Rudern Mettnauer in Top-Form

Die Rennruderer des RV Neptun Radolfzell belegen an Pfingsten bei der Regatta im Kanton Obwalden neun erste Plätze.

Rudern: Mit neun Siegen haben die Rennruderer des RV Undine Radolfzell am Pfingstwochenende ihre gute Form bei der Regatta in Sarnen im schweizerischen Kanton Obwalden bestätiget. Bis zum wetterbedingten Abbruch am Samstag sammelte die Mannschaft von der Mettnau insgesamt fünf Siege. Am Sonntag kamen noch einmal vier erste Plätze hinzu.

Herausragende Teilnehmerin des Radolfzeller Clubs war Katrin Volk, die allein viermal auf das oberste Treppchen auf dem Siegerpodest kam. Es folgten mit je zwei Siegen Florian Dritter und Tom Härtwig, sowie Ferenc Höger, Kilian Gorus und Zeno Robertson mit je einem ersten Rang.

Auf Platz eins landeten: Katrin Volk (zwei Siege im SF U23 2x mit Neele Zahn aus Nürtingen sowie zwei Siege im SF U23 1xLgw), Florian Dritter, Tom Härtwig (im JM 2x B und im JM 4x in Rgm mit Sven Lohmer aus Überlingen und Max Hitzler aus Ulm), Ferenc Höger (im JM 1x B), Kilian Gorus (im Jung 1x 14 Jahre), Zeno Robertson (im JM 1x A).