Mathias Riedel bleibt der HSG Konstanz treu

Der beste HSG-Feldtorschütze und Co-Kapitän verlängert seinen Vertrag, was für helle Freude beim Zweitliga-Elften sorgt

Handball, 2. Bundesliga: Zwei Spiele musste die HSG Konstanz in dieser Zweitliga-Saison verletzungsbedingt ohne ihren 1,97 Meter großen Rückraumhünen Mathias Riedel auskommen – und nicht nur hier wurde deutlich, wie wichtig er für die junge Mannschaft in vielerlei Hinsicht ist. Groß ist daher die Freude beim Management, dass der 29-jährige Rechtshänder auch in der kommenden Saison das junge Team als Leistungsträger und Co-Kapitän anführen wird. Riedel, mit 70 Feldtoren in 16 Spielen bester Konstanzer Feldtorschütze und einer der besten Halblinken der zweiten Liga, hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag trotz Anfragen anderer Vereine um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert.

Gerade seine für einen Shooter bemerkenswerte Variabilität macht den gebürtigen Freiburger so wertvoll. Neben seinem strammen Wurf zeichnen ihn ein brandgefährliches Eins-gegen-Verhalten und seine genialen Pässe an den Kreis, auf Außen oder zu seinen Mitspielern im Rückraum aus, mit denen er Regie führt und Räume für seine Nebenleute schafft. Dazu ist er im Innenblock Abwehrchef. Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz, lobt seinen Führungsspieler und hebt dessen große Bedeutung für den Tabellenelften hervor: „Mathias ist ein absoluter Leistungsträger und ein sehr wichtiger Spieler für uns. Dies nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Hintergrund als Co-Kapitän.“

Der ruhige Rückraumspieler selbst schätzt das Gesamtpaket, das ihm die HSG Konstanz bietet. „Ich musste nicht lange überlegen“, so Riedel, „ich bin jetzt in meiner vierten Saison hier und finde die Entwicklung, die der Verein hingelegt hat, toll. Mit meiner eigenen bin ich auch zufrieden und bin froh, dem Team damit helfen zu können. Ich fühle mich bei der HSG einfach wohl – und fit für die kommenden Herausforderungen.“ Und Mathias Helmut Eugen Riedel, so sein voller Name, fährt fort: „Obwohl es Anfragen anderer Vereine gab: Mein erster Gedanke war immer die HSG, denn hier sehe ich unsere Weiterentwicklung noch lange nicht als beendet an. Wir haben einen super Trainer, der sich wie alle hier enorm entwickelt hat und einen ganz besonderen Zusammenhalt, dazu ein geniales Umfeld und fantastische Fans.“

Riedel arbeitet derzeit hart an seinem Körper und hat erneut deutlich an Muskelmasse zugelegt, sodass er jetzt 102 Kilogramm auf die Waage bringt. Dies sind ganze neun Kilo mehr als bei seinem Wechsel nach Konstanz. „Mit dem Aufstieg ist ein riesiger Hype um die HSG entstanden und auf dieser Erfolgswelle schwimmen wir nach wie vor. Darauf sind wir stolz, aber wir bleiben alle gleichzeitig auf dem Boden“, erklärt der erfolgreiche Shooter. „Mit der Hammer-Unterstützung unserer Fans werden wir es schaffen, dort zu bleiben, wo die HSG hingehört: in der 2. Bundesliga.“