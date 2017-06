Badminton Mehr als 300 spannende Spiele beim Bodensee-Turnier in der Jahnhalle

Der TV Zizenhausen veranstaltet am Wochenende zum 35. Mal das internationale Bodensee-Badminton-Turnier in Stockach.

Badminton: Wie in den vergangenen Jahren zählt das Turnier in Baden-Württemberg zu den drei wichtigsten, bei denen Wertungspunkte zur offiziellen Rangliste des Baden-Württembergischen-Verbandes vergeben werden. Mit etwa 140 Teilnehmern aus etwa 40 Vereinen liegen die Anmeldungen nur knapp hinter dem Melderekord des Vorjahres. Es werden am Samstag über 210 Spiele und am Sonntag über 90 Spiele auf den neun Feldern ausgetragen.

Die Titelverteidiger in der A-Klasse im Herrendoppel, Timo Wernet und Andreas Bühler vom ausrichtenden TV Zizenhausen, stellen sich wieder ihren Kontrahenten. Das größte Teilnehmerfeld kommt aus Baden-Württemberg, doch starten weitere Teilnehmer aus der Schweiz und zum ersten Mal aus Frankreich und Österreich. In der A-Klasse gibt es im Herren-Einzel mit 54 Teilnehmern das größte jemals ausgetragene Starterfeld, bei den B-Herren gehen 40 Spieler an den Start. Auch bei den A-Damen gibt es mit 19 Starterinnen gute Meldezahlen, im B-Feld gehen acht Spielerinnen ins Rennen.

Im Herreneinzel der A-Klasse geht Titelverteidiger Philipp Discher nur im Doppel und Mixed an den Start. Somit ist der letztjährige Halbfinalist Andreas Bühler (TV Zizenhausen) die Nummer eins. Die Konkurrenten Dominik Tripet (BV St. Gallen-Appenzell), Loic Mittelheisser (Volants des trois Frontières), Rene Nichterwitz (Raiffeisen UBSC Wolfurt) oder der Sieger von 2015, Johannes Discher (BC Offenburg), werden es ihm nicht leicht machen. Im Dameneinzel gibt es ein ausgeglichenes Feld. Die letztjährige Halbfinalistin Steffi Vogel (TSV Altshausen) geht als Nummer eins an den Start. Das starke Nachwuchstalent Melina Wild und Michelle Espert (beide TuS Metzingen) sowie vom TV Zizenhausen Jenny Frahm werden auch vorne mitmischen.

Im Herrendoppel starten die Titelverteidiger Timo Wernet und Andreas Bühler als Favoriten. Aber auch die letztjährigen Halbfinalisten Marco Rüser/Jan Scheffler vom BV St. Gallen-Appenzell wollen wieder vorne mitmischen. Der letztjährige Finalist Philipp Discher (VfB Friedrichshafen) hat mit seinem Bruder Johannes ebenfalls gute Chancen. Die Partien im Herrendoppel versprechen dem Publikum die hochklassigsten und spannendste Spiele.

Im Damendoppelfeld geht die letztjährige Vizemeisterin Melina Wild mit ihrer neuen Partnerin Michelle Espert als Nummer eins an den Start. Doch die beiden Halbfinalisten Katja und Steffi Vogel (TSV Altshausen) sowie das Top-Doppel vom TV Zizenhausen Jenny und Daniela Frahm möchten ihnen den Sieg streitig machen.

Im Mixed geht der Titelverteidiger Simon Kramer mit neuer Partnerin Melina Wild (SG Schorndorf/TuS Metzingen) an Nummer eins gesetzt ins Turnier. Doch in dem großen Teilnehmerfeld sind einige starke Paarungen, die ebenfalls vorne mitmischen. (ob)

Der Zeitplan

Samstag

9.30 Uhr: Beginn der Einzel

17.30 Uhr: Beginn der Doppel

Sonntag

9 Uhr: Beginn Mixed

12 Uhr: Halbfinale/Finale Mixed

13 Uhr: Halbfinale/Finale Einzel

15 Uhr: Halbfinale/Finale Doppel