Mathias Riedel: "Wir sind fit für den Start

Mathias Riedel, Co-Kapitän und Torjäger der HSG Konstanz, spricht über den Start ins Jahr 2017 und seine Vertragsverlängerung

Mathias Riedel, eine ungewohnt lange Pause geht am Samstag zu Ende. Sie hatten nach Weihnachten den kompletten Januar spielfrei. Wie war der Start ins neue Jahr?

Die Pause hat uns sehr gut getan, die Hinrunde war doch sehr lang und anstrengend. Es war sehr wichtig, um die Batterien noch mal aufladen zu können für die Rückrunde. Wir hatten nur 15 Tage frei und sind gleich am 9. Januar wieder ins Training eingestiegen. Wir haben ein paar neue Sachen einstudiert und sind fit für den Start.

Konnten Sie sich überhaupt ein wenig erholen, oder war es eine knallharte Vorbereitung wie im Sommer?

Zum Glück nicht. Wir hatten die Wochenenden frei und konnten da was machen. Das tat richtig gut, vor allem, weil wir in dieser Saison so viele und so weite Auswärtsfahrten haben. Jeder konnte mal Skifahren gehen, Bundesliga gucken oder ein paar Tage in der Heimat genießen – ich war auch öfter in Freiburg. Den Januar frei zu haben, war mal eine schöne Erfahrung.

Wie in der Fußball-Bundesliga ist für Sie am Wochenende die letzte Partie der Rückrunde das erste Spiel des Jahres 2017. Wie viele Videos mussten Sie sich vom kommenden Gegner Eisenach ansehen?

Wenn, dann jeder privat. Wir bleiben unserem Schema treu. Ich persönlich schaue relativ viele Spiele, um den Gegner besser kennen zu lernen. Generell sagt der Coach, was sie spielen. Wir trainieren dann am Mittwoch und Donnerstag die Spielzüge des Gegners und schauen dann vor dem Spiel noch das Video. In Eisenach uns etwas auszurechnen, ist eher nicht unser Job.

Sie schauen sich den Gegner also tatsächlich erst kurz vor dem Spiel an?

In der 3. Liga hatten wir es mal Anfang der Woche gemacht, das ging voll nach hinten los (lacht). Ich finde es besser, dass man sich Dienstag und Mittwoch auf sich selbst konzentriert, Donnerstag geht es dann schon in die Richtung: Stell dich mal so hin, wie der Gegner steht. Freitag kommen das Video und die Spielzüge. Wenn ich schon am Dienstag an das Spiel denken muss, dann habe ich fünf Tage, an denen ich nur den Gegner im Kopf habe. Das tut uns auch nicht gut.

War die Pause nun positiv für die Regeneration in einer langen Saison oder eher schlecht, weil es bislang ja recht rund lief für Ihre Mannschaft?

Wir haben definitiv eine Pause gebraucht, weil wir gut am Anschlag waren. Letztes Jahr in der 3. Liga hat man zur Rückrunde auch gesehen, dass die Power einfach fehlt – gerade bei unserer intensiven kämpferischen Spielweise. Die Pause hat uns sehr gut getan. Ob die jetzt so lang sein musste, sei mal dahingestellt. Unserem Spielrhythmus hat sie jedenfalls nicht geschadet. Im Training läuft der Ball flüssiger, wenn man mehr Power hat. Ich glaube, dass wir noch mal mehr Energie bekommen haben, um richtig durchzustarten in dieser Riesensaison.

Sie haben in dieser Woche mit Ihrer Vertragsverlängerung ein Zeichen gesetzt, dass Sie eine positive Zukunft sehen für sich und die HSG Konstanz.

Was mich hier gehalten hat, war die tolle Weiterentwicklung. Nicht nur bei mir, auch bei der Mannschaft, beim Trainerstab, der Vorstandschaft. Wir haben alle noch mal mehr investiert und gehen einen guten Weg. Ich fühle mich wohl hier. Konstanz ist eine tolle Stadt, wir haben eine tolle Halle und sind auf Platz zehn der Zuschauertabelle. Vor vollen Rängen zu spielen, ist immer etwas Schönes.

Alle reden nur in den besten Tönen von der HSG Konstanz. Gibt es denn wirklich nichts Negatives hier?

Der Winter ist echt depressiv, das ist schrecklich mit dem vielen Nebel (lacht). Im Ernst: Es stimmt, wir sind wirklich eine tolle Familie. Auch in den tollsten Familien gibt es mal Reibungspunkte, aber wir können immer miteinander reden danach. Vielleicht ist es etwas negativ, dass wir körperlich in der Liga mit die Schwächsten sind.

Am Samstag geht es weiter mit der Mission Klassenerhalt. Sind Sie schon heiß auf das Spiel in Eisenach?

Auf jeden Fall. In Eisenach wollte ich schon immer mal spielen. Sie haben eine geile Halle, schon, als sie noch erste Liga waren. Wir freuen uns alle auf das Spiel. Wir stehen gut da, aber es ist noch nichts entschieden. Wenn man unsere nächsten drei Spiele ansieht, in denen wir gegen die ersten Drei spielen, da werden uns die Punkte nicht so zufliegen. Eisenach ist auch vom Verletzungspech verfolgt. Sie haben viele große Spieler, was uns eigentlich liegt. Wir genießen jetzt etwas Erstligaflair in der Halle.

Im Sommer übernimmt Ihr Namensvetter und Nebenmann im Rückraum, Matthias Stocker, die zweite Mannschaft als Trainer. Wird dann der Spitzname Matze wieder für Sie frei?

Ich glaube, Matze wird sich nicht mehr etablieren. Ich habe viele Spitznamen. Helle wegen meines zweiten Vornamens Helmut, ein anderer ist Skinny, weil ich immer so dürr war. Skinny Mac, das kam aus meinem Freundeskreis aus Freiburg, die haben mich nach einem Burger, dem Mac Riddle, so genannt, weil sich Riddle und Riedel ähneln. Und dann habe ich mir Skinny-Jeans gekauft. So wurde ich zu Skinny Mac Riddle. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja im Sommer noch einen Matthias, dann kann der auf jeden Fall Matze heißen.

Zur Person

Mathias Riedel kam im Sommer 2013 vom Oberligisten TV Willstätt zur HSG Konstanz. Am Bodensee hat sich der gebürtige Freiburger beeindruckend entwickelt. Erst wurde der BWL-Student in der 3. Liga zum prägenden Akteur, der in der Meistersaison 2015/16 als einer der besten Feldtorschützen der Liga auf 149 Feldtore in 28 Spielen kam. Nun drückt der 29-Jährige in der 2. Bundesliga vielen Duellen seinen Stempel auf. Der 1,97 Meter große Rückraumspieler ist mit 70 Feldtoren in 16 Spielen bester Konstanzer Feldtorschütze. In dieser Woche hat der Co-Kapitän seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert. (fei)