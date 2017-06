Motorsport Mike Halder fährt zweimal aufs Podest

Der 21 Jahre alte Meßkircher überzeugt in der ADAC TCR Germany Serie mit den Plätzen zwei und drei auf dem Red-Bull-Ring in Österreich.

Motorsport: Das erste Auslandsrennen in der ADAC TCR Germany Serie am Red-Bull-Ring fand im Rahmen der ADAC GT-Masters bei schönstem Wetter und Außentemperaturen von 29 Grad statt. Der junge Meßkircher Mike Halder konnte zwei Podiumsplätze einfahren. Im dritten Wertungslauf kam er als Zweiter ins Ziel, im vierten Wertungslauf belegte er Platz drei. In beiden Rennen zeigte der ADAC-Stiftung-Sport-Förderpilot eine hervorragende taktische Leistung. 39 Teilnehmer waren am Start, wobei der Brite Josh Files (Honda) beide Rennen gewann.

Der 21-Jährige Halder erreichte in der Qualifikation den fünften Startplatz für das Samstagsrennen. Nachträglich wurde ein Teilnehmer bei der technischen Nachuntersuchung auf den letzten Startplatz verwiesen. Halder wurde dann als Vierter gewertet und war mit Abstand schnellster Seat-Pilot. Im Rennen selbst erwischte der Meßkircher einen perfekten Start. Am Ende der ersten Runde war Halder bereits Dritter. Nach zwei Safety-Car-Einsätzen und Re-Start überholte der 21-Jährige dann auch noch den Zweitplatzierten Kris Richard. In den verbleibenden fünf Runden hatte Halder alle Hände voll zu tun, um diesen Platz zu verteidigen.

Aufgrund des vierten Platzes in der Qualifikation musste Mike Halder im zweiten Rennen von Position sechs aus starten. Erneut gelang ihm ein perfekter Start. In der ersten Runde machte der Meßkircher erneut Plätze gut und kam als Vierter bei Start/Ziel vorbei, eine Runde später war er bereits Dritter. Diesen Rang verteidigte er auch nach einem Safety-Car-Einsatz. In den verbleibenden zehn Runden konnte Mike Halder auf den Honda des Zweitplatzierten Moritz Oestreich aufschließen, zum Überholen gab es aber keine zwingende Möglichkeit mehr. Der ADAC-Stiftung-Sport-Förderpilot fuhr seinen dritten Platz sicher nach Hause und stand erneut auf dem Podium. In der Gesamtwertung machte Mike Halder einen Sprung auf den fünften Platz.

„Das waren schon zwei heiß umkämpfte Rennen am Red-Bull-Ring. Ich habe mir auf der Honda-Strecke ehrlich gesagt keine Chance aufs Podium ausgerechnet“, sagte Halder, der sich freute: „Das ist hervorragend, fast wie ein Sieg – auf dieser Strecke. Wir haben hier mit unserem Seat Leon Cup Racer mit dem Topspeed zu kämpfen. Ich bin überzeugt, wenn es in den beiden Rennen noch ein paar Runden mehr gewesen wären, wäre es für mich noch einmal eng geworden.“ Nach dem Pech in Oschersleben fange „die Saison für mich richtig an. Vielen Dank an meine Mannschaft und das Wolf-Power-Racing-2-Team“, fuhr der 21-Jährige fort. Das nächste Rennen findet für Mike Halder vom 7. bis 9. Juli im Rahmen des TCR-International-Laufs in Oschersleben statt. (meh)