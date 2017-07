Ringen Nachwuchsringer glänzen in Nendingen

VfK Eiche Radolfzell holt beim Donau-Cup den Gesamtsieg. Der KSV Gottmadingen kommt auf den dritten Platz

Ringen: Beim 9. Internationalen Donau-Cup in Nendingen hat der VfK Eiche Radolfzell hervorragend abgeschnitten. Bei dem Turnier mit 240 Jugendringern aus 29 Vereinen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland sicherten sich die Radolfzeller Platz eins in der Vereinswertung mit 118 Punkten vor dem AC Köln-Mühlheim (80).

Dominant waren die Eiche-Ringer vor allem in der C-Jugend. Hier gewann in der Klasse bis 27 kg Leon Scholl Silber, Gold wurde es sogar in der Klasse bis 33 kg für Jannis Rebholz. Silber bis 35 kg sicherte sich Luis Ilijev, David Weber wurde Vierter, Nikita Goroschko Achter. Vizemeister bis 37 kg wurde David Gert, während Zander Hromovskik mit fünf Schultersiegen Turniersieger bis 39 kg wurde. Den vierten Platz (bis 42 kg) erreichte Benjamin Dittrich. In der Klasse bis 52 kg waren drei Eiche-Ringer am Start: Gianni D’Ernesto wurde Vizemeister, Daniel Wetzel holte Bronze vor Wlad Provotar.

In der E-Jugend siegte Leon Braun ungefährdet in der Klasse bis 21 kg. Bis 23 kg wurde Denis Scholl Vierter und Elias Stadler Sechster, während bis 25 kg Daniel Serenko nicht zu besiegen war und Erster wurde. Moritz Scheinhardt wurde Zwölfter, Jan Halle in seinem ersten Turnier 13. Bis 33 kg holte Dennis Pinsack die Bronzemedaille. In der D-Jugend bis 26 kg war der VfK Eiche ebenfalls dominant. Die ersten vier Plätze gingen Iannis Lupu, Jan Aleinikov, Lara-Fabienne Rebholz und Robin Bader. Bis 28 kg wurde Maik Hromovskik Turniervierter, bis 30 kg kam Noel Klingenberg auf den sechsten Platz.

In der Klasse bis 33 kg kam es wieder zu einem Vereinsduell. Kevin Wetzel holte den Titel vor Justin Wagner. Umer Danilo Böhm wurde Vizemeister bis 36 kg. Bis 38 kg belegte Julia Stadler den dritten Rang. Meister bis 72 kg wurde Max Wollenschläger. Auch in der B-Jugend waren Eiche-Ringer erfolgreich. Rafael Kinsfater holte bis 50 kg den Titel, Bronze gab es für Nick Gert.

In der A-Jugend bis 58 kg kam Filip Ilijev im für ihn ungewohnten Freistil auf den fünften Platz. Bis 63 kg wurde Marcel Dittrich Siebter, ebenfalls in seiner ungewohnten Stilart. Levin belegte als Griechisch-Römisch-Ringer den guten vierten Platz im Freistil. Nichts anbrennen ließ auch Artur Pinsack und holte mit drei vorzeitigen Siegen Gold.

Auch Schüler des KSV Gottmadingen waren beim Donaucup am Start. Am Ende landeten die Hegauer auf Rang drei der Mannschaftswertung. Die Medaillenausbeute war mit zwei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen gut, zudem verpassten sechs Ringer das Podium nur knapp und landeten auf dem undankbaren vierten Rang.

Gold erkämpften sich Jacob Sauter (E-Jugend 33kg) und Dario Dittrich (46kg B-Jugend). Tom Stoll (46kg) und Anton Hasenbrink (58kg), beide B-Jugend, gewannen die Silbermedaille, Bronze erreichten Fabian Sauter (E-Jugend 28kg) und Benno Hasenbrink (A-Jugend 76kg). Das Siegertreppchen knapp verpassten in der E-Jugend Jarne Wieland (24kg), Janek Rother (28kg), Ali Alia (21kg), in der C-Jugend Manuel Tom Hammer (37kg) und Vinzenz Busam (46kg) sowie in der A-Jugend Roman Loeper.