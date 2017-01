Neuanfang für Simon Rebholz nach zähem Ringen

Für den ehemaligen Bundesliga-Ringer Simon Rebholz bedeutet der neu gegründete Ringerverein VfK Eiche Radolfzell das Ende einer persönlichen Odyssee

Ringen: Für Simon Rebholz fand Anfang Januar mit der Neugründung des VfK Eiche Radolfzell eine kleine, persönliche Odyssee ihren versöhnlichen Ausgang. Bis vor zwei Jahren hatte sich der langjährige Bundesliga-Ringer und leidenschaftliche Jugendtrainer beim KSV Konstanz engagiert und dabei die Nachwuchsarbeit lange Zeit maßgeblich geprägt. Doch die aufkommende Problematik bei der Unterbringung von Flüchtlingen setzte seinem erfolgreichen Wirken ein jähes Ende.

„Mitten in der Saison hatten wir plötzlich keine Halle mehr zur Verfügung“, erinnert sich Rebholz. „Zwar konnten wir durch die Mithilfe des Türkischen SV Konstanz in einem kleinen Raum über deren Vereinsheim trainieren, mussten aber alle Heimwettkämpfe absagen – und damit verloren geben.“ Als sich keine Besserung der Lage abzeichnete, erlag der Konstanzer den Avancen seines Freundes Dawid Sollich, damals für den STTV Singen aktiv, der ihm einen Weg aus der Misere aufzeigte. „Als Dawid von meinen Problemen hörte, fragte er: Warum kommst du nicht einfach zu uns?“, schildert Rebholz die Situation. „Er und ich ergänzen uns in Sachen Trainingslehre super und wollten in Singen viel erreichen, aber es war für mich wirklich sehr schwer in Konstanz aufzuhören, wo ich so viele Dinge mit aufgebaut hatte.“

Eine analog erfolgreiche Zeit sollte sich in Singen jedoch nicht einstellen. Nach vielversprechendem Beginn und Aufbruchstimmung innerhalb des Vereins führten interne Unstimmigkeiten nach knapp einem Jahr zum Bruch. Ein Ende, welches nicht nur für Rebholz, sondern auch für seinen Partner Sollich nun einen echten Neuanfang bedeutet. Zusammen mit 82 weiteren Mitgliedern gründeten sie unter dem Vorsitz von Egon Bader in Radolfzell den Verein für Kraftsport Eiche. Die Wahl des Standortes war für Rebholz nahezu unausweichlich. „Wir wollten weder in Singen noch in Konstanz einem anderen Verein Konkurrenz machen und somit Probleme vermeiden“, sagt er. „Deshalb war Radolfzell als Ort zwischen diesen beiden Städten ideal.“

Ganz ohne Reibung wird aber – trotz Rebholz‘ offensichtlichem Bemühen – wohl auch diese Trennung nicht ablaufen, denn zusammen mit ihm und Sollich verließen auch etwa 30 Nachwuchsringer die Jugend des STTV Singen. Bei den Bezirksmeisterschaften Mitte Januar konnten die Singener, die im vergangenen Jahr noch mit 19 Nachwuchsportlern angetreten waren, so nur noch zwei Athleten an den Start bringen, was unterm Hohentwiel dem Vernehmen nach für einigen Unmut gesorgt haben soll. Rebholz wehrt etwaige Vorwürfe ab. „Wir wollten nicht zwangsläufig, dass irgendjemand mit uns mitkommt. Wer wollte, konnte natürlich, aber wir haben sicherlich niemanden gezwungen“, macht er unmissverständlich klar. „Dawid und ich hätten auch von ganz unten angefangen und etwas von Null auf aufgebaut. Dass sich dann nahezu alle Eltern und Kinder geschlossen für uns entscheiden, hätten wir niemals gedacht.“

Seiner Zeit in Singen blickt er nicht mit Groll hinterher und wünscht seinem Ex-Verein alles Gute: „Es ist zwar traurig, dass es dieses Ende finden musste, aber ich habe mit dem Kapitel abgeschlossen und will mich nur noch auf unseren neuen Verein konzentrieren.“ Beim STTV Singen war man trotz Anfrage zu keinem Kommentar bereit.