Nachwuchs der HSG Konstanz in Lauerstellung

Konstanz A-Jugendhandballer gewinnen Derby in Meißenheim. Nur zwei Minuspunkte fehlen nun zu Rang vier in der Bundesliga

Handball, A-Jugend-Bundesliga

SG Meißenheim/N.

HSG Konstanz

29:30 (14:15)

Es läuft bei der A-Jugend der HSG Konstanz. Seit der erhoffte wöchentliche Spielrhythmus gegeben ist, war das junge Team von Christian Korb und Thomas Zilm in vier Spielen dreimal erfolgreich. Auch bei der SG Meißenheim/Nonnenweier war der Zweitliga-Nachwuchs nach zwischenzeitlicher Fünf-Tore-Führung in der zweiten Halbzeit eines hitzigen Südbadenderbys mit 30:29 (15:14) siegreich und steht mit nur noch zwei Minuspünktchen mehr als Göppingen in Lauerstellung zu Tabellenplatz vier.

Kein Wunder also, dass Thomas Zilm nach den letzten Erfolgserlebnissen strahlte: „Der Rhythmus tut uns definitiv gut und wir arbeiten akribisch im Training, um weitere Schritte nach vorne zu machen. Das gelingt uns immer besser.“ In Meißenheim bewahrte seine junge Mannschaft vor allem die Nerven, als es kurz vor Schluss trotz 24:19-Führung in der 42. Minute doch noch einmal spannend wurde. Es lief bereits die 55. Spielminute, als die Ortenauer zum 28:29 den Anschluss herstellen konnten. So nahe waren die Gastgeber der HSG Konstanz seit dem 15:16 kurz nach der Halbzeit nicht mehr gekommen, doch die HSG-Talente demonstrierten nun ihre Weiterentwicklung in Sachen Ruhe und Cleverness.

Der trotz weitgehender Manndeckung siebenfache Torschütze Samuel Löffler übernahm zunächst Verantwortung und traf wieder zum Zwei-Tore-Vorsprung. Eineinhalb Minuten vor dem Ende verkürzte die SG auf 29:30 und bekam in der letzten Spielminute die Chance auf den Ausgleich. Die Gastgeber versuchten es mit einem Kempa-Trick – und scheiterten.

„Jetzt wollen wir am Samstag direkt nachlegen und weitere Punkte“, sagte Thomas Zilm nach dem 30:29-Sieg. „Wir sind jetzt ganz nahe an Platz drei dran. Alle Mannschaften von Rang drei bis neun sind unglaublich dicht beieinander. Wer patzt, rutscht ab. Es kann sich noch einiges tun, keiner kann sich sicher sein und wir wollen da sein, wenn sich die Chance bietet.“ Vor dem Heimspiel am Samstag, 18 Uhr, gegen den direkten Tabellennachbarn TV Bittenfeld ist Zilm voller Zuversicht und Vorfreude: „Es ist alles offen und wir wollen weiter Boden gutmachen. Platz sechs ist und bleibt unser Ziel.“

HSG Konstanz: Bozin, Ebert (Tor); Portmann (3), Volz (1), Plesse, Hadlich (5/3), Mack (4), Mauch (2/2), S. Löffler (7), Dierberger (2), Wangler (6), Polis.