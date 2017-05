Schwimmen Meisterliche Masters des SK Sparta Konstanz

Die Seniorenschwimmer des SK Sparta Konstanz holen sieben Deutsche Meistertitel über lange Strecken in Wetzlar.

Schwimmen: Erfolgreichster Teilnehmer war Langstreckenspezialist Nicky Lange, der in der Altersklasse 35 fünf Mal an den Start ging und dabei vier Mal souverän siegte. So wurde er über alle Freistildisziplinen (400m, 800m und 1500m) Deutscher Meister. Auch über 400m Lagen, die er in 5:08,51 min. zurücklegte, sicherte er sich den Titel. Nur über 200m Rücken musste sich Lange trotz guter Leistung (2:25,62 min.) mit Platz zwei begnügen.

Auch für Michael Kleiber lief es in der Altersklasse 50 optimal. Er siegte drei Mal und wurde wiederholt Deutscher Meister über 1500m Freistil (18:02,87 min.), 400m Freistil (4:34,81 min.) und 200m Schmetterling (5:26,09 min.). Über 400m Lagen wurde er knapp Zweiter. Marc-Peter Schambach erreichte bei zwei Starts in der Altersklasse 45 sowohl über 400m Lagen als auch über 200m Brust jeweils Rang vier.

Zur Unterstützung war auch Ulrich Gohl (AK 55) nach Wetzlar gereist, denn so konnte das Quartett auch an den Staffelwettbewerben teilnehmen. Über 4x200m Brust in der Altersklasse 160+ wurden sie in 11:46,87 min. Zweiter.