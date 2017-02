Medaillenregen für Bogenschützen vom Bodensee

Die Bogenschützen aus dem Schützenkreis Hegau-Bodensee kehren mit 21 Medaillen von den Hallen-Landesmeisterschaften aus Villingen zurück

Bogenschießen: Rund 300 Bogenschützen waren bei der Landesmeisterschaft Bogen WA Halle in Villingen am Start, darunter auch 59 Teilnehmer aus dem Schützenkreis Hegau-Bodensee. Sie schlugen sich sehr erfolgreich und kehrten mit insgesamt 21 Medaillen zurück. In den Einzelwettbewerben gab es sechs Mal Gold, drei Mal Silber und vier Mal Bronze, bei den Mannschaften fünf Mal Gold, ein Mal Silber und zwei Mal Bronze.

Herausragend präsentierte sich der Nachwuchs des SV Weiler-Höri, der die Schüler- und Jugendwettbewerbe in der Bogenklasse Recurve dominierte und bei den Einzeldisziplinen vier Mal Gold und vier Mal Bronze gewann. Bei den Schüler- und Jugendmannschaften Recurve gab es weitere vier Goldmedaillen für die Höri-Schützen der Schülerklassen A und B männlich sowie der Jugend- und Junioren- A-Klasse. Der SV Litzelstetten holte im Einzel ein Mal Gold und zwei Mal Silber und gewann bei den Mannschaften in der Altersklasse Recurve den Titel sowie Silber in der Schützenklasse Recurve. Bronze in dieser Klasse holte die Recurvemannschaft des TV Meßkirch .

In der Schülerklasse A Recurve männlich setzte Sven Schiffhauer (SV Weiler-Höri) seine Erfolgsserie fort und wurde mit 535 Ringen Landesmeister. Sein Mannschaftskamerad Jannek Orth schaffte mit 523 Ringen Bronze. Gold in der Schülerklasse B Recurve männlich gewann Felix Orth (SV Weiler-Höri) mit 545 Ringen. In der weiblichen Schülerklasse B Recurve holte sich Cara Florine Stoffel (SV Weiler-Höri) Bronze mit 442 Ringen. Landesmeister bei den Jüngsten in der Schülerklasse C Recurve männlich wurde Eilif Torke (523).

Nach einem spannenden Zweikampf auf hohem Niveau siegte Nico Schiffhauer (SV Weiler-Höri) in der Jugendklasse Recurve männlich mit 552 Treffern. Ringgleich mit dem Sieger gewann Peer Genssle (SV Litzelstetten) die Silbermedaille. Nico Ströble (SV Weiler-Höri) mit 533 Ringen auf Platz drei vervollständigte den Triumph der jungen Seeschützen. Ebenfalls Bronze schaffte Philipp Sturm (SV Weiler-Höri) mit 514 Ringen in der Juniorenklasse A Recurve. Bei den Erwachsenen gab es in der Seniorenklasse A Recurve Gold für Eberhard Mühlfriedel (SV Litzelstetten) mit 515 Ringen. Karl-Heinz Weber (BSC Konstanz) errang in dieser Bogenklasse Silber mit 475 Ringen. Einen weiteren Doppelsieg gab es in der Schützenklasse Blankbogen. Im ewigen Duell zwischen Volkmar Löhken (BS Bodensee) und Simon Maurer (SV Litzelstetten) siegte dieses Mal der Überlinger. Mit für diese Bogenklasse hohen 513 Ringen wurde Löhken Landesmeister. Maurer gewann Silber mit 496 Ringen.

Für einige Teilnehmer könnte es schon bald ein Wiedersehen bei der deutschen Hallenmeisterschaft Mitte März in Hof geben. (wt)

Einzel-Ergebnisse

Recurve-Bogen

Männer: 1. Gölz, Dominic BCVS Villingen-Schwenningen, 5. Illgen, David TV Meßkirch, 10. Plagwitz, Heiko SV Litzelstetten, 11. Straub, Mario SV Litzelstetten, 12. Nietsch, Frank SV Litzelstetten, 15. Kupper, Alexander TV Meßkirch, 19. Schuldes, Justin SV Litzelstetten

Frauen: 1. Kessler, Elisabeth SG Zell i.W., 5. Kraus, Bernhardine TV Meßkirch, 6. Putter, Alexandra SG Singen 04, 7. Menzel, Nora TV Meßkirch, 10. Lasogga, Christine SV Litzelstetten

Schüler A männlich: 1. Zimmermann, Finn SV Weiler-Höri, 3. Orth, Jannek SV Weiler-Höri, 4. Schiffhauer, Sven SV Weiler-Höri, 6. Jonner, Ben SV Litzelstetten, 8. Lang, Robin SV Litzelstetten, 9. Schneider, Lasse SV Weiler-Höri, 10. Rist, Tobias SV Weiler-Höri, 12. Deggelmann, Raphael SV Litzelstetten

Schüler A weiblich: 1. Bruder, Juliana BS Berghaupten.

Schüler B männlich: 1. Orth, Felix SV Weiler-Höri, 8. Killguss, Finn SV Weiler-Höri, 10. Lang, Tom SV Litzelstetten

Schüler B weiblich: 1. Gutmann, Svenja SG Zell i.W., 3. Stoffel, Cara Florine SV Weiler-Höri, 5. Fahrner, Mira SV Litzelstetten, 6. Maurer, Caroline SV Litzelstetten, 8. Leber, Celina SV Weiler-Höri

Schüler C männlich: 1. Torke, Eilif SV Weiler-Höri, 6. Fuchs, Jonathan SV Litzelstetten

Schüler C weiblich: 1. Marquardt, Fiona BCVS Villingen-Schwenningen.

Jugend männlich: 1. Schiffhauer, Nico SV Weiler-Höri, 2. Gensle, Peer SV Litzelstetten, 3. Ströble, Nico SV Weiler-Höri, 11. Brügel, Christian SV Weiler-Höri

Jugend weiblich: 1. Reincke, Sarah BCVS Villingen-Schwenningen, 5. Stoffel, Lena SV Weiler-Höri, 8. Halter, Jana SV Litzelstetten

Junioren A männlich: 1. Kuhrau, Markus ABC Achern, 3. Sturm, Philipp SV Weiler-Höri, 5. Hoschka, Luca SV Litzelstetten, 6. Borho, Christopher SV Litzelstetten, 7. De Boni, Nick SV Weiler-Höri, 8. Stoffel, Thomas SV Weiler-Höri, 11. Droullier, Philip BC Markdorf

Juniorinnen A: 1. Bührer, Anna Katharina Emmendingen

Altersklasse: 1. Gölz, Holger BCVS Villingen-Schwenningen, 7. Brucker, Horst TV Meßkirch, 8. Twardon, Andreas BC Markdorf, 11. Margraf, Michael SG Singen, 12. Nietsch, Peter SV Litzelstetten, 14. Heisler, Matthias SV Litzelstetten, 15. Rabenbauer, Peter SV Überlingen, 18. Straub, Josef SV Litzelstetten

Altersklasse Frauen: 1. Woywod, Sylvia SG Zell i.W., 4. Straub, Christine SV Litzelstetten.

Seniorenklasse A: 1. Mühlfriedel, Eberhard SV Litzelstetten, 2. Weber, Karl-Heinz BSC Konstanz.

Compound-Bogen

Schützen, männlich: 1. Dages, Torsten BSG Riegel

Schützen, weiblich: 1. Engemann, Susanne BSV Teningen.

Schüler A männlich: 1. Behrendt, Nils Ole SG Villingen.

Schüler B männlich: 1. Roth, Ronja ASG St.Blasien.

Schüler C männlich: 1. Bingemer Marcia Markgräflerland.

Jugend männlich: 1. Bingemer, Philipp BSC Markgräflerland

Junioren A: 1. Brunner, Alexander BSC Markgräflerland.

Juniorinnen A: 1. Jäckle, Stefanie BCVS Villingen-S.

Altersklasse männlich: 1. Mross, Bernd Uwe BSV Teningen, 7. Maier, Thomas SSV Widerhold Singen

Frauen-Altersklasse: 1. Roth, Patricia ASG St.Blasien

Seniorenklasse A männlich: 1. Sinz, Herbert Dreiländereck

Blankbogen

Schützen männlich: 1. Löhken, Volkmar BS Bodensee, 2. Maurer, Simon SV Litzelstetten, 11. Sontheimer, Wilfried SSV Widerhold Singen, 21. Allendorf, Klaus SV Litzelstetten

Frauen: 1. Mende, Birgit BSC Lörrach, 12. Hofmeister, Claudia SG Singen

Mannschafts-Ergebnisse

Recurve-Bogen

Schützen: 1. SG Freiburg, 2. SV Litzelstetten (Plagwitz, Nietsch, Straub), 3. TV Meßkirch (Illgen, Rieger, Kupper), 6. SV Litzelstetten (Schuldes, Windmüller, Lasogga),

Schüler A: 1. SV Weiler-Höri 1 (Orth, Zimmermann, Schiffhauer), 3. SV Litzelstetten (Deggelmann, Jonner, Lang).

Schüler B: 1. SV Weiler-Höri 1 (Stoffel, Killguss, Orth), 4. SV Litzelstetten (Lang, Fahrner, Maurer).

Schüler C: 1. BCVS Villingen-Schwenningen (Marquardt, Weber, Vögele)

Jugend m: 1. SV Weiler-Höri 1 (Schiffhauer, Ströble, Stoffel).

Junioren A: 1. SV Weiler-Höri (De Boni, Stoffel, Sturm).

Altersklasse: 1. SV Litzelstetten (Heisler, Nietsch, Straub).

Compound-Bogen

Schützen: 1. BSG Riegel (Dages, Rastetter, Rost).