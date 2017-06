Handball Moritz Ebert träumt von einer Medaille in Kroatien

Moritz Ebert träumt von einer Medaille in Kroatien

Der Konstanzer Torhüter ist bei der Europameisterschaft für die deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft im Einsatz.

Beachhandball: Moritz Ebert ist im Stress. In positivem Stress, wie er selbst sagt. In einem, der ihm ein breites Grinsen, Stolz und riesengroße Vorfreude auf das Gesicht legt. Aktuell träumt der Torwart der Konstanzer A-Jugend, mit der er sich jüngst für die Bundesliga qualifizierte, von Sommer, Sonne, Strand und dem geliebten Handball – aber vor allem von spektakulären Flugeinlagen und, so offen und ehrgeizig ist der 16-Jährige, von Medaillen.

Wie schon im vergangenen Jahr nimmt er mit der deutschen Nationalmannschaft an der Beachhandball-Europameisterschaft teil. Vom 16. bis 18. Juni greift er dabei mit dem zehnköpfigen DHB-Aufgebot – darunter zwei Torleute – der U17-Auswahl in Kroatien nach den Sternen und Podestplätzen. „Ich hatte zwar seit Wochen keine Pause und es ist nicht leicht, immer alles unter einen Hut zu bekommen“, erklärt der talentierte Schlussmann, „schließlich soll weder die Schule noch der Sport darunter leiden, aber mit der nötigen Planung ist das gut möglich.“

Nun warten die Ukraine, die Schweiz, Serbien – und Spanien. „Wir wissen um die Stärke unserer Gruppe, da dürfen wir keinen unterschätzen.“ Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich ebenso wie die zwei besten der drei Gruppendritten für das Viertelfinale. Gespielt werden zweimal zehn Minuten. Der Torwart schwärmt: „Beachhandball ist ein extrem schneller Sport mit Sommer, Sonne, Strand – aber auf Sand ist es auch besonders anstrengend.“ Dazu wird der Torhüter mehr als in der Halle in das Spiel einbezogen, denn durch ihn erzielte Tore sind wie Trickwürfe zwei Punkte wert.

In Zagreb sei es Ziel, die Gruppenphase zu überstehen. „Im Viertelfinale ist dann alles möglich“, so Ebert. Dafür sorgt auch der Spielmodus, in dem beide Halbzeiten getrennt gewertet werden. Gewinnt jede Mannschaft eine Hälfte, gibt es direkt einen Shootout. Dann schlägt die Stunde der gewitzten, reaktionsschnellen Keeper – wie Moritz Ebert einer ist. (joa)