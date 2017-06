Beachvolleyball Marie Dinkelacker und Britta Steffens demonstrieren beim Sieg in Friedrichshafen ihre Klasse

Marie Dinkelacker und Britta Steffens demonstrieren beim Sieg in Friedrichshafen ihre Klasse

Das Konstanzer Beachvolleyball-Duo gewinnt das stark besetzte Turnier in Friedrichshafen, bei dem einige Bundesliga-Spieler am Start waren.

Beachvolleyball: Marie Dinkelacker und Britta Steffens von den Rockets Konstanz haben am Wochenende ihre Klasse eindrucksvoll demonstriert. Beim LBS Cup in Friedrichshafen, dem ersten A-Top-Turnier des Jahres, hatte das an Nummer eins gesetzte Duo zunächst ein Freilos und zeigte im ersten Spiel beim 15:3 und 15:9, dass sie das Turnier unbedingt gewinnen wollen. Im Viertelfinale schlugen die Konstanzerinnen Pia Lemberger und Laura Sutor vom SVK Beiertheim mit 15:11 und 15:12. Der Halbfinaleinzug war perfekt.

Die an Nummer zwei gesetzten Natalie Welsch und Stefanie Kögel vom VC Baustetten warteten dort auf Dinkelacker/Steffens. Doch auch hier hatten die Konstanzerinnen zunächst keine Probleme. Mit 21:13 ging Satz eins klar an sie. Im zweiten Durchgang verloren sie etwas den Faden, retteten sich aber mit einem 21:19 klar ins Finale, in dem Alexandra Meuter (DSW Darmstadt) und Linda Weber (TV Planegg-Krailling) warteten. Dieses Spiel war dann mit 21:16 und 21:12 eine klare Sache.

Die nächsten Auftritte der Konstanzerinnen werden die A-Top-Turniere und Freudenstadt und Schopfheim sein. Ein Höhepunkt ist die baden-württembergische Meisterschaft im Rahmen der Sparkasse Bodensee Beach Days Anfang August in Überlingen.

Bei den Herren lag das Augenmerk auf dem Auftritt des Friedrichshafener Bundesligaspielers Thilo Späth, der mit dem 157-fachen Nationalspieler Sebastian Schwarz antrat. Das Duo startete mit einer Niederlage und zitterte sich ins Viertelfinale, welches sie hauchdünn gewannen. Im Halbfinale holten sie sich den ersten Satz, verloren aber den Faden und verpassten das Endspiel klar. Mit Platz drei waren die beiden aber zufrieden.

Ergebnisse

Herren: 1. Lennart Kroha/ Harry Schlegel (TSV Zirndorf/SV Schwaig), 2. Manuel Harms/Jannis Hopt (TSV Georgii Allianz Stuttgart/United Volleys RheinMain), 3. Thilo Späth/ Sebastian Schwarz (TV Kappelrodeck/Lotos Trefl Gdansk), 4. Florian Schweikart/ Lars Lückemeier (DJK Augsburg Hochzoll/SV Fellbach), 5. Niklas Stooß/ August Sigle (VFB Friedrichshafen/BTFS 411), …, 9. Benni Weimann/Hannes Lampert (TSV Georgii Allianz Stuttgart/TG Bad Waldsee), Lars Hammer/Lukas Bauer (USC Konstanz/United Volleys Rhein Main).

Damen: 1. Britta Steffens/Marie Dinkelacker (Rockets Konstanz), 2. Alexandra Meuter/ Linda Weber (DSW Darmstadt/TV Planegg-Krailling), 3. Natalie Welsch/Stefanie Kögel (VC Baustetten), 4. Pia Lemberger/Laura Sutor (SVK Beiertheim).