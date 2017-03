Nichts zu holen im Saarland für die HSG Konstanz

HSG Konstanz verliert mit 28:35 bei der HG Saarlouis. Der Rückstand aus Hälfte eins war eine zu große Hypothek für das Team vom Bodensee.

Handball, 2. Bundesliga

HG Saarlouis

HSG Konstanz

35:28 (17:11)

Wie schon im Hinspiel musste sich die HSG Konstanz nach einem wenig guten Auftritt und viel zu vielen Fehlern einer gut organisierten HG Saarlouis deutlich mit 28:35 (11:17) geschlagen geben. Insbesondere die Sechs-Tore-Hypothek aus der ersten Halbzeit wog schwer, sodass Konstanz nie mehr wirklich aufschließen konnte.

Schon vor der Partie musste die HSG Konstanz zwei Hiobsbotschaften und den Ausfall zweier Akteure verdauen. Neben dem kurzfristig erkrankten Simon Flockerzie musste auch Fabian Maier-Hasselmann nach einem im Training erlittenen Bänderriss passen. Für ihn stand Vincent Hummel aus dem Perspektivteam zum ersten Mal im Zweitliga-Kader. Aber auch Saarlouis hatte mit einer Grippewelle und einem dezimierten Kader zu kämpfen. Auf dem Spielfeld wirkten allerdings die Gastgeber von der ersten Minute an erfrischend mutig und fest entschlossen.

Mit etwas Glück beim Wurf traf HG-Kapitän Jonas Faulenbach bereits nach knapp acht Minuten zum 5:1, wenig später schlug ein Gegenstoß zum 7:2 hinter HSG-Keeper Konstantin Poltrum ein. Meist folgte alles immer wieder einem einfachen Schema: Saarlouis traf beinahe nach Belieben mit schnellen Toren, weil Konstanz in der Defensive überhaupt keinen Zugriff auf die beiden Shooter Jonas Faulenbach, seines Zeichens bester Feldtorschütze der 2. Liga, und Junioren-Nationalspieler Jerome Müller bekam. Und wie schon im Hinspiel wusste Konstanz die aggressive, schnell offensiv werdende Deckung der Saarländer selten in Bedrängnis und in echte Bewegung zu bringen.

Die logische Konsequenz: Müller hämmerte den Ball zum 9:3 unter die Latte, wieder Faulenbach legte ansatzlos zum 10:3 nach. Erst allmählich schwammen sich die Gäste vom Bodensee in der Offensive frei, vor allem dank Paul Kaletsch, der selbst voranging und immer wieder Gregor Thomann schön in Szene setzte. Nach dem 14:9 (23.) legte Saarlouis aber noch einmal zum 17:11-Pausenstand nach.

Halbzeit zwei begann verheißungsvoll. Patrick Glatt fügte sich nach seiner Einwechslung mit zwei Paraden ein und die HSG konnte auf 12:17 und 14:19 verkürzen. In einem umkämpften Schlagabtausch machten beide Mannschaften ihre Fehler. So wie vor dem 22:15, als dem Eblen-Team an der Mittelinie ein haarsträubender Fehlpass unterlief. Die HG Saarlouis setzte so einen weiteren Nadelstich per Tempogenstoß. „35 Gegentore sind einfach nichts“, schüttelte Daniel Eblen nach dem Spiel enttäuscht den Kopf. „Wir haben die Dichte in der Abwehr heute nie gefunden. Aber man muss auch sagen, dass Saarlouis richtig gut angegriffen hat. Da haben wir nie richtig Zugriff bekommen.“

Bestes Beispiel war Junioren-Nationalspieler Lars Weissgerber auf Rechtsaußen, der sich extrem abschlusssicher zeigte und aus nahezu jeder Position einnetzte, wie in Unterzahl zum 25:18 (43.). Konstanz wehrte sich, kam aber nie mehr als auf fünf oder sechs Tore an die abgezockten Gastgeber heran. Ein Lichtblick bei Konstanz war immerhin noch der schöne Treffer von Vincent Hummel zum 27:33 bei seinem Zweitliga-Debüt, ehe sich die HSG Konstanz erneut deutlich geschlagen geben musste. „Neben den Problemen in der Abwehr haben wir vorne natürlich viel zu viele Fehler gemacht“, erklärte Eblen.

„Außer Paul ist von unseren Halbspielern im Rückraum keiner in Schwung gekommen, so ist es schwer, hier zu bestehen. Wir haben zwar einiges probiert und umgestellt, aber der Rückstand aus der ersten Halbzeit wog schwer.“

HG Saarlouis: Jonzcyk, Latz (Tor); Kreis, Faulenbach (8), Leist, Meoki-Etxebeste, Murawski (3), Weissgerber (7/2), Müller (8), Schulz (5), Polydore, Engels (4). – HSG Konstanz: Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (3), Hummel (1), Thomann (6/1), Riedel (2), Stocker (1), Oehler, Kaletsch (8), Gäßler (2), Jud (3), Wendel, Berchtenbreiter (2). – Z: 1250.





"Haben den Gegner stark gemacht"

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER analysiert Talent-Trainer Tobias Eblen die Konstanzer Niederlage in Saarlouis und blickt auf das nächste Spiel gegen Wilhelmshaven

Herr Eblen, das haben Sie sich bei einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg wohl ganz anders vorgestellt.

Natürlich. Wir haben leider die Anfangsphase komplett verschlafen und lagen mit 3:10 nach 14 Minuten zurück. Während der Gegner vor der ersten Minute an da war, war bei uns ein wenig Anlauf nötig. Ich kenne das ja noch selbst als Spieler. Manchmal merkst du nach einer langen Fahrt direkt, dass es gut läuft und manchmal, da gibt es Tage, an denen das ein wenig Zeit braucht. Leider waren das genau die sieben Tore Unterschied im Endergebnis, die wir nicht mehr aufholen konnten.

Woran lag es, dass die HSG einerseits lange brauchte, um auf Augenhöhe agieren zu können, und andererseits den HG-Express im Angriff – gerade bei vielen einfachen, schnellen Gegentoren – nie wirklich stoppen konnte?

Man muss leider sagen, dass wir den Gegner auch stark gemacht haben. Mit leichten Fehlern, manchmal überhasteten Pässen oder Abschlüssen haben wir Saarlouis immer wieder den Abstand halten lassen. Die Chancen waren öfter da, wieder heranzukommen. Stattdessen haben wir uns immer wieder selbst um einen engeren Spielverlauf und die Chance, Druck aufzubauen, gebracht.

Als Talent-Trainer ist es für Sie aber wohl immerhin eine schöne Randnotiz, dass mit Samuel Wendel (20) und Vincent Hummel (22) zwei junge Nachwuchshoffnungen aus dem Oberliga-Perspektivteam zum Einsatz kamen.

Das freut mich wahnsinnig. Vor allem, dass sich Vincent sogar noch mit einem schönen Tor selbst belohnt hat. So haben wir zumindest einen, der mit einem guten Gefühl nach Hause kommt. Ein Wurf, ein Treffer – was will man mehr. Der Junge ist sicher glücklich – und das zurecht.

Am Samstag, 20 Uhr, empfängt die HSG Konstanz Wilhelmshaven. Was erwarten Sie von dieser Partie?

Wilhelmshaven als Ex-Erstligist ist wieder ein klangvoller Name, schön, dass so eine Mannschaft nach Konstanz kommt. Die kommen zwar mit breiter Brust nach fünf Siegen aus den letzten sieben Spielen, aber wir sind zu Hause eine Macht. Ich bin fest von unseren Möglichkeiten überzeugt.