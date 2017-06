Beachhandball Moritz Ebert holt Bronzemedaille bei der Europameisterschaft

Moritz Ebert, A-Jugend-Torwart der HSG Konstanz, hat bei der Beachhandball-Europameisterschaft der U17-Nationalteams in Kroatien die Bronzemedaille gewonnen.

Beachhandball: Ebert kann wahrlich stolz auf das Erreichte sein. Die DHB-Auswahl musste sich lediglich zweimal geschlagen geben – zweimal gegen Titelträger und Seriensieger Spanien, einmal davon unglücklich im Halbfinale. Ein Moment, wie er bitterer nicht sein konnte. Im Gruppenspiel gingen beide Halbzeiten noch an die Iberer, wenn auch knapp mit 17:16 und 16:14. In den anderen Partien zeigte Deutschland mit einem überragenden Ebert zwischen den Pfosten, der in der Gruppenphase auf über 50 Prozent gehaltene Würfe kam – Bestwert aller Keeper –, seine große Klasse und eine deutliche Weiterentwicklung im Vergleich zu den europäischen Titelkämpfen vor einem Jahr. Mit Siegen gegen die Ukraine, Serbien und die Schweiz marschierte Deutschland ins Viertelfinale und besiegte hier auch Polen mit Gewinn beider Halbzeiten.

Dann kam wieder Angstgegner Spanien im Halbfinale. Dieses Mal war das DHB-Team so nahe dran wie noch nie. Die erste Halbzeit konnten die Talente um Moritz Ebert dank starker Torhüterleistung des Konstanzers mit 15:14 für sich entscheiden, die zweite ging mit 19:17 an Spanien. Die Folge: Shootout. Deutschland leistete sich einen Fehlwurf, Ebert konnte den letzten Penalty nicht abwehren: Spanien stand im Finale. „Ein ganz, ganz bitterer Moment“, sagte der 16-Jährige.

Bewundernswert war die schnelle Auferstehung der Deutschen. Nur wenige Stunden nach dem bitteren Aus gegen den späteren Europameister hieß es vor 800 Zuschauern im Spiel um Platz drei gegen Russland wieder Shootout, nachdem je eine Hälfte an Deutschland und Russland gegangen war (19:16, 16:17). Moritz Ebert parierte den entscheidenden Versuch, wurde zum Helden und im Sand begraben, als seine Mitspieler auf das Spielfeld stürmten. Mit Freudentränen im Gesicht. „Wir haben eine super EM gespielt und können alle stolz auf uns sein. Davon träumt jedes kleine Kind, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Ebert. (joa)