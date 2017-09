Thaiboxen Nachwuchs bei Newcomer Fightnight im Ring

Thaiboxer vom Überlinger Muay Thai Gym Mendez treten in Nußdorf an. Neben Amateuren steigen auch Profis in den Ring

Thaiboxen: Die Überlinger Thaiboxer vom Muay Thai Gym Mendez kehren an den Platz zurück, an dem die erfolgreiche Geschichte der Bodensee Fightnights begann: ins Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf. Mittlerweile veranstaltet Sebastian Harms-Mendez gleich zwei Thaibox-Spektakel pro Jahr. Im Frühjahr gibt es die große Gala in Mühlhofen und im Herbst den Nachwuchs-Wettbewerb in und um Überlingen. Genau dieser steht am heutigen Samstag wieder auf dem Programm.

Ab 17 Uhr geht es rund. Zwölf Kämpfe stehen auf dem Programm, wovon die meisten Amateur-Duelle sein werden. Es stehen aber auch zwei Profi-Kämpfe an, um den Zuschauern und den Amateuren zu zeigen, wie das Ganze in wenigen Jahren aussehen kann. „Ich freue mich, dass wir wieder im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf sein dürfen“, sagt Sebastian Harms-Mendez. Die Veranstaltung ist vor allem für Amateure und Anfänger gedacht, die unter professionellen Bedingungen und vor einem großen Publikum Erfahrung sammeln können. „Es wird einen Profi-Ring, offizielle Ring- und Punkterichter, einen Ringsprecher, ein Einlaufen wie bei den großen Galas und zahlreiche Zuschauer geben“, erklärt er. „Alleine dieser Rahmen kann bei dem einen oder anderen Kämpfer schon für ziemlich Nervenflattern sorgen.“

In sieben der zwölf angesetzten Kämpfe werden Lokalmatadore vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen antreten. Als Höhepunkte werden der amtierende Profi-Europameister Dimitrios Sapanazidis sowie die Profi-Europameisterin und sechsfache Weltmeisterin Laura Torre vom Gastgeber im Ring stehen. Außerdem werden von den Überlinger Thaiboxern Kristin Schwer, Murat Inan, Nadja Sapanazidis, Stephan Meike und Diana Köhne mit dabei sein. Außer den beiden A-Klasse-Kämpfen werden alle anderen Duelle als Amateur-Fights gewertet, so dass mit Schutzausrüstung gekämpft wird.

„Es ist schön, dass wir dem Nachwuchs einen solchen Rahmen bieten können“, freut sich Sebastian Harms-Mendez. „Normalerweise bestreiten Thaiboxer ihre ersten Kämpfe in Gyms oder dunklen Ecken in Sporthallen und vor allem unter Ausschluss der Öffentlichkeit.“ Zum einen sei es für die Kämpfer wichtig, vor Publikum kämpfen zu können, aber auch die Zuschauer sollen sehen, wie hart die Erstkämpfer trainieren.

Harms-Mendez ist gespannt darauf, wie sich die erst zwölfjährige Kristin Schwer aus Überlingen in ihrem bereits zehnten Kampf schlägt. Sie wird die Newcomer Fightnight eröffnen und peilt ihren sechsten Sieg an. Außerdem möchte die zweifache Amateur-Weltmeisterin Diana Köhne ihre weiße Weste behalten. Sie hat bislang sechs Kämpfe und sechs Siege auf dem Konto. Stefan Meike hofft bei seinem zweiten Auftritt im Ring auf den zweiten Sieg. Auch Nadja Sapanazidis ist bislang noch ungeschlagen. Murat Inan hat sich auf seinen Kampf intensiv vorbereitet und hofft vor heimische Kulisse auf einen Sieg. Dimitrios Sapanazidis brennt darauf, sich vor eigenem Publikum zu präsentieren, nachdem er im Frühjahr bei der Europameisterschaft seinen ersten Profi-Titel geholt hat. Ähnliches gilt für Laura Torre, die in diesem Jahr bereits in Thailand und den USA im Ring war.