Handball Meisterfeier beim TuS Steißlingen

Hegauer Handballer feiern den Titelgewinn nach dem letztem Spiel gegen den TuS Altenheim. Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen verabschiedet sich ebenfalls aus der Liga – nach unten

Handball, Südbadenliga: TuS Steißlingen – TuS Altenheim (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach dem Titelgewinn in der Südbadenliga in der Fremde wollen sich die Steißlinger Handballer nun vom heimischen Publikum feiern lassen. Ein rauschendes Fest ist geplant, und dafür kommt mit dem TuS Altenheim ein würdiger Gegner in die Mindlestalsporthalle.

Altenheim hat noch theoretische Chancen auf Platz zwei und wird sicherlich alles geben, um diese Möglichkeit am Leben zu erhalten. Die Gäste würden eine gute Saison mit einem Sieg über den Meister noch krönen und sich die verdiente Top-Vier-Platzierung sichern. Altenheim ist ähnlich wie Steißlingen eine sehr junge Mannschaft, bei denen auch die Leistungsträger zu den jungen Wilden zählen. Insbesondere die rechte Angriffsseite hat es in sich: Gerry Sutter (Jahrgang 1997) spielt eine starke Saison und ist mit 166 Treffern aktuell auf Rang vier der Torschützenliste. Dazu kommt mit Jugendnationalspieler Moritz Strosack (Jahrgang 1999) ein weiterer starker Youngster, der im nächsten Jahr für die Erstligareserve der HBW Balingen/Weilstetten in der 3. Liga auflaufen wird. Im Tor steht mit Philipp Grange ein Drittliga erfahrener Hüter, welcher sicher besonders motiviert sein wird, da er im Hinspiel die rote Karte sah, was schlussendlich der entscheidende Faktor für den 33:26-Sieg des TuS Steißlingen war.

Auf Seiten der Steißlinger ist man daher ganz froh, dass es für sie selbst um nichts mehr geht. So wäre Altenheim ein sehr starker Gegner für ein alles entscheidendes Spiel um die Meisterschaft gewesen, aber dank des Sieges gegen den TuS Ottenheim ist man bereits auf der sicheren Seite. Trotz des vorzeitigen Titelgewinns wird Steißlingen aber alles daransetzen, sich mit einer guten Leistung von den heimischen Fans zu verabschieden und die letzten Zähler der Saison in der Mindlestalhalle zu behalten. Um gegen die starken Altenheimer bestehen zu können, wird es wie in den Spielen zuvor besonders auf die Abwehr ankommen. So muss man gut verschieben und flink auf den Beinen sein, spielen die Gäste doch einen enorm schnellen Ball. Dabei werden alle Spieler zum Einsatz kommen; vor allem die scheidenden Spieler sollen die Chance haben, sich noch ein letztes Mal vor dem eigenen Publikum zu präsentieren. Anschließend gibt es die große Meisterfeier im Foyer mit Freibier als Dank für die Unterstützung über die ganze Saison hinweg.

„Die Zuschauer können sich auf ein sehr attraktives Spiel zwischen zwei starken Südbadenliga-Mannschaften freuen. Beide Teams sind in der Lage, einen ansehnlichen Tempohandball zu spielen. Wir wollen das letzte Heimspiel unbedingt gewinnen, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen“, gibt Trainer Jonathan Stich vor dem vorerst letzten Spiel in der Südbadenliga zu Protokoll. (mw)

TuS Helmlingen – HSG Mimmenhausen-Mühlhofen (Samstag, 20 Uhr). – Für die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen heißt es Abschied nehmen von der Südbadenliga. Nach nur einem Jahr geht es für die Linzgauer zurück in die Landesliga Süd. Im letzten Spiel der Runde geht es nach Raststatt zum TuS Helmlingen. Das von beiden Seiten aufopferungsvoll geführte Hinrundenspiel endete mit einem gerechten Unentschieden. Damals reisten die Gastgeber als Tabellenachte an den Bodensee, nun spielen sie in der eigenen Halle als Drittplatzierter und möchten die Saison mit einem Sieg beenden. (tav)