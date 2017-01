Matthias Stocker wechselt auf die Trainerbank

Mittelmann der HSG Konstanz beendet nach dieser Saison seine aktive Karriere und wird Coach der Zweitliga-Reserve

Handball: Der 10. Juni 2017 – ein Datum, das Matthias Stocker schon jetzt schwer beschäftigt. Angesprochen auf den letzten Spieltag der Saison in der 2. Bundesliga, kommt der sonst so flüssig und selbstbewusst redende Spielgestalter der HSG Konstanz ins Stocken. Die Stimme brüchig, in den Augen Tränen, gegen die er vergeblich ankämpft. Nach diesem Spieltag wird Schluss sein für den 29-Jährigen. Anstatt auf dem Spielfeld in der zweiten Liga wird er anschließend die Kommandos an der Seitenlinie des Konstanzer Oberliga-Perspektivteams geben und die zweite Mannschaft der HSG als verantwortlicher Trainer übernehmen.

Damit wird nach vielen Jahren mit extremen Höhen und Tiefen eine sehr bewegte Karriere als aktiver Handballer für den gebürtigen Spaichinger enden, in der der geniale Ideengeber sechs Aufstiege feiern durfte. Stocker hat von der Bezirksklasse bis zur 2. Bundesliga alle Spielklassen hautnah selbst erlebt. Dazu kommen neben den vielen Aufstiegen mit dem Höhepunkt der Süddeutschen Meisterschaft und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga auch schwere Rückschläge. Großes Verletzungspech machten vor ein paar Jahren Operationen an Knie und Sprunggelenk nötig. Zwischenzeitlich war nicht einmal klar, ob der 1,78 Meter große Spielmacher überhaupt jemals wieder Handball spielen können würde.

Der emotionale Mann mit der Nummer zehn hat ein riesengroßes Kämpferherz und holt immer das Maximale aus sich und seinem Körper heraus. Über seinen Heimatverein Rietheim, in der Württemberg- und Landesliga, empfahl er sich 2014 für eine zweite Chance in Konstanz, nachdem er in der Saison 2011/2012 verletzungsbedingt nur auf zwei Einsätze und drei Tore bei der HSG gekommen war. Der Rietheimer ist der HSG Konstanz dankbar, dass sie ihm diese Möglichkeit bot und das Risiko einging. Die Chance hat er eindrucksvoll genutzt, war stets der Überraschungsfaktor im Spielaufbau, sehr torgefährlich und einer der emotionalen Anführer im sehr jungen Team der HSG Konstanz – und mit „dem Tor seines Lebens“, wie er seinen Freiwurf durch den Block nach Ablauf der Spielzeit zum Sieg gegen Verfolger Leutershausen bezeichnet, für einen der wohl verrücktesten Handball-Momente der HSG der letzten Jahre verantwortlich. All das wird dem Vollblut-Handballer und absoluten Teamplayer fehlen.

„Der Aufwand in der 2. Bundesliga und die Trainingsintensität lassen sich nach dem Studium einfach nicht mehr mit einer Vollzeitarbeit vereinbaren“, erklärt Matthias Stocker, „diese Saison ging das noch, weil ich mir nur ein Praktikum gesucht habe und mir mein Arbeitgeber sehr entgegenkommt.“ Dazu kommt die große körperliche Belastung. „Ich schaffe es diese Saison eben nicht mehr wie in der letzten jeden Tag ins Fitnessstudio. Das ist dann ein Ritt auf der Rasierklinge, bis die nächste Verletzung kommt. Das möchte ich mir, meinem Körper und meinem Umfeld ersparen. Die haben das alle schon einmal mitgemacht. Ich möchte gerne in 20, 30 Jahren auch noch Sport machen können, das liegt mir sehr am Herzen.“

Auch wenn der Abschied schwer fällt, wird er gleichzeitig mit einer neuen Aufgabe versüßt. Der B-Lizenzinhaber wird bei seiner ersten Trainerstation die in der Oberliga Baden-Württemberg beheimatete zweite Mannschaft der HSG Konstanz als Chefcoach übernehmen. Zur Seite wird ihm HSG-Talenttrainer Tobias Eblen als Co-Trainer stehen, während Gabor Soos in den Jugendbereich wechseln und sich um die Grundlagenausbildung kümmern wird. „Schade, dass wir Matze als Spieler verlieren“, sagt Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz, freut sich aber, dass er „einen Akteur mit solch einem guten Spielverständnis“ als Trainer gewinnen konnte. „Matze ist sehr motiviert und möchte zusammen mit unserer jungen Perspektivmannschaft einiges voranbringen.“