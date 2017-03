Moral der SG Dettingen-Dingelsdorf wird nicht belohnt

Der FC Singen 04 setzt sich gegen die abstiegsgefährdete Spielgemeinschaft mit 3:2 durch und bleibt in der Fußball-Landesliga am Spitzenreiter FC Radolfzell dran.

Fußball, Landesliga: Die Verantwortlichen des FC Singen 04 hatten zum Pflichtspielauftakt des Jahres 2017 ein überaus glückliches Händchen. Ein Bild von Joshua Keller in Aktion zierte die Titelseite der Stadionzeitung „Heimsieg“. Mit nahezu optimaler Chancenauswertung und zwei Treffern trug der 21-Jährige maßgeblich zum 3:2-Heimsieg der Singener gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf bei. Doch trotz der zwischenzeitlichen 2:0-Führung mit einem Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte kam keine Ruhe ins Spiel des Titelanwärters. Und auch Kellers 3:0 nach einer Stunde konnte nicht zur Beruhigung beitragen. Die Folge: Die Elf des einstigen Singener Stürmers Serdar Kokal, seit November auf der SG-Trainerbank, kam auf 3:2 heran. In der Schlussphase lag sogar der Ausgleich in der Luft. „Ich fand unser Spiel bis zum Strafstoß, der das 3:1 brachte, ganz gut. Bis zum Gegentor war eigentlich alles so, wie es sein sollte“, fällt das Fazit des Singener Trainers Vice Barjasic nicht zu Unrecht durchaus positiv aus. Seine Elf hatte von Beginn an das Geschehen im Griff, fand aber lange kein Mittel gegen die läuferisch und kämpferisch gut agierende Gästeelf. Wenn es nicht geordnet durch das Mittelfeld läuft, dann versucht man es eben mit langen Bällen – und hier hatte die SG-Hintermannschaft an diesem Tag ihre Achillesferse. „Die erste Halbzeit war bitter. Die ersten beiden Tore des FC Singen 04 bereiten wir ja fast noch vor. Solche Fehler dürfen nicht mehr passieren in der Abwehr“, war Kokal zur Pause sichtlich angefressen.

Dennoch zeigte der abstiegsgefährdete Gast nach der Pause Moral, die selbst durch das vermeintlich vorentscheidende Kontertor zum 3:0 nicht litt, am Ende aber nicht belohnt wurde. „Das 3:1 hätte uns eigentlich nicht mehr derart ins Schwimmen bringen dürfen. Das kann man positiver gestalten, aber vielleicht waren die Anspannung und der Druck zu groß“, so Barjasic, der dann aber doch noch den knappen Sieg bejubeln durfte und eine Warnung in Richtung Radolfzell schickte: „Wenn man Zweiter ist, will man natürlich Erster werden!“

Und auch Kokal bestätigt die Qualität des FC Singen 04: „Klar, der heutige Gegner war die spielerisch bessere Mannschaft, aber eine Übermannschaft habe ich nicht gesehen!“ Und mit Blick auf die eigene, nach wie vor kritische Lage ergänzt er: „Ein Punkt wäre drin gewesen. Jetzt heißt es das Spiel abhaken, das Gute, die Moral und die Fitness, mitnehmen und nach vorne blicken!“

Zweifelsfrei muss die SG ihre Punkte nicht bei einem Titelanwärter holen. Und es war klar zu erkennen, dass das Potenzial zum Klassenerhalt vorhanden ist. Aber auch der FC Singen 04 ist seinem Ziel eine Spur näher. Nach den nächsten drei Spielen gegen den FC 08 Villingen II, die DJK Donaueschingen und den SC Konstanz-Wollmatingen weiß man auch, was der Sieg wert ist.