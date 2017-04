Handball Markus Stich: "Wir haben verdient den Titel geholt"

Nach dem Titelgewinn des TuS Steißlingen in der Handball-Südbadenliga sprach der SÜDKURIER mit Abteilungsleiter Markus Stich.

Herr Stich, wie kurz war die Nacht nach dem Triumph beim TuS Ottenheim?

Sehr kurz. Wir haben schon in der Halle in Ottenheim riesig gefeiert. Rund 100 unserer Fans waren mitgekommen, später stieß noch unser Frauenteam dazu, das in der Nähe ein Spiel hatte. So war die halbe Halle in Steißlinger Hand. Und nach der Rückfahrt ging es zu Hause weiter – bis zum Morgengrauen.

Was hat den Ausschlag gegeben zugunsten Ihrer Mannschaft?

Wir hatten vor der Saison einen Umbruch mit einigen schwerwiegenden Abgängen und einem Wechsel auf der Trainerbank. Deshalb waren wir sicher nicht in der Favoritenrolle. Die Mannschaft und mein Sohn Jonathan als Coach haben aber eine tolle Saison gespielt, am meisten Durchhaltevermögen gezeigt und verdient den Titel geholt mit einer konstanten Leistung. Wenn ich überhaupt einen Mannschaftsteil hervorheben wollte, dann die erstklassige Abwehr mit den tollen Torhütern.

Wie stufen Sie den Sprung von der Südbaden- in die Oberliga ein?

Als Quantensprung. Das wird unheimlich schwer für uns. Wir bleiben aber unserer Maxime treu mit Spielern aus der Region. Das Team bleibt zu 90 Prozent zusammen und wird mit ein paar jungen Spielern ergänzt. Die Spieler haben sich diese Liga verdient und sollen dort jetzt auch spielen dürfen. Was dann daraus wird, wird sich zeigen.

Hoffen Sie jetzt, dass die HSG Konstanz II den Klassenerhalt in der Baden-Württemberg-Oberliga schafft, damit es nächste Saison für Sie ein Derby gibt in der neuen Spielklasse?

Es wäre schön, wenn die HSG drinbleibt. Aber eigentlich spielt es für uns keine Rolle. Echte Derbys gibt es sowieso nur zwischen ersten Mannschaften.

Das letzte Spiel am Samstag, 20 Uhr, zuhause gegen Altenheim ist für Sie sportlich belanglos...

...und dennoch sehr wichtig. Wir wollen uns bei den Fans, den Sponsoren und dem Umfeld bedanken. Das war mit den Erfolgen der Jugend die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte.