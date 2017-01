Nächster Derbysieg für DJK Singen

Hohentwieler feiern 29:26-Triumph in der Handball-Landesliga gegen TV Pfullendorf. TV Ehingen und TuS Steißlingen II sind ebenfalls erfolgreich, während die SG Allensbach/Dettingen-Wallhausen verliert

Handball, Landesliga

DJK Singen

TV Pfullendorf

29:26 (17:13)

In der gut gefüllten Münchriedhalle starteten die Gastgeber furios. Ehe die Pfullendorfer Gäste im Spiel angekommen waren, führte die DJK bereits mit 5:1 und konnte den Vorsprung trotz Pfullendorfer Auszeit auf zwischenzeitlich sechs Tore ausbauen. Mit einer tollen Chancenverwertung dominierte Singen das Derby und lag zur Pause mit 17:13 in Front.

Nach dem Wechsel kam Pfullendorf Tor um Tor heran, während die DJK in dieser Phase durchwechselte, um das hohe Tempo und die Intensität im Spiel 60 Minuten durchhalten zu können. Pfullendorf schaffte zwar den Anschlusstreffer zum 22:21, Alexander Köszegi antwortete aber prompt mit dem 23:21. So konnten die Linzgauer keine Wende herbeiführen. Die Singener Mannschaft blieb ruhig, während es in der Halle immer lauter wurde. Als Gurpreet Singh knapp zwei Minuten vor dem Ende mit einem sehenswerten Kempa-Trick zum 29:23 einnetzte, war das Spiel zu Gunsten der DJK gelaufen. Den Gästen blieb am Ende dann lediglich noch Ergebniskosmetik, zu mehr sollte es nicht mehr reichen. Die DJK gewann auch dieses Derby verdient mit 29:26. (jz)

DJK Singen: Merk, Weissenrieder (Tor); Bartels, Dreher (5/1), Hamed, Stubbe, D. Achatz (7), Weitz (2), Köszegi (2), Müller, Singh (2), S. Achatz (6), Zacharias (2), Stehle (3). – TVP: Thews, Yaren (Tor); F. Brändlin, T. Brändlin (2), Hegge, Kempf (9/4), Lehmann (1), Luu Duc (5/1), Michelberger (3), M. Scheitler, T. Scheitler, Staudacher (2), Sugg (4).

ESV Weil

SG Allensbach/D.

29:25 (13:11)

Die Gäste vom Bodensee erwischten den besseren Start und führten bis zur 16. Minute mit 6:5, ehe Weil das erste Mal ausgleichen konnte. Die Gastgeber kamen nun über ihre starken Rückraumschützen mehr und mehr zum Erfolg. Mit dem 13:11-Pausenstand war man auf Allensbacher Seite aber zufrieden. Nach der Pause startete Weil besser und stellte auf 20:14 (39.). Eine Auszeit brachte für die Gäste den erhofften Umschwung und der Aufsteiger kam wieder bis auf drei Tore heran (22:19/46.). Die SG schaffte es jedoch nicht, das Spiel zu drehen. Fehler wurden vom routinierten Weiler Team sofort bestraft. Der 29:25-Sieg für den ESV geht unterm Strich völlig in Ordnung, auch wenn man dem Aufsteiger eine geschlossene Mannschaftsleistung attestieren kann. (mst)

SG: Beckmann, Amann (Tor); Uecker, Dzialoszynski (3), König (3), Ch. Karrer (3), Bauer (5/2), B. Armbrüster (3), F. Armbrüster (7), St. Karrer (1), Deggelmann, Weltin.

TuS Steißlingen II

SG Gutach/Wolfach

27:22 (13:12)

Der TuS Steißlingen II startete mit einer sicheren 6:0-Abwehr, schaffte es aber nicht, die eroberten Bälle in Tore umzumünzen, was das Spiel lange ausgeglichen gestaltete. Ab Mitte der zweiten Halbzeit konnte sich der TuS dann einen kleinen Vorsprung herausspielen, der bis zum Halbzeitpfiff Gültigkeit hatte (13:12). Nach der Pause konnte Steißlingen Tor um Tor davonziehen, verpasste es jedoch, sich einen deutlicheren Vorsprung herauszuspielen. Am Ende feierten die Hegauer aber einen verdienten 27:22-Heimsieg gegen die Gäste aus dem Schwarzwald. „Ich war mit meinem Team zufrieden. Einzig an der Fehlerquote im Angriff müssen wir noch arbeiten“, sagte TuS-Trainer Sascha Spoo nach der Partie. (pr)

TuS: Maucher, Beetz (Tor); Daniel Maier (7/3), Rothkirch (4), Sieck (4), Hautmann (3), Ray (3), David Maier (2), Wiedemann (2), Gattinger (1), Tassone (1), Benzinger, Kehl, Lindner.

TV Ehingen

SG Maulburg/Steinen

32:26 (15:12)

Nur drei Tore (2:1) in den ersten sieben Minuten waren die Bilanz der dürftigen Anfangsphase. Ehingen zog dann auf 4:1 davon (9.), doch die Gäste blieben dran (6:5, 13.). Die Hegauer erhöhten nochmals bis zur 19. Minute auf 11:6 und es schien, als ob sie die Partie locker nach Hause schaukeln würden. Doch dann ließ sich Ehingen von dem ruppigen Spiel der Gäste provozieren, was mit vier Zeitstrafen in der ersten Halbzeit geahndet wurde. Nach dem Seitenwechsel beim Stand von 15:12 für die Gastgeber änderte sich nichts im Spiel. Es wurde weiterhin überhart gespielt. Selbst die 18:12-Führung in der 34. Minute brachte keine Sicherheit ins Ehinger Spiel. Nach vier Zeitstrafen für die Gastgeber und zwei für die Gäste gab es viel Platz auf dem Feld. Lukasz Stodtko und Michael Merk machten alleine ihre Sache aber gut, so dass die Gäste kein Kapital daraus schlagen konnten. Ehingen brachte die Begegnung routiniert nach Hause. (js)

TV Ehingen: Beck, Kiyici (Tor), Jäger (1), Merk (2), Dannenmayer (12/5), Schädler (1), Galic (3), Stodtko (6), Gaie, Sartena, Müller (2), D. Stengele (5), Ph. Stengele, Güntert.