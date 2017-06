Leichtathletik Nachwuchs zeigt Bestleistungen im Bodenseestadion

Leichtathletik-Jugend mit starken Ergebnissen bei den Bezirksmeisterschaften der Altersklassen U12 bis U16.

Leichtathletik: Erfolgreichster Athlet der Altersklasse M11 war Yunes Bischoff vom TV Konstanz. Er gewann über 50m in 7,88s und im Weitsprung mit 4,15m. Damit kam er als Einziger seines Alters über die Vier-Meter-Grenze. Eine beachtliche Leistung zeigte auch Pascal Kempter vom TuS Gottmadingen, der den Schlagball 46,50m weit warf. Eine Altersklasse höher (M12) wurde Elias Keller (TuS Gottmadingen) für seine tollen Leistungen mit drei Titeln belohnt: über 75m (10,45s), im Hoch- (1,25m) und Weitsprung (4,87m). Eine ebenso erwähnenswerte Weitsprungweite erreichte Aaron Küchler vom TV Engen, der mit 4,93m Meister wurde. Im 75m-Sprint (10,45s) freute er sich über seinen zweiten Sieg, den dritten gewann er im Ballwurf mit 46,50m.

Sehr gute Leistungen gelangen auch Florian Elsenhans (LC Überlingen) mit Siegen über 60m Hürden (11,60s) und im Speerwurf (33,99m). Als einziger Athlet der M14 blieb Nicolai Lutz vom TV Konstanz über 100m unter 13 Sekunden. Die erfolgreichsten Bezirksathleten in der M14 waren Ben Bichsel (LG Radolfzell) und Till Rüdiger (TV Konstanz), die jeweils drei Siege erkämpften. Bichsel gewann den 80m-Hürdenlauf in 12,45s, den Hochsprung mit 1,55m und den Speerwurf mit 32,39m. Rüdiger siegte knapp im Weitsprung mit 5,07m und im Fünfer-Sprunglauf mit 15,85m. Seinen dritten Titel gewann er in der Sprintstaffel. In der ältesten Altersklasse setzte sich Jannek Kaiser (PTSV Konstanz) im Weitsprung mit 5,56m von seiner Konkurrenz ab. Zudem gewann er den Hürdenlauf in 12,80s und den Hochsprung mit 1,49m.

Auch die Mädchen zeigten einige sehr gute Leistungen. Die schnellste Sprinterin der W10 war Celina Frölich vom TSV Bodman mit 8,31s. Eine tolle Leistung zeigte auch Pauline Arians (TV Engen) im Weitsprung, die mit ihrem vorletzten Versuch über 3,80m gewan. Amelie Ivenz (LG Radolfzell) übersprang als Einzige ihrer Altersklasse die Vier-Meter-Grenze (4,15m) und holte sich damit den Titel. Die Staffel gewannen die Sprinterinnen des TSV Bodman in 32,90s. In der W12 wurde Ella Weise vom TV Konstanz zur Sprintkönigin gekrönt (11,02s). Ihren zweiten Sieg holte sie sich im Ballwurf mit 36m. Im Weitsprung landete sie knapp hinter Clara Endres vom LC Überlingen auf dem zweiten Platz. Endres hatte den Sieg mit persönlicher Bestleistung (PB) auf 4,40m verdient.

In der Altersklasse W13 gewann Nadine Ckovric vom LC Überlingen den 60m-Hürdenlauf in 10,70s, nachdem ihre Teamkollegin Marisa Jurtz (LC Überlingen) leider über die Hürden stürzte und den Lauf abbrechen musste. Im Hochsprung siegte Ckovric mit 1,46m im ersten Versuch, im Kugelstoßen gewann sie mit 9,34m. Höhepunkt des Tages war ihr vierter Titel im Fünfer-Sprunglauf mit klarem Vorsprung und 12,80m. Im Weitsprung siegte Amelie Arians (TV Engen) mit nur einem Zentimeter Vorsprung auf Julia Schlien (TV Konstanz) mit 4,64m. Schlien holte sich dafür im Ballwurf (40m) und im 800m-Lauf mit neuer PB (2:34,66min) die Titel.

Die Konstanzerin Ella Schirm holte sich in der W14 in zwei Laufdisziplinen den Titel. Im 100m-Sprint verbesserte sie ihre PB auf 13,95s, zudem gewann sie bei ihrer 300m-Premiere in 46,07s. In der relativ neuen Disziplin Fünfer-Sprunglauf glänzte Mona Ehrat (TV Konstanz) mit 15,55m. Bei den Mädchen W15 zeigte wieder einmal Sabrina Strötzel die besten Leistungen. Sie gewann im Hochsprung mit 1,53m, im Weitsprung mit 5,21m sowie im Speerwurf mit PB und 29,13m. Über 100m siegte Maren Singer (TV Engen) in 13,48s. Als Siegerinnen in der Staffel waren die Engenerinnen die erfolgreichsten Athletinnen in der W16. (mb)

Weitere Bezirksmeister

M10: 50m: Ben Bohuschke (LG Radolfzell, 8,21s); 800m: Marwan Aboutalb (3:07,20min); Hoch: Marwan Aboutalb (TV Rielasingen, 0,80m); Weit: Paul Grossenkemper (TV Engen, 3,75 m); Schlagball: David Becci (LG Radolfzell, 35,50m).

M11: 800m: Maximilian Zopf (TV Rielasingen, 2:53,80min); Hoch: Pedro Czapracki (TV Randegg, 1,19m).

M12: 800m: Andreas Pagounis (LG Radolfzell, 2:57,00min); Hürden: Neil Schaar (LG Radolfzell, 12,56s); Kugel: Oskar Padberg (TV Konstanz, 6,58m); Speer: Lukas Heß (StTV Singen, 25,53m); Ball: Oskar Padberg (TV Konstanz, 39,50m).

M13: 800m: Philipp Kaiser (TV Konstanz, 2:44,42); 11,60s); Hoch: Frederic Okle (StTV Singen, 1,42m); Kugel: Tim Jansen (LC Überlingen, 33,99m).

M14: 300m: Jeronimo Hillgruber (TV Konstanz, 45,71s); 800m: David Wieland (TV Konstanz, 2:26,68min); Kugel: Nicolai Lutz (TV Konstanz, 7,58m).

M15: 100m: Gabriel Küchler (TV Engen, 12,49s); Kugel: Gabriel Küchler (TV Engen, 12,04m); Speer: Paul Kübler (LG Salemertal, 34,62m).

W10: Schlagball: Lucie Heß (Tus Meersburg, 27,50m); 800m: Marie Kutscha (TV Konstanz, 3:23,80min); Hoch: Lola Brandes (TV Konstanz, 1,10m).

W11: 800m: Anika Bittner (TuS Meersburg, 3:07,8min); Hoch: Fabien Braun (TV Engen, 1,22m); Schlagball: Fabien Braun (TV Engen, 29m); Kugel: Marlene Scherer (TSV Bodman, 5,99m); Speer: Clara Endres (LC Überlingen, 19,36m); 5er Sprunglauf: Christiana Mascot (StTV Singen, 9,85m).

W13: 75m: Amelie Arians (TV Engen, 10,52s); Speer: Louisa Zachert (LG Salemertal, 28,05m).

W14: 800m: Amelie Buchanan (TV Konstanz, 2;45,12min); Hürden: Franka Baumann (TV Engen, 14,01s); Hoch: Shana Sieck (TV Konstanz, 1,38m); Weit: Lea Bauer (TV Konstanz, 4,58m), Kugel: Elisabeth Clemens (LG Salemertal, 9,12m); Speer: Jessica Roth (LG Salemertal, 27,62m).

W15: 800m: Magdalena Meßmer (2:41,56min), Hürden: Magdalena Meßmer (TV Engen, 13,80s), Kugel: Mattina Ilena (TuS Böhringen, 7,27m).