Medaillenregen für den TV Konstanz in Dornbirn

Die Leichtathleten vom Bodensee kehren mit elf Podestplätzen von den internationalen VLV-Meisterschaften aus Österreich zurück.

Leichtathletik: Zum Abschluss der Wintersaison fuhr der TV Konstanz ins österreichische Dornbirn zu den internationalen VLV-Meisterschaften. Hier sollte noch einmal überprüft werden, wo die Kinder nach dem langen Wintertraining stehen. Bereits um 8.30 Uhr fiel der Startschuss für die erste Disziplin. Patricia Gandor und Julia Haake (U14) begannen ihren Wettkampf mit dem Hochsprung. Hier konnten beide eine persönliche Bestleistung erzielen. Mit einer Lattenüberquerung von 1,30m erreichte Gandor den dritten Platz. Im Weitsprung sprangen sieben der acht TVK-Athletinnen persönliche Bestleistungen. Allen voran Lisa Kaiser, die mit 4,60m ihre Bestmarke um acht Zentimeter verbesserte und mit der Silbermedaille belohnt wurde. Emilia Regenscheit erreicht mit einer Weite von 4,45m den dritten Rang.

Im 60m-Sprint schafften es vier Athletinnen des TV Konstanz in den internationalen Endlauf. Kaiser, Regenscheidt und Julia Schlien platzierten sich auf dem Podest. Im abschließenden Hürdenlauf der U14 zeigten die Mädchen noch einmal, was in ihnen steckt. Die niedrigen Hürden und Abstände zwischen den Hürden, die so nie trainiert wurden, machten es den Sprinterinnen nicht einfach. Trotz allem konnte sich Lisa Kaiser gut in Szene setzen und erreichte nach 9,62s das Ziel. Sie musste sich lediglich einer österreichischen Athletin geschlagen geben. Julia Schlien lief ebenso ein schnelles Rennen (10,03s) und wurde zum zweiten Mal mit Bronze ausgezeichnet.

Die Mädchen der U16 starteten mit dem Weitsprung in den Wettkampf. Durch kleine Regeländerungen, die sich durch den Aufstieg in eine höhere Altersklasse ergeben, hatten die Athletinnen mit ihren Anläufen zu kämpfen, um nicht zu übertreten und ihre Sprünge dadurch ungültig zu machen. Trotz allem überragte Lea Bauer mit einer Weite von 4,84m, die damit ihre Bestweite um 18 Zentimeter steigern konnte. Ihre Leistung wurde mit dem dritten Platz belohnt. Anschließend folgte der Hochsprung. Lea Bauer und Annika Leube überquerten beide 1,40m. Diese Höhe wurde von mehreren Athletinnen geschafft. Da Bauer bis dahin keinen Fehlversuch hatte, schaffte sie es auf den dritten Platz, ihre Teamkollegin wurde Neunte.

Im darauffolgenden Hürdenlauf zeigte Emilia Onea (Platz 8) ihre Stärken und verbesserte ihre Bestzeit um über eine Sekunde und kam somit nach 10,48s ins Ziel. Für den 60m-Endlauf qualifizierten sich Mona Ehrat, Emilia Onea und Annika Leube. Ehrat lief ein starkes Rennen und durfte sich mit einer Zeit von 8,80s über den zweiten Platz freuen. Bei den Jungs der U16 war Till Rüdiger erfolgreichster Athlet, der zum zweiten Mal dieses Jahr im Hochsprung seine Bestleistung von 1,50m bestätigen konnte. Die Höhe bedeutete für ihn Platz sechs. Alle zeigten, dass sie nach dem Wintertraining in guter Form und bereit für das Trainingslager und die Wettkampfsaison im Freien sind, die im April startet.

