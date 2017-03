Nachwuchs der HSG Konstanz hat Nerven wie Drahtseile

Die A-Jugend der HSG Konstanz schlägt den TV Bittenfeld und hofft weiter auf die direkte Bundesliga-Qualifikation für die kommende Saison.

Handball, A-Jugend-Bundesliga

TV Bittenfeld

HSG Konstanz

28:29 (9:14)

Unter größtem Druck ist die A-Jugend der HSG Konstanz stets zu Höchstleistungen imstande. So wie im ersten Finalspiel um die Bundesliga-Qualifikationsplätze beim TV Bittenfeld. Nach einer furiosen Anfangsphase und großem Kampf am Ende feierten die HSG-Talente einen 29:28 (14:9)-Auswärtssieg, zogen an Bittenfeld vorbei und wahrten die Chancen auf Platz sechs.

HSG-Trainer Thomas Zilm war vor allem von der ersten Viertelstunde begeistert: „Wir sind furios gestartet und ordentlich weggezogen, bis Bittenfeld halbwegs realisiert hat, was hier gerade passiert.“ Etwas mehr als drei Minuten waren gespielt, da führte sein Team schon mit 4:1. Der Auftakt in eine bärenstarke Phase der Gäste, die trotz Auszeit des TVB und eines verworfenen Siebenmeters nur weitere 13 Minuten benötigten, um auf 12:4 davonzuziehen. Mit starken Torhütern, einer sicheren Deckungsreihe und schnellem, guten Kombinationsspiel in der Offensive überrollten die Südbadener ihren schwäbischen Kontrahenten förmlich. Danach aber formierte sich Bittenfeld besser und konnte den Rückstand bis zur Pause auf 9:14 verkürzen.

Spätestens in der 35. Spielminute war wieder alles offen, als die Gastgeber auf 13:15 herankamen und sich ein wahrer Krimi im so wichtigen Spiel um Platz sechs entwickelte. Zilm: „Der Vorteil war nun klar bei Bittenfeld. Plötzlich hat beim Gegner alles gepasst.“ Nach 39 Minuten wechselte die Führung erstmals in dieser Partie auf die Seite des Erstliga-Nachwuchses (17:16). Vor allem technische Fehler bereiteten der HSG nun große Probleme, denn der TVB war eiskalt und witterte jetzt seine Chance. Doch Druck macht – wie oft genug unter Beweis gestellt – den Konstanzern nichts aus. Im Gegenteil, die junge Mannschaft vom Bodensee drehte die Partie, ging selbst wieder mit zwei Toren in Front und behielt auch dann die Ruhe, als Bittenfeld das letzte Mal in Führung ging (23:22/48.).

„Hut ab vor meiner Truppe, wie sie nach dem Rückstand den Kopf aus der Schlinge gezogen hat“, lobte Zilm, „da lässt sich keiner hängen, alle kämpfen bis zum Ende weiter.“ Vier Minuten vor dem Abpfiff beruhigten Jonas Hadlich und Pascal Mack mit einem Doppelschlag die Nerven des HSG-Trainers und stellten eine vorentscheidende Drei-Tore-Führung (25:28) her, die der TVB nicht mehr egalisieren konnte.

Nach der gelungenen Revanche für die bittere 25:27-Niederlage vor zwei Wochen im Hinspiel hatte der Ex-Profi aber auch anerkennende Worte für einen nie aufsteckenden Gegner übrig: „Bittenfeld hat gut gespielt, doch heute konnten wir am Ende – genau umgekehrt zum Hinspiel – Fehler des Gegners ausnutzen. Ich bin froh, dass wir unsere Chance ergriffen haben und weiter gut mit dabei im Rennen um Platz sechs sind.“

HSG Konstanz: Bozin, Ebert (Tor); Portmann (8), Volz, Plesse, Hadlich (3), Gottesmann (3), Mack (4), Mauch (4/1), Löffler (3), Geistler, Dierberger (1), Wangler (3), Polis.