Tennis Nach einem Jahr steigt der TC Radolfzell wieder ab

Damen des TC Radolfzell steigen aus der Bundesliga ab. Dem Aufsteiger fehlte in einigen Spielen das nötige Glück.

Tennis, Damen-Bundesliga: Es kam zwar nicht unbedingt überraschend, dass der „Kögel Touristik TC Radolfzell“ nach dem Aufstieg in die Bundesliga wieder abstieg. Das aktuelle Budget ist durch einen deutlich geringeren Sponsorenanteil nicht annähernd so hoch wie zu Zeiten, als die Mettnauer mit Angelique Kerber an der Spitze zwei Deutsche Meistertitel feiern konnten. Doch am Ende waren es so nicht planbare personelle Engpässe und knappe Ergebnisse, bei denen mehrfach das Glück gefehlt hat, die zum Abstieg führten.

Nach der deutlichen 0:9-Niederlage zum Auftakt gegen den alten und neuen deutschen Meister Regensburg, bei der die drei Topspielerinnen ihre Matches erst im Matchtiebreak verloren, gab es schon zwei Tage später gegen Karlsruhe-Rüppurr mit einem 5:4-Sieg ein Hoffnungszeichen. Diesmal mussten die drei Radolfzeller Spitzenspielerinnen erneut in den Matchtiebreak, diesmal allerdings mit Erfolg – die Basis für den ersten Saisonerfolg. Danach sollte der „Fluch“ gegen Waldau Stuttgart abgelegt werden, doch im vierten Bundesligaduell mit den Stuttgarterinnen gab es die vierte Niederlage – mit 4:5 wieder knapp. Auch in der vierten Begegnung gegen den „Club an der Alster“ wurden zwei der Einzel erst im Matchtiebreak abgegeben, am Ende stand eine Radolfzeller 1:8-Niederlage.

Für das letzte Saisonwochenende, das zwei Auswärtsspiele vorsah, war eigentlich Denisa Allertova als Nummer eins vorgesehen, doch die Radolfzeller Topspielerin war lange krank und stand unter Zugzwang, mit Blick auf ihre Weltranglistenposition Turniere zu spielen und Punkte zu sammeln, statt dem Team zur Verfügung zu stehen. Gegen den TC BW Berlin reichte es dennoch zu einem 5:4-Sieg, doch beim Mitaufsteiger Aachen hätte einiges anders laufen können mit einer anderen Aufstellung. Auch hier wurden drei Einzel im Matchtiebreak entschieden, zwei davon für die Gastgeberinnen. Phasenweise sah es so aus, als würde selbst ein dritter Sieg nicht zum Klassenerhalt reichen, zumal Rüppurr am letzten Spieltag zwischenzeitlich gegen den Meister Regensburg führte, doch am Ende hätte dann doch ein Erfolg in Aachen zum Erreichen des Saisonziels ausgereicht.

„Das war eine enge, sehr ausgeglichene Bundesligasaison. Und abgesehen davon, dass wir mehrfach Pech hatten, war es für uns ein Novum, dass Spielerinnen, die zugesagt hatten, nicht da waren!“, blickt TCR-Trainer Norman Bingeser auf die abgelaufene Runde zurück. Dabei hatte man in Radolfzell auf Spielerinnen gesetzt, die man kannte und die bisher überaus verlässlich waren. Allerdings ist es nicht unüblich, dass sich die Spitzenspielerinnen zurückhalten. So war Kerber, bei Regensburg die Nummer eins der Meldeliste, gar nicht im Einsatz, Julia Görges kam beim Meister nur einmal zum Einsatz, und Laura Siegemund trat nur in zwei Spielen für Karlsruhe-Rüppurr an.

Jetzt gilt es zunächst die Saison aufzuarbeiten. „Wir werden das erst einmal verdauen, dann aufbereiten und danach die Weichen neu stellen“, sagt der Radolfzeller Coach Norman Bingeser über die nächsten Schritte.