste und auf Rang sechs zurückfiel. Bei den Elitefahrern verteidigte Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) mit seinem zweiten Tagesrang die Cupwertung vor Ruepp. Dieser liegt nun auf Rang zwei mit fünf Punkten Rückstand.

Ruepp legte zu Beginn im Ausscheidungsfahren mit einem langen Sprint den Grundstein zum Erfolg vor Rettig und Niklas Stelling (VC Singen). Im Rundenrekordfahren holte er sich in einer Zeit von zwölf Sekunden und damit vier Hundertselsekunden Vorsprung den zweiten Erfolg wieder vor Rettig und Stelling. In den abschließenden Temporunden setzte sich Ruepp sofort an die Spitze. Nach dem ersten Renn­drittel kam es über sieben Runden zu engen Sprints, bevor sich Ruepp schließlich mit einer halben Runde Vorsprung absetzen konnte. Er siegte klar vor Stelling und Rettig. Dies war auch die Reihenfolge in der Tageswertung.

Bei den Nachwuchsfahrern waren die Rennen sehr taktisch geprägt. Im Ausscheidungsrennen versuchten einzelne Fahrer sich vom Feld abzusetzen, dieses kam jedoch immer wieder zusammen. Boos siegte schließlich klar vor seinem jüngeren Bruder Benjamin, der dem starken Antritt nichts entgegenzusetzen hatte. Es folgten Ron Niestroj und Victoria Stelling (beide VC Singen). Im Punktefahren verließen sich die Fahrer auf die Wertungen. Wieder gewann Maximilian vor Benjamin Boos und Ron Niestroj. Rang vier ersprintete sich Leonie Boos vor den punktgleichen Hendrick und Victoria Stelling, dann folgte Lilli Wissert (VC Singen).

So ging es auch in den Temporunden weiter. Maximilian Boos holte sich zusammen mit seinem Bruder die Punkte. Über Rang drei entschied der Schlusssprint für Niestroj vor Victoria Stelling und Leonie Boos. Damit war die Tageswertung mit Maximilian Boos vor Benjamin Boos und Ron Niestroj klar entschieden. Am nächsten Donnerstag findet um 18.30 Uhr der fünfte Lauf im WD-Dittus Bahn-Cup statt. (hbr)