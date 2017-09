Handball Nachwuchs der HSG Konstanz verschenkt zwei Punkte

Konstanzer A-Jugend verliert gegen SV Zweibrücken, hält aber lange Zeit mit dem Bundesliga-Topteam gut mit

Handball, A-Jugend Bundesliga

HSG Konstanz

SV Zweibrücken

28:31 (16:17)

Gegen das Bundesliga-Topteam SV Zweibrücken zeigte sich die A-Jugend der HSG Konstanz bereits in großer Spiellaune, musste sich nach einem packenden, spannenden Schlagabtausch am Ende aber mit 28:31 (16:17) geschlagen geben. Für Trainer Thomas Zilm überwog trotz des Ärgers über „zwei verschenkte Punkte“ die Erkenntnis, sich selbst mit Spitzenmannschaften auf einem Niveau zu bewegen.

„Es ist natürlich schade, dass wir zwei Punkte, die im Bereich des Möglichen waren, nicht geholt haben“, meinte der B-Lizenzinhaber nach einem intensiven, temporeichen Spiel. Die Gäste, bei denen unter der Woche Trainer Tony Hennersdorf, der zugleich die Oberliga-Mannschaft trainiert hatte, entlassen worden war, wurden nun alleine von Weltmeister Christian Schwarzer betreut. Sein Sohn Kian eifert dem ehemaligen Weltklasse-Kreisläufer nach und war mit fünf Toren vom Kreis schwer unter Kontrolle zu bekommen.

Konstanz wirkte in den Anfangsminuten nervös und musste erst einmal einen 1:5-Rückstand (6.) hinnehmen, ehe der Zweitliga-Nachwuchs der individuellen Klasse der Gäste sein – aus einer immer stabiler werdenden Deckung mit einem starken Moritz Ebert zwischen den Pfosten – gefürchtetes Tempospiel entgegensetzte. Joel Mauch hämmerte den Ball dazu unter die Latte, Johnny Polis schüttelte am Kreis gleich zwei Gegenspieler ab – die Konstanzer Aufholjagd mündete bald in den 5:6-Anschluss (11. ). „Es ist für alle Teams schwierig, in die Saison zu finden“, meinte Thomas Zilm und verwies auf starke Phasen, die sich immer wieder mit schwächeren abwechselten. „Wir hatten die Momente, wo Zweibrücken große Schwierigkeiten hatte, unser Tempo mitzugehen. Umgekehrt war das leider genauso der Fall, wo sie uns ihren Stempel aufgedrückt haben.“

Vor allem Mitte der ersten Halbzeit konnte Konstanz den Druck über die erste und zweite Welle erhöhen, obwohl Zweibrücken immer wieder zu einfachen Toren vor allem aus dem Rückraum kam. Groß war der Jubel deshalb, als nach erneutem Vier-Tore-Rückstand Jonas Hadlich mit der Pausensirene auf 16:17 verkürzte. Nicht einmal zwei Zeigerumdrehungen nach dem Seitenwechsel war der Ausgleich zum 18:18 erstmals erzielt. In den vier Minuten nach dem 19:19 konterten allerdings wieder die Gäste in Überzahl mit einem 4:0-Lauf und setzten sich erneut auf 24:19 (39.) ab, ehe die HSG-Talente in einer nun mitunter ruppigen Begegnung einige Zeitstrafen der Gäste inklusive zweier Roter Karten nach jeweils drei Zeitstrafen mit großem Kampfgeist nutzten und die Spannung am Leben hielten.

Als der gut aufgelegte Lars Michelberger drei Minuten vor Schluss auf 28:30 verkürzte, bot sich den Gelb-Blauen noch einmal die Chance – doch die cleveren Gäste behielten kühlen Kopf. „Im Endeffekt hat heute die etwas glücklichere Mannschaft gewonnen“, so Zilm. „Uns haben die Unterzahlsituationen viel Kraft gekostet, Zweibrücken hat sie mit einfachen Toren gespart und am Ende ist uns die Zeit weggelaufen.“

HSG Konstanz: Ebert, Köster (Tor); Fehrenbach (2), Volz (3), Michelberger (5), Dahm, Hadlich (4), Kirschmann, Schamberger (1), Mauch (8/5), Küchler (2), Dierberger (1), Polis (2), Schmidt.