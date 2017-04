Fußball Markdorfer Punkteteilung in einer packenden Partie beim FV Walbertsweiler-Rengetsweiler

Spannende Spiele in der Fußball-Landesliga: Markdorfer 2:2 bei Walbertsweiler-Rengetsweiler, FC Singen 04 verliert nach 18 Spielen wieder einmal, FC Salem spielt 1:0 am Montag in Furtwangen

Fußball, Landesliga

FV Walbertsweiler-Reng.

SC Markdorf

2:2 (2:0)

Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel, das in der ersten Halbzeit vom Gastgeber bestimmt wurde. Der FV Walbertsweiler-Rengetsweiler kam durch Roth (7.) und Müller (9.) zu ersten Chancen. In der 14. Minute machten es die Hausherren besser: Ein Eckball wurde vom SC Markdorf geklärt, Gabele eroberte den Ball jedoch im Strafraum zurück und legte auf Fürst ab, der aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte. Nach einem Pass in die Tiefe tauchte Roth frei vor Gästekeeper Koch auf und schloss überlegt zum 2:0 ab. Das Halbzeitergebnis hätte noch deutlicher ausfallen können, der FV konnte jedoch weitere Chancen nicht verwerten oder scheiterte am SC-Keeper. So parierte dieser in der 44. Minute einen sehenswerten Seitfallzieher von Müller stark.

Nach der Pause war Markdorf besser in der Partie. Nach einer Balleroberung im FV-Strafraum hatte Mauch in der 54. Minute die Möglichkeit zu verkürzen, scheiterte jedoch am gut aufgelegten Torhüter Specker. Den Nachschuss von Hohmann parierte dieser ebenfalls glänzend. Zwei Minuten später machte es Marchoud besser. Nach einem Pass in die Schnittstelle war dieser durch und ließ Specker keine Abwehrmöglichkeit. Doch auch Walbertsweiler-Rengetsweiler hatte Chancen, verpasste es aber, den alten Abstand wiederherzustellen. In der 80. Minute schwächte sich die Heimelf durch einen Platzverweis selbst. Herbst sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot. In der Folge war der SC Markdorf spielbestimmend und drückte auf den Ausgleich. Diesen erzielte Rössler in der 86. Minute, als er nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld den Ball behauptete und unhaltbar einschoss. Im Ergebnis steht ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem beide Teams gut leben können.

Tore: 1:0 (4.) Fürst, 2:0 (39.) Roth, 2:1 (56.) Marchoud, 2:2 (86.) Rössler. – SR: Tietze (Radolfzell). – Z: 235. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (80.) für Herbst (FV Wa-Re).

FC Singen 04

DJK Villingen

0:2 (0:1)

Nach 18 ungeschlagenen Spielen in Folge hat es den FC Singen 04 wieder einmal erwischt. Mit einer völlig unnötigen 0:2-Niederlage gegen die DJK Villingen verpassten es die Hohentwieler, weiter mit dem bis dato punktgleichen Tabellenführer FC Radolfzell gleichzuziehen. Dabei begann das Spiel mit einem überlegenen FC 04. Nach fünf Minuten vergab Kohli eine Riesenmöglichkeit, als er von Körner bedient knapp am Tor vorbeischoss. Anschließend machte es Karaki nicht besser, denn auch er zielte knapp am DJK-Tor vorbei (11.). Die Gastgeber kamen immer wieder durch schöne Spielzüge gefährlich vor das Villinger Tor, doch ein Treffer wollte nicht fallen. In der 15. Minute gab es zum Entsetzen des Singener Anhanges einen fragwürdigen Handelfmeter. Villingens Haas ließ sich nicht zweimal bitten und es stand 0:1 (15.). Das Spiel war auf den Kopf gestellt. Es dauerte einige Minuten, bis sich die Heimelf von diesem Schock erholte, doch dann übernahmen die Blau-Gelben wieder das Geschehen. Zusätzliches Pech für die Heimelf waren zwei verletzungsbedingte Auswechslungen.

Die zweite Halbzeit war kaum angepfiffen, da hatte Käfer für Villingen eine prima Kopfballchance. Im direkten Gegenzug scheiterte Körner mit einem strammen Schuss, der zu zentral aufs Tor der DJK kam (49.). In der Folge scheiterten Kohli (52.) und Karaki (60.) knapp. In der 68. Minute folgte gar das 0:2, als nach einem Eckball Käfer mit dem Kopf traf. Die Gastgeber versuchten noch einmal alles, doch es blieb bei der völlig unnötigen und unglücklichen Niederlage für die Barjasic-Elf. (mab)

Tore: 0:1 (15./HE) Haas, 0:2 (68.) Käfer. – SR: Kolodziej (Rastatt). – Z: 170.

SpVgg F.A.L.

FC Schonach

3:3 (2:2)

Der FC Schonach holte sich bei der SpVgg F.A.L. bereits nach sechs Minuten die erste gelbe Karte ab. Der daraus erfolgte Freistoß wurde von den Gästen abgefangen und führte durch einen Abwehrfehler der SpVgg zum 0:1 durch Alexander German. F.A.L. tat sich schwer, wieder das Spiel aufzunehmen und dem Gegner Paroli zu bieten. Der FC war weiter spielbestimmend und kam in der 23. Minute zu einem Lattentreffer, der aus einem Standard resultierte. Erst jetzt schien die SpVgg aufzuwachen. Patric Scherer passte von links in den Strafraum, wo Mark Burgenmeister die Chance zum 1:1 (28.) nutzte. Der Ausgleich währte nicht lange. In der 30. Minute kam Schonach zu einem Eckball, der nicht gut geklärt werden konnte, sodass Kienzler vom rechten Strafraumeck das 1:2 erzielte. Die Gäste hatten in den darauf folgenden Minuten Ball und Gegner im Griff. Umso überraschender, aber nicht weniger genial, spielte Hübschle einen Pass in die Tiefe, den Scherer gekonnt annahm und zum 2:2-Pausenstand versenkte.

Nach zehn gespielten Minuten in der zweiten Hälfte sah ein Gästespieler die Gelb-Rote Karte. Zwar gelang dem Gastgeber in Überzahl in der 60. Minute durch eine Wiederholung des Spielzugs zum 2:2 die Führung durch Scherer. Nur elf Minuten nach dem 3:2 bekam die Spielvereinigung die Antwort – und es fiel das verdiente 3:3. Nach einem Freistoß konnte F.A.L.-Torhüter Hummel einen Kopfball zwar abwehren, jedoch führte der Nachschuss von Frey zum Endstand.

Tore: 0:1 (6.) German, 1:1 (28.) Burgenmeister, 1:2 (30.) Kienzler, 2:2 (43.) Scherer, 3:2 (60.) Scherer, 3:3 (71.) Frey. – SR: Schmidt (Offenburg). – Z: 140. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (55.) für FC Schonach.

FC 07 Furtwangen

FC Radolfzell

1:4 (0:1)

Der FC Furtwangen begann gut gegen den FC Radolfzell und hatte bereits in der 1. Minute eine Riesenchance, um in Führung zu gehen. Markon war alleine vor dem gegnerischen Torhüter aber so überrascht, dass er den Ball über die Latte setzte. Nach fünf Minuten schoss der Radolfzeller Hepfer aus 20 Metern vorbei. Dann verhinderte Torhüter Wehrle gegen Stricker mit einer Glanzparade die Gästeführung. Die Gastgeber waren ein ebenbürtiger Gegner und hatten bei einem Kopfball von Willmann (16.) und bei einem Schuss von Kaltenbach (22.) etwas Pech. Nach 28 Minuten hatten die Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen, doch streifte ein Freistoß von Staudt aus gut 20 Metern nur die Querlatte des Gästetors. Völlig überraschend fiel nach 31 Minuten die Führung für den Tabellenführer. Nach einem Freistoß von Spahija kam Torhüter Wehrle nicht richtig zum Ball, lenkte diesen auf den Kopf von Hepfer und von dort ging der Ball an die Latte und sprang dann zum 0:1 hinter die Linie.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Ein Freistoß der Gäste kam scharf vor das Tor, den Kopfball von Stricker konnte der Torhüter nicht festhalten und im Nachschuss wuchtete Spahija den Abpraller ins Tor. Die die Platzherren drängten mit Macht auf den Anschlusstreffer. Der gelang Willmann mit einem Freistoß aus 16 Metern (50.). Zunächst scheiterte Kaltenbach an der vielbeinigen Abwehr der Gäste und setzte Geiger einen Schuss aus 18 Metern neben das Tor. Dann kam der Radolfzeller Spahija über die rechte Angriffsseite, spielte zwei Abwehrspieler aus und seine Hereingabe vollendete Torjäger Stricker mit einem knallharten Schuss unter die Latte zum 1:3. Die endgültige Entscheidung fiel nach 76 Minuten, als Stricker im Fünfmeterraum eine Hereingabe von Krüger mit einem harten Schuss zum 1:4 verwertete. Der Sieg der Gäste geht aufgrund der besseren zweiten Hälfte in Ordnung, wenn er auch etwas zu hoch ausgefallen ist.

Tore: 0:1 (31.) Hepfer, 0:2 (46.) Spahija, 1:2 (50.) M. Willmann, 1:3 (65.) Stricker, 1:4 (76.) Stricker. – SR: Natale (Kandern). – Z: 160.

FC Rot-Weiß Salem

SC Konstanz-Wollmatingen

2:3 (0:3)

Von Beginn an machten die Gäste aus Konstanz klar, auf welches Konto die drei Punkte verbucht werden sollten. Sie beherrschten Ball und Gegner fast nach Belieben. Besonders Torjäger Dold spielte mit seinen Gegenspielern Katz und Maus. So tanzte er in der 9. Minute regelrecht durch die ganze Abwehr und überwand auch Salems Torhüter Livgöcmen zum 0:1. Bereits in der 18. Minute erhöhte er auf 0:2, als Salem ihn ohne große Gegenwehr ziehen ließ. Nur drei Minuten später folgte der lupenreine Hattrick. Bienger spielte einen genialen Pass, die Salemer Verteidiger wirkten wie Statisten und Dold vollendete mit einem Heber. Die dominanten Gäste drosselten daraufhin etwas das Tempo. Die bis dahin enttäuschenden Salemer kamen in der Folge durch zwei abgefälschte Fernschüsse zu den ersten erwähnenswerten Abschlüssen.

Die Rot-Weißen kamen mit einem anderen Gesicht aus der Pause. Eine Doppelauswechslung sowie taktische Umstellungen zeigten Wirkung. Salem übernahm zunehmend das Kommando. So verkürzte der eingewechselte Theurich in der 63. Minute per Handelfmeter auf 1:3. Wiederum Theurich war es, der nur fünf Minuten später mit einem umstrittenen Foulelfmeter den Anschluss herstellte. In der sehr hektischen Schlussphase mit neun Gelben Karten in den letzten 25 Minuten hatten die Linzgauer mehrmals den Ausgleich auf dem Fuß. Die größte Möglichkeit hatte Bröski in der dritten Minute der Nachspielzeit, als er völlig freistehend aus drei Metern den Ball nicht im Tor unterbrachte.

Tore: 0:1 (8.) Dold, 0:2 (17.) Dold, 0:3 (19.) Dold, 1:3 (62./HE) Theurich, 2:3 (67./FE) Theurich. – SR: Barisic (Meßkirch). – Z: 130.

SG Dettingen-Dingelsdorf

FC 08 Villingen II

3:0 (1:0)

Das Spiel zwischen der SG Dettingen-Dingelsdorf und dem FC Villingen II begann flott. Bereits in der 2. Minute hatte die SG eine gute Möglichkeit, doch Daub übersah den freien Berg und wurde am Abschluss gehindert. Auf der anderen Seite sorgte Bodenseh für eine Schrecksekunde, als sein Schuss in der 5. Minute gegen die Latte krachte. Villingen präsentierte sich spielstark, schaffte es aber nicht, für Gefahr im SG-Strafraum zu sorgen. In der 14. Minute legte Daub auf Bok ab, dieser nahm den Ball mit vollem Risiko und erzielte so das 1:0. Dieser Treffer gab Selbstvertrauen. In der 22. Minute traf Ott mit einem Freistoß aus 25 Metern den Pfosten, der Nachschuss von Wollny ging knapp vorbei. In der 30. Minute brachte Wollny keinen Druck hinter den Ball, dieser kullerte aber knapp am Pfosten vorbei. In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte leistete sich die SG im Spielaufbau zu viele Fehler. Kurz vor der Pause wurde Wollny gerade noch am Abschluss gehindert.

Auch Halbzeit zwei begann direkt mit dicken Chancen auf beiden Seiten. Zuerst scheiterte Wollny am Villinger Torwart, im direkten Gegenzug klärte Küpper mit einer klasse Parade gegen Bak (48.) Nach der folgenden Ecke musste Berg einen Kopfball auf der Linie klären. Wieder eine Minute später musste Küpper erneut eingreifen. In der 55. Minute fiel das 2:0. Vituli konnte zwar gegen Daub klären, der Ball landete aber direkt vor den Füßen von Scheideck, der keine Mühe hatte zu vollenden. In der 60. Minute verhinderte Vituli gegen Daub einen höheren Rückstand, genauso fünf Minuten später gegen Wollny außerhalb des Strafraums. Ott machte mit dem 3:0 nach Zuspiel von Büttner den Sack zu (78.). (sb)

Tore: 1:0 (14.) Bok, 2:0 (55.) Scheideck, 3:0 (78.) Ott. – SR: Bartschat (Müllheim). – Z: 120.

FC Gutmadingen

VfR Stockach

1:1 (0:1)

Der FC Gutmadingen und der VfR Stockach stecken im Abstiegskampf. So lautete die klare Devise: „Verlieren verboten!“ Entsprechend nervös verlief die Anfangsphase. Vor allem den Gutmadingern war anzumerken, worum es ging. So war es auch ein Fehlpass im Zentrum, der den Stockacher Führungstreffer in der 11. Minute einleitete. Der Ball kam zu Marius Henkel auf den rechten Flügel. Dessen präzise Flanke fand den Kopf des freistehenden Torjägers Sören Reiser. Für ihn war es ein Leichtes, den Ball im Kasten unterzubringen. Kurz darauf wurden die Gutmadinger Sorgen nicht geringer, Torhüter Markus Burger hatte sich an der Schulter verletzt und konnte nicht weiterspielen, die Verletztenliste wird länger und könnte zum entscheidenden Faktor im Abstiegskampf werden. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften.

In der zweiten Hälfte gelang es den Gastgebern ein ums andere Mal, die Hintermannschaft der Gäste in Bedrängnis zu bringen. In der 65. Minute dann ein krasser Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft des VfR. Manuel Huber profitierte davon, schnappte sich den Ball und bugsierte ihn ins leere Tor. Kurze Zeit später hätte der Kapitän der Gutmadinger erhöhen können. Eine scharfe Hereingabe von Stein verpasste er aber knapp. Gutmadingen versuchte, den Druck aufrecht zu erhalten, Stockach lauerte auf Konteraktionen, die sie vor allem über Isa Sabuncuo auszuspielen versuchten. Zählbares sprang jedoch für beide Teams nicht mehr heraus. Dieses Ergebnis bringt aber weder Gutmadingen noch Stockach weiter.

Tore: 0:1 (11.) S. Reiser, 1:1 (65.) Manuel Huber. – SR: Scharf (Bühl). – Z: 200.

FC Furtwangen

FC Rot-Weiß Salem

0:1 (0:1)

In Hälfte eins fand ein Spiel auf ein Tor statt – auf das der Gäste. Den Sturmlauf eröffnete Jens Fichter in Minute 13 mit einem Pfostenschuss aus 18 Metern, den Nachschuss klärten die Gäste auf der Linie. Nur eine Zeigerumdrehung später köpfte Knackmuß aus kürzester Distanz über das Tor. Auch Jan Meier ließ zwei Großchancen ungenutzt. Salem bestrafte die Gastgeber mit der ersten Offensivaktion für ihre Fahrlässigkeit. Bei einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld blieb FCF-Keeper Christoph Wehrle auf der Linie stehen und machte beim Kopfballtreffer von Henning Bröski eine unglückliche Figur. Kurz danach setzte Sabino mit einem Lattenkracher aus 30 Metern für Salem ein weiteres Ausrufezeichen, die restlichen Minuten der ersten Hälfte dominierte Furtwangen aber weiterhin klar.

Zur zweiten Halbzeit setzte sich für Furtwangen die Pechsträhne fort. Erst scheiterten Meier und Jörg Ringwald am guten Gäste-Keeper Bahadir Livgöcmen, dann sorgte eine Schiedsrichterentscheidung nach knapp einer Stunde für Aufregung. Eine Freistoßflanke köpfte Jan Meier über Livgöcmen hinweg ins lange Eck, der dort im passiven Abseits stehende Kaltenbach griff nicht ins Spiel ein. Der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer aber die Anerkennung. In der Schlussphase drängten die Bregtäler auf den Ausgleich, der aber nicht gelingen wollte.

Tore: 0:1 (32.) Bröski. – SR: Wintermantel (Seitingen). – Z: 100.

Stenogramm

FC Löffingen

DJK Donaueschingen

1:2 (1:1)

Tore: 0:1 (20.) Schorpp, 1:1 (36.) Gaudig, 1:2 (56.) Erndle. – SR: Dorss (Markdorf). – Z: 200. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.+1) für Schwirtz (FC Löffingen).