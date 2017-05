Handball Nachwuchs der HSG Konstanz nimmt vorletzte Hürde

Die Konstanzer A-Jugend-Handballer stehen nach dem Turniersieg in Günzburg vor der Bundesliga-Qualifikation

Jugendhandball: Paukenschlag in Günzburg: Als Außenseiter gegen extrem starke Konkurrenz angetreten, marschierte die A-Jugend der HSG Konstanz mit drei deutlichen Erfolgen in drei Spielen und dem Turniersieg durch Runde drei der Bundesliga-Qualifikation. Als letztes verbliebenes südbadisches Team und als beste Mannschaft aus Süddeutschland qualifizierte sich der Zweitliga-Nachwuchs für die bundesweite Endrunde der Qualifikation am 10. und 11. Juni in Ahlen/Westfalen. Dort spielen dann zwölf Vereine die sechs letzten Teilnehmer aus.

In die Freude über eine überragende Vorstellung mischte sich bei Trainer Thomas Zilm allerdings auch etwas Unverständnis. Anders als im letzten Jahr, wo auch der Turniersieger aus Runde drei bereits direkt für die Bundesliga qualifiziert war, bedeuten drei überlegene Erfolge in drei Spielen dieses Mal „nur“ einen Startplatz für die Qualifikationsendrunde und die bestmögliche Platzierungsziffer. „Wir haben viel Zeit und Energie investiert“, erklärt der B-Lizenzinhaber, „aber wir kommen in Süddeutschland aus einer starken Handball-Region, in der sehr viele Teams Bundesliga-Ambitionen haben und viele Runden absolviert werden müssen. In anderen Regionen ist das etwas anders und leichter, aber wir machen einfach das Beste daraus.“

Mit Blick auf die beiden Siege gegen Meißenheim/Nonnenweier (29:23/14:10) und eine körperlich überlegene HG Oftersheim/Schwetzingen (22:15/8:7) sowie im Finale gegen Gastgeber Günzburg (27:23/13:8) sagt er: „Und das Beste haben wir definitiv daraus gemacht. Fast hätten wir es in Bietigheim schon geschafft, jetzt wollen wir uns eben in Ahlen für unsere tollen Leistungen belohnen.“ Denn diese waren in der Tat beeindruckend. Gegen Gruppenfavorit Meißenheim, gegen den Konstanz in der südbadischen Vor-Qualifikation das Nachsehen hatte, starteten die HSG-Talente wie auch in die beiden anderen Partien hochkonzentriert und hochfokussiert. „Wir sind weiter als noch vor zwei Wochen, haben uns spielerisch verbessert und mit 100 Prozent Einsatz und Einstellung gespielt“, stellte Zilm heraus. Kein Wunder, dass sich Konstanz mit einem starken Moritz Ebert zwischen den Pfosten, einer aggressiven, sehr beweglichen Abwehr und mit bemerkenswerter Effektivität im Angriff von der ersten Minute an absetzte. War gegen Oftersheim/Schwetzingen die erste Halbzeit relativ ausgeglichen und umkämpft, so drehten die Gelb-Blauen nach der Pause mächtig auf, setzten sich schnell ab und feierten den Gruppensieg und das Ticket für die Endrunde. Im Finale gegen Gastgeber Günzburg vertraute Zilm seiner zweiten Garde – und war auch von dieser sehr angetan. Schließlich dominierte auch hier die HSG, lag zur Pause mit 13:8 in Front und sicherte sich mit einem 27:23 den Turniersieg. Neben Konstanz und Günzburg wird auch der HC Erlangen an der bundesweiten Endrunde teilnehmen.

Zilm lobt und warnt zugleich: „Wir haben gut gespielt, waren hellwach und ein geschlossenes Team. In Ahlen brauchen wir jeden Mann, deshalb war es schön, alle Spieler in Aktion zu sehen.“ Für den finalen Schritt in zwei Wochen fordert er: „Wir müssen wieder unser Optimum abrufen. Wenn wir dazu diese Leistungen dorthin mittransportieren und noch eine Schippe drauflegen, bin ich zuversichtlich, dass wir auch die letzte Hürde mit Erfolg nehmen.“

HSG Konstanz: Ebert, Köster (Tor); Fehrenbach (7/4), Volz (9), Dahm (1), Kirschmann (2), Schlegel (7), Mauch (13/10), Küchler (4), Michelberger (10), Dierberger (7), Mild (6/4), Polis (8), Schamberger (2).