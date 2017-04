Fußball Mettnauer Magerkost

Der FC Radolfzell hat trotz schwacher Leistung die Tabellenführung in der Landesliga zurück erobert, der VfR Stockach gerät zunehmend unter Druck

Fußball, Landesliga: Die Ausgangslage war klar, das Ergebnis damit sozusagen fast die logische Folge. Vor einer Woche musste der FC Radolfzell nach einer Niederlage nach sechs Spieltagen an der Tabellenspitze den FC Singen 04, der tags zuvor mit 5:1 in Konstanz gewonnen hatte, vorbeiziehen lassen. Da war die Gelegenheit günstig, die Sache aus Radolfzeller Sicht wieder zurecht zu rücken. Der FC Singen 04 war spielfrei und das Team von der Mettnau empfing den VfR Stockach, der in diesem Jahr auf fremden Plätzen kein Tor erzielen und keinen Punkt gewinnen konnte. Anscheinend der richtige Gegner, um die Tabellenführung zurückzuholen.

Schon nach drei Minuten ging der Favorit in Führung und dabei wurde nicht einmal die erste hochkarätige Chance für die Gastgeber im Mettnau-Stadion genutzt, das 1:0 lag eigentlich vom Anpfiff weg in der Luft, zumal die Stockacher Defensive lange brauchte, um ins Spiel zu finden. Oft heißt es, dass ein frühes Tor dem Spiel gut tut – das war in Radolfzell jedoch nicht der Fall. Zwar lag in der ersten halben Stunde noch mehrfach das 2:0 in der Luft, doch mit zunehmender Spieldauer ließ das Bemühen der Radolfzeller nach. Das der Gäste aus Stockach hingegen war trotz des Rückstandes gar nicht erst geweckt, sodass die mehr als 200 Zuschauer im Mettnaustadion eher Magerkost serviert bekamen.

Die Torjäger, Alexander Stricker auf Seiten des FC und Alen Rogosic beim VfR, kamen nicht so recht in Stellung und blieben vorwiegend ungefährlich. Zwar gelang dem neuen und alten Tabellenführer nach 63 Minuten dann noch das 2:0, doch mit zum Teil pomadig-lässigen Abspielfehlern im Aufbau wurden die Gäste fast zum Ehrentreffer eingeladen. Diese nahmen die Geschenke jedoch nicht an und wurden erst viel zu spät ein wenig munterer. Isa Sabunco versuchte zwar, das VfR-Spiel zu ordnen, doch er trennte sich zumeist zu spät vom Ball, um wirklich Gefahr vor das Radolfzeller Tor tragen zu können.

So konnte sich der FC Radolfzell trotz einer eher schwachen und einem Spitzenreiter nicht unbedingt würdigen Leistung im Fernduell mit dem FC Singen 04 wieder nach vorne schieben, wird sich aber deutlich steigern müssen, um diesen Rang zu halten. Zwar muss ein Abstiegskandidat nicht unbedingt bei einem Titelanwärter gewinnen – aber er dürfte dies. Und aus Stockacher Sicht wäre gegen einen FC Radolfzell in der Form von Samstag zumindest ein Teilerfolg möglich gewesen, man hätte sich aber mehr bemühen müssen.

So jedoch steht der VfR nur noch einen Punkt vor einem möglichen Abstiegsrang und auch das Torverhältnis ist nicht gerade prickelnd. Folgerichtig sieht der sportliche Leiter Hubert Schuler den Druck anwachsen: „Von den nächsten vier Spielen sollten wir drei gewinnen. Und der nächste Sieg muss schon am Samstag gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf eingefahren werden.“ Eine klare Ansage, der am kommenden Wochenende Taten folgen müssen.