Radsport Martin Ruepp triumphiert auf der Singener Radrennbahn

Schweizer Strada-Sport-Fahrer sichert sich beim fünften Lauf um den WD-Dittus Bahn-Cup den Tagessieg und übernimmt die Gesamtführung

Bahnradsport: Heiß war es im Singener Bahnoval beim fünften Lauf im WD-Dittus Bahn-Cup nicht nur wegen den hochsommerlichen Temperaturen. Heiß umkämpft waren auch alle vier Disziplinen insbesondere im Eliterennen. Aus ihnen ging Martin Ruepp (Strada Sport) als doppelter Sieger hervor. Mit seinem Tagessieg übernahm er vom punktgleichen Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) die Gesamtführung. Rettig hatte dagegen mehrfaches Pech. Aufgrund eines Defekts musste er mit einer kleineren Übersetzung antreten und verlor zudem in der letzten Disziplin des Handicaprennens seinen zweiten Platz punktgleich gegen Niklas Stelling (VC Singen). In den Nachwuchsklassen gewann der Steißlinger Maximilian Boos (RSV Ellmendingen) das Omnium und baute seine Führung in der Cupwertung weiter aus.

In der Junioren-/Eliteklasse ging es gleich in den ersten Runden des Ausscheidungsfahrens eng zu. Zum Schluss setzte sich aber Ruepp souverän vor Rettig und Stelling durch. Im Rundenrekordfahren siegte Ruepp in einer Zeit von 11,90 Sekunden vor Stelling und Rettig. Auch im 1000-m-Zeitfahren ging der Sieg an Ruepp, diesmal vor Rettig und Stelling. Im abschließenden Handicaprennen konnte Stelling seinen Vorsprung knapp vor Rettig behaupten, Ruepp kam dagegen nicht mehr nach bis zur Spitze. Damit holte sich Stelling punktgleich mit Rettig Platz zwei in der Tageswertung hinter Ruepp.

In den Nachwuchsklassen griff Paul Wissert (VC Singen) zu Beginn des Ausscheidungsrennens an und konnte sich absetzen. In den letzten Runden wurde er jedoch eingeholt, erkämpfte sich aber den zweiten Platz hinter Boos und Ron Niestroj (VC Singen). Im Rundenrekordfahren gewann Boos in einer Zeit von 12,35 Sekunden vor Niestroj und Wissert. Diese Reihenfolge gab es auch im 500m Zeitfahren. Im abschließenden Handicaprennen biss sich die jüngste Fahrerin Leonie Boos (RSV Ellmendingen) nach ihrer Einholung an den Führenden fest und holte sich den dritten Rang hinter ihrem Bruder und Niestroj. Nach diesem Sieg vor Niestroj und Wissert geht es für Maximilian Boos, den Deutschen Vizemeister im Madison, nach Köln zu den am Samstag beginnenden Deutschen Omniumsmeisterschaften.

Der nächste Lauf im WD-Dittus Bahn-Cup auf der Radrennbahn in Singen findet am kommenden Donnerstag statt. (hbr)