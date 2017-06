Leichtathletik Nachwuchs hat Lust auf Höhenflüge

Das Trio aus dem Bezirk Hegau-Bodensee, Tom und Ben Bichsel sowie Luzia Herzig, überzeugt beim Stabhochsprungmeeting in Oberhaugstett im Nordschwarzwald.

Leichtathletik: Beim traditionellen Stabhochsprungmeeting in Oberhaugstett im Nordschwarzwald traten die Brüder Tom und Ben Bichsel von der LG Radolfzell und Luzia Herzig (TV Engen) aus dem Bezirk an. Ben, mit 14 Jahren der Jüngste, musste in der ersten Runde antreten. Es regnete jedoch Bindfäden, sodass er nicht über 2,90m hinauskam. Dass er deutlich größere Höhen springen kann, hat er schon öfter bewiesen. Seine Bestleistung liegt bei 3,20m. Aber hier machte ihm das Wetter einen Strich durch die Rechnung.

Tom Bichsel (16) und Luzia Herzig (19) hatten mehr Glück. Der Regen ließ nach, und bei Windstille hatten sie ideale Bedingungen. Bichsel nutzte sie und steigerte seine Bestleistung gleich um 39 Zentimeter auf 3,50m. Der ambitionierte Mehrkämpfer konnte für ihn passende Stäbe, die er vom Stützpunkt in Engen ausgeliehen bekam, testen – und so ging es gleich hoch hinaus. Weitere Höhenflüge sind bei ihm wie auch bei seinem Bruder Ben möglich. In der Aufbauphase eines Springers werden verschiedene Stablängen und -härten durchsprungen, sodass immer wieder Stäbe, die sehr teuer sind, angeschafft werden müssen. Bei beiden Sportlern aus Radolfzell fehlt es hier noch an Material, mit dem sie optimal für Mehrkämpfe ausgestattet werden können.

Luzia Herzig hatte sich viel vorgenommen für diesen Wettkampf. Sie wollte ihre Bestleistung verbessern, um ihre guten Trainingsergebnisse zu bestätigen. Bei 3,90m war aber schon Endstation, sie hatte diese Höhe dreimal knapp gerissen. Dennoch zeigte sie gerade beim Einspringen, aber auch im Wettkampf sehr gute Sprünge, und auch bei ihr erhob sich die Frage nach einem passenden Stab für weitere Steigerungen. Dafür bekam sie aber für die übersprungenen 3,80m einen Preis für die drittbeste Leistung in der Frauenkonkurrenz hinter den beiden baden-württembergischen Topspringerinnen Stefanie Dauber (4,20m) und Martina Schulze (4,00m).